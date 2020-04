Amenaza de invasión a Venezuela

Patricio Guzmán S.

EEUU está en medio de una catastrofe por falta de servicios de Salud, en que la gente muere en numeros crecientes por falta de camas, de Unidades que cuenten con capacidad de entubar a los pacientes críticos, el personal médico no tiene insumos básicos de protección y porque mucha gente carece de cualquier seguro de Salud. El 8,5% de la población no tiene ningún seguro de salud. No hay Salud Pública Universal en el país más rico del mundo.

Entre una recesión que estaba en curso y la pandemia, los Estados Unidos están en depresión. El 23% de la fuerza laboral del país está en paro forzoso. El coronavirus se ha desbocado en Estados Unidos, el costo del tratamiento por Covid 19 que varia según la gravedad del paciente, el tratamiento requerido y el seguro varía entre U$ 9.500 y U$ 40.000, esto último es mas de lo que muchos trabajadores ganan en un año. Incluso con seguro médico el pacente tiene que desembolzar de su bolsillo más de U$ 1.300 por los deducibles y excesos del costo sobre los montos máximos cubiertos por el seguro.

La caída de los precios del petroleo ha dejado fuera de juego a la industria norteamericana de petroleo de esquisto. Estan en peligro de quiebra inminente. Si estas empresas no pueden devolver los créditos bancarios no solamente dejaran a la potencia sin autonomía petrolera, pueden arrastar en su caída a los bancos.

Esto ocurre cuando se acercan las elecciones presidenciales. Es raro en los EEUU que un presidente no sea reelegido para un segundo periodo. Donald Trump se sentía seguro. Ahora después de medidas erraticas frente a la pandemia y la situación económica, y con China en ascenso pisandole los talones, siente su reelección en peligro.

Venezuela como cortina de humo del fracaso económico y sanitario

Deshacerse del mal ejemplo de Venezuela y el legado de Hugo Chavez y apoderarse de las riquezas petroleras de Venezuela, que tiene las resevas más grandes del planeta, así como grandes cantidades de Oro y Cadmio, sería una victoria para el imperialismo norteamericano enorme en esta época y la administración Trump parece pensar que le permitiría revertir la situación de decadencia en la que se encuentra frente al alza de la alianza euro asiatica de Rusia y China.

Aprovechando la conmoción mundial por la pandemia del Covid 19 Trump movilizó a su flota a la costas Venezolanas, para presionar a Nicolas Maduro a abandonar la presidencia de Venezuela incluso mediante una invasión.

Ha habido una preparación de la opinión pública acusando a Nicolas Maduro de ser el principal capo del narcotráfico en América Latina con el objetivo de inundar a EEUU de cocaína, y han ofrecido 15 millones de dólares por su información que conduzca a su captura como si se tratara del Far West Un absurdo ya que Naciones Unidas incluso ha dejado claro que Venezuela y otros países tienen un papel muy menor en este tráfico y que más del 90% de la cocaina introducida a los Estados Unidos tiene su origen desde Colombia. Venezuela y Colombia comparten una frontera común de más de 2200 kilometros, y en Colombia se encuentran siete bases militares de las fuerzas norteamericanas. El gobierno de Colombia juega un papel fundamental en los intentos de Donald Trump para derrocar a Nicolas Maduro y reemplazarlo por un gobierno titere de los EEUU.

Todo esto recuerda la furiosa campaña contra las armas de destrucción masiva de Irak bajo Sadam Hussein, que luego se supo que nunca existieron, y sirvió de justificación a la invasión y ocupación del país que dejó 500.000 muertos, que ahora sumando la guerra en Siria y la guerra en Irak con el Estado Islámico sobrepasa el millón de muertos, y muchos más desplazados, mutilados y hundidos en la miseria. Donald Trump y su país carecen de credibilidad cuando se trata de crear conflictos internacionales.

Se estan jugando jornadas decisivas entre el imperialismo y el pueblo de Venezuela que lucha por su soberanía y el derecho a la autodeterminación nacional. La profundización de las políticas socialistas son las que pueden asegurar su victoria.

