¡Basta!, hay que disolver FF. EE. y sacar a Alessandri, Cubillos y Chadwick.

Tensa jornada en el Instituto Nacional saca al pizarrón a Chadwick, Cubillos y al alcalde Alessandri.

Desde la oposición acusaron que los hechos registrados esta jornada en el emblemático liceo dejan en evidencia el fracaso de “Aula Segura”, la política implementada por la ministra de Educación con el firme apoyo del alcalde de Santiago. Mientras Cubillos ha mantenido riguroso silencio respecto a los incidentes, el ministro Chadwick dijo que el problema del Instituto Nacional es que “hay un grupo de jóvenes extremistas” y remarcó que Carabineros seguirá actuando en el centro educacional. En tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, pidió la designación de un fiscal exclusivo para investigar los hechos, y desde la Comisión de Educación de la Cámara se exigieron explicaciones al ministerio del Interior y a Carabineros.

Las imágenes de un estudiante con su cuerpo prendido por las llamas de una bomba molotov, el ingreso de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros a las salas de clases y el establecimiento completamente afectado por los gases lacrimógenos marcaron una de las jornadas más violentas en el Instituto Nacional, y una ola de críticas hacia las autoridades políticas como el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la titular del Mineduc Marcela Cubillos y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, pidió la designación de un fiscal exclusivo para investigar los hechos ocurridos dentro del establecimiento y organismos como Amnistía Internacional expresaron en redes sociales su preocupación por los hechos. “Ante el ingreso de funcionarios armados de @Carabdechile a las aulas, exigimos al @min_interior , @Mineduc y al alcalde @AlessandriFelip realizar la investigación correspondiente”, exigió la entidad.Los hechos, que obligaron al jefe edilicio a adelantar las vacaciones de invierno en el establecimiento, además pusieron en evidencia el fracaso de las políticas implementadas por el Ejecutivo como Aula Segura, acusaron desde la oposición.

Así lo hicieron ver algunos parlamentarios como la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Camila Rojas. “Lo dijimos, Aula Segura no iba a solucionar este problema, Aula Segura se hizo para esos casos de violencia extrema, y hoy no sigue existiendo solución”, dijo la diputada.

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola sostuvo que “los hechos de violencia en el Instituto Nacional denotan el brillante fracaso de la Ministra @mcubillossigall y de @sebastianpinera. “Aula Segura” quedará para la historia como una política demagógica, irresponsable e ineficaz, de la cual hoy nadie se hace responsable”, señaló la parlamentaria.

En la misma línea, el diputado RD Giorgio Jackson se preguntó si “queremos q las prioridades de la @Muni_Stgo y @Mineduc sean fuerzas especiales y lacrimógenas, en vez de diálogo con las y los profes para mejorar calidad?¿Realmente es esta la forma en la q se quiere «educar con calidad» en los liceos públicos en Chile?”.

La gestión de Alessandri ha quedado en entredicho porque se ha concentrado en promover medidas controvertidas como “Aula Segura”, “Rompe Paga”, la revisión de mochilas a secundarios y los controles de identidad preventivos a escolares, pero finalmente el conflicto en el Instituto Nacional revela un fracaso en su política en esta materia.

De hecho, para esta tarde, uno de los grupos organizados del establecimiento, el Colectivo Comunidad Institutana organizó una velatón bajo la premisa de que “#jaulasegura fracasó”. “Basta de represión, fuera Alessandri y no más FFEE”, son algunas de sus consignas.

Emplazan a Chadwick

A la hora de exigir responsabilidades, el diputado DC y miembro de la comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas pidió al Ministerio del Interior y a Carabineros “que aclaren a la brevedad si se respetó el protocolo que tiene la policía para el ingreso a establecimientos educacionales, durante la irrupción en salas de clases del Instituto Nacional”, condenando los hechos de violencia registrados en el establecimiento que catalogó como “pocas veces vistos, al menos en democracia”.

A su turno, Camila Rojas también interpeló al ministro del Interior, señalando que “este tipo de problemas no se soluciona echándole más bencina al asunto, no podemos tener carabineros en salas de clase, no puede estar carabineros realizando controles de identidad a menores de edad, eso no aporta”. Según la parlamentaria, los carabineros están cometiendo “actos que no son legales” y eso amerita una respuesta del jefe de gabinete en su calidad de encargado del orden público.

Desde el Gobierno, la ministra Cubillos mantuvo silencio sobre este tema. Pero el ministro Chadwick dijo que el problema del Instituto Nacional es que “hay un grupo de jóvenes violentistas, extremistas, que están realmente causándole un daño tremendo al Instituto Nacional” y remarcó que Carabineros seguirá actuando en el centro educacional.

Por su parte, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez defendió el rol cumplido por las autoridades, señalando que la actitud de los estudiantes que provocan incidentes “no se condice con la voluntad de diálogo que ha tenido la Intendencia en la Región Metropolitana, las autoridades en el Instituto Nacional y también el alcalde de Santiago”.

«No se respetaron protocolos»

Sin embargo, respecto al proceder de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, la Defensora de la Niñez aclaró que los efectivos ingresaron legítimamente al establecimiento, en virtud de la comisión de delito flagrante, como el lanzamiento de bombas molotov, pero “irrumpieron en pleno desarrollo de clases al interior de algunas salas y lanzando bombas lacrimógenas al interior del recinto sin dar cumplimiento a las exigencias que sus propios protocolos establecen para su uso”.

“El deber de intervención ante un delito flagrante, como el que se producía al interior del establecimiento, debe ejecutarse resguardando el cumplimiento de las exigencias constitucionales, legales y reglamentarias del uso de la fuerza policial y de elementos disuasivos químicos, y, considerando las versiones proporcionadas por miembros de la comunidad escolar, de que aquello no se habría respetado, se informó de la situación al alto mando policial, al Ministro del Interior y al INDH, para que este último pueda, en virtud de sus atribuciones legales, evaluar las acciones que corresponda”, indicó Patricia Muñoz.

