Al menos 2,5 millones de hogares en el Perú viven en condiciones de hacinamiento, según el PNUD

El PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) indicó que la concentración de los hogares hacinados probablemente esté en las zonas donde la curva de contagios por COVID-19 es más elevada.

Gabriela Elgegren, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que, de los 9 millones de hogares en el Perú, 2,5 millones vivían en condiciones de hacinamiento.

En una entrevista a ‘RPP Noticias’, indicó que el PNUD ha elaborado un informe que grafica la realidad del Perú antes de la pandemia, el cual indica «qué tan vulnerable eran las familias peruanas».

Detalló que se han priorizado las cinco vulnerabilidades más representativas y que están vinculadas a los activos principales con los que cuentan los hogares: monetaria, alimentaria, laboral, financiera e hídrica.

En cuanto a vulnerabilidad monetaria, Elgegren dijo que un hogar es vulnerable si no cuenta con los medios monetarios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Acerca de la alimentaria, son vulnerables si no cubren con una dieta alimentaria mínima de acuerdo con los requerimientos calóricos para una vida saludable.

La vulnerabilidad laboral está relacionada con que la sumatoria de ingresos laborales no supera la remuneración mínima vital, mientras que la financiera se refiere a los hogares sin ningún tipo de ahorros o acceso al sistema financiero. La hídrica se refiere a los hogares que no están conectados a una red pública.

Explicó que los resultados “son bastante preocupantes” y muestran cómo están los hogares frente a la pandemia. “Ahí uno va a entender por qué tal vez esta curva no está bajando”.

“El 65% de los hogares peruanos eran vulnerables, 6 de cada 10 eran vulnerables, registrando al menos un tipo. Esto equivale a 5,8 millones de hogares”, indicó la representante del PNUD.

Detalló que el tipo de vulnerabilidad más frecuente es la laboral (34%), seguida de la financiera (30%). «Es curioso ver que la vulnerabilidad financiera es la principal en zonas urbanas, mientras que la laboral, en las zonas rurales».

En ese sentido, dijo que, si se combinan los cinco tipos de vulnerabilidades, hay más de 500 mil hogares que sufren de falta de acceso al agua y no tienen ingresos salariales. Agregó que, de los 9 millones de hogares en el país, 2,5 millones viven en condiciones de hacinamiento.

Medidas inmediatas que debe realizar el Gobierno

Gabriela Elgegren indicó que entre las medidas de respuesta inmediatas que el Gobierno debería tomar está el tema de las pruebas de detección de hogares con hacinamiento “y ver mucho más claro dónde está la concentración de los hogares hacinados. Probablemente sea en las zonas donde la curva de contagios por COVID-19 es más elevada”.

Otra acción urgente, agregó, es reforzar el abastecimiento de agua en hogares sin acceso a ella, “porque el lavado de manos es una acción importante para frenar al COVID-19”.

«También es importante mirar a las regiones, coordinar con los gobiernos locales el análisis que hemos hecho, que es a nivel departamental también. Los cinco departamentos con más alta tasa de vulnerabilidad también son los que tienen índices de desarrollo humano más bajo», enfatizó.

Finalmente, comentó que otra medida que es importante continuar es el ordenamiento de los mercados de abastos.

