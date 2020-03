Atentado contra «Monumento a la Solidaridad», frente al Congreso

Hernan Montecinos <eldesiertoavanzanancho@gmail.com>

Otro atentado incendiario sospechoso. Se dice que fue en la madrugada, justo frente a frente del Congreso, en donde se sabe hay una guardia permanente día y noche de carabineros resguardando el inmueble. Seguramente, deben haber cámaras en esa confluencia de las calles Avenida Argentina con Pedro Montt, el nudo más transitado de Valparaíso.

Sugestivamente no hay ningún detenido. Se esfumaron.

También corren sospechas que lo del Hotel O Higgins habría sido un atentado hecho no por los manifestantes, sino por manos oscuras. A pesar de que el gobierno dispuso una máxima seguridad para resguardar todo el entorno en donde se iba a realizar el Festival, fuimos testigos de la decena de carros policiales que trajeron desde todas partes de la región y como todo estaba lleno de carabineros y de la PDI en las manzanas de los alrededores de la Quinta. Parecía un cerco de guerra en cuadras a la redonda. Sin embargo, el hotel, que está a unos pocos metros, en donde se alojaban artistas y equipo técnico que iba a participar en el Festival, estaba totalmente desguarnecido de Carabineros. De los 7 autos quemados, sugestivamente, no hay ningún detenido y ninguna cámara de vigilancia que hubiera dado cuenta del momento mismo de las quemas. Todas las imágenes profusamente difundidas por la tele, sólo dan a conocer las imágenes,una y otra vez, cuando esos autos ya se estaban quemando..

Está pasando lo mismo que con la quema de las estaciones del Metro, quemados a la misma hora, sincronizadamente, con una organización altamente especializada, y otra vez, más que sugestivo, cuando los carabineros habían retirado los resguardos que mantenían en todas las estaciones. Tan evidente y tan ridículo es todo esto, que el gobierno en su afán de mostrar culpables no encontró nada mejor que meter preso a un profesor bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, ante el sólo mérito que en una cámara se le ve dándole de puntapiés a un torniquete.

Otro dato, la quema del café literario en Providencia, según bomberos se produjo alrededor de las 4 de la madrugada, sin embargo las fuentes de la Muni de Providencia, y tanto el gobierno como la derecha, inmediatamente, al unísono, responsabilizaron a los «delincuentes» de la Primera Línea, cuando todos sabemos que el grupo de la Primera Línea sólo actúa en los momentos mismos de las manifestaciones, con su único afán de actuar y responder a modo de defensa cuando empieza la represión de los carabineros. Hasta donde hemos sabido, no se ha convocado ninguna manifestación a las 4 de la mañana.

En fin hechos que llaman a la sospecha hay por montones. ¿se acuerdan cuando el presidente informó que iba a mandar un proyecto de ley para permitir que las Fuerzas militares resguarden la infraestructura física de algunos inmuebles. Pues bien, fíjense atentamente. A la noche siguiente o subsiguiente, se informó que había sido asaltada una sub estación eléctrica. Unos individuos habrían entrado y quemado a lo menos una decena de vehículos y algunas oficinas. Sin embargo, lo curioso del caso es que la estación eléctrica no sufrió ningún daño. De ahí para adelante, no se ha tenido ninguna información, si es que ha existido alguna querella, si es que se han encontrado culpables, o si es que habían registros de cámaras de videos, etc. Misteriosamente nadie más habló sobre ello, incluso, la tele que tanto color le pone a estos hechos, murió en la rueda, no insistieron en esto, cuando sabemos la alharaca que arman hasta cuando alguien se roba un kilo de arroz en un supermercado.

La opinión pública debe estar preparada y atenta porque todo hace sospechar que situaciones como éstas se van a seguir repitiendo, sin que se descubra a los verdaderos culpables, o bien se mostrarán supuestos culpables los que servirán de chivo expiatorio.

Y que conste que no estoy afirmando de que en todos estos atentados estén involucrados, los carabineros, o civiles ex uniformados, etc., sino que dando a conocer hechos que de acuerdo a los modos en que se han producido, presuponen de por sí, razonables sospechas, más sobre todo, cuando todas las informaciones oficiales que se dan respecto de estos casos son declaraciones que traen mucho de mentira. Esto último ya lo hemos comprobado con las declaraciones oficiales de carabineros para el caso del estudiante Avilés en Valparaíso, el caso del crimen de Catrillanca, el caso del montaje en la operación Huracán, todos los montajes con testigos encapuchados para criminalizar al pueblo mapuche, además de todas las mentiras oficiales entregados por los altos mandos, tanto de carabineros como militares, para encubrir ante los órganos de la justicia, sus robos y corrupciones al interior de los cuarteles, todos los cuales ya se encuentran profusamente en conocimiento de la opinión pública.

De aquí en adelante, hay que estar muy atentos y vigilantes, poniendo ojo en las manifestaciones, respecto de los infiltrados aquellos que se introducen en éstas para que confundidos con ellos, alienten a iniciar los desmanes para que así los carabineros tengan excusas para sus represiones.

Todo esto, más sobre todo, cuando la derecha fascista, está desesperada porque saben que el Apruebo en el plebiscito va a ganar con una enorme ventaja. Ellos no pueden permitir que se cambie la Constitución, porque con ello se les acaba el CAE, el Abuso de los Tags, el negociado de las AFPS, sus derechos sobre el agua, el Estado subsidiario, seguir siendo dueños de la energía, los minerales, las carreteras, los bosques y los peces, etc. .



