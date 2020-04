El agronegocio mata

Agricultura capitalista y Covid-19: una combinación mortal

German socialist magazine Marx21

Traducción Pedro Landsberger Weber

publicado el 11 de marzo de 2020

Covid-19 aparece como objetos redondos de color amarillo en esta imagen de microscopio electrónico.

Un biólogo socialista explica los estrechos vínculos entre los nuevos virus, la producción industrial de alimentos y la rentabilidad de las corporaciones multinacionales.

El nuevo coronavirus mantiene al mundo en estado de shock. Pero en lugar de combatir las causas estructurales de la pandemia, el gobierno se está centrando en medidas de emergencia.

Yaak Pabst para la revista socialista alemana Marx21 habló con el biólogo evolutivo Rob Wallace, autor de Big Farms Make Big Flu (Monthly Review Press, 2016) sobre los peligros de Covid-19, la responsabilidad de los agronegocios y las soluciones sostenibles para combatir las enfermedades infecciosas. Marx21 lanzó la entrevista antes de la fecha de publicación programada para el 30 de marzo.

Marx21: ¿Qué tan peligroso es el nuevo coronavirus?

Rob Wallace: Depende de dónde se encuentre en el momento de su brote local de Covid-19: temprano, nivel máximo, tarde? ¿Qué tan buena es la respuesta de salud pública de su región? ¿Cuáles son sus datos demográficos? ¿Cuantos años tienes? ¿Estás inmunológicamente comprometido? ¿Cuál es tu salud subyacente? Para pedir una posibilidad no diagnosticable, ¿su inmunogenética, la genética subyacente a su respuesta inmune, se alinea con el virus o no?

¿Entonces todo este alboroto sobre el virus son solo tácticas de miedo?



No, ciertamente no. A nivel de la población, Covid-19 registraba una tasa de letalidad o CFR de entre 2 y 4% al comienzo del brote en Wuhan. Fuera de Wuhan, el CFR parece caer a más o menos un 1% e incluso menos, pero también parece aumentar en puntos aquí y allá, incluso en lugares de Italia y Estados Unidos. Su rango no parece mucho en comparación con, digamos, SARS al 10%, influenza de 1918 5-20%, “influenza aviar” H5N1 60%, o en algunos puntos Ébola 90%. Pero ciertamente supera el 0.1% CFR de la influenza estacional. Sin embargo, el peligro no es solo una cuestión de la tasa de mortalidad. Tenemos que lidiar con lo que se llama penetrancia o tasa de ataque comunitario: cuánto de la población mundial es penetrada por el brote.



¿Puedes ser más específico?



La red global de viajes está en conectividad récord. Sin vacunas o antivirales específicos para los coronavirus, ni en este momento inmunidad de rebaño al virus, incluso una cepa con solo un 1% de mortalidad puede presentar un peligro considerable. Con un período de incubación de hasta dos semanas y evidencia creciente de alguna transmisión antes de la enfermedad, antes de saber que las personas están infectadas, es probable que pocos lugares estén libres de infección. Si, por ejemplo, Covid-19 registra un 1% de fatalidad en el curso de infectar a cuatro mil millones de personas, eso es 40 millones de muertos. Una pequeña proporción de un gran número aún puede ser un gran número.



Estos son números aterradores para un patógeno aparentemente menos que virulento …Definitivamente y solo estamos al comienzo del brote. Es importante comprender que muchas infecciones nuevas cambian en el transcurso de las epidemias. La infectividad, la virulencia o ambas pueden atenuarse. Por otro lado, otros brotes aumentan en virulencia. La primera ola de la pandemia de gripe en la primavera de 1918 fue una infección relativamente leve. Fue la segunda y tercera ola ese invierno y hasta 1919 que mataron a millones.



Pero los escépticos pandémicos argumentan que muchos menos pacientes han sido infectados y asesinados por el coronavirus que por la gripe estacional típica. ¿Qué piensas sobre eso?



Sería el primero en celebrar si este brote demuestra ser un fracaso. Pero estos esfuerzos para descartar a Covid-19 como un posible peligro al citar otras enfermedades mortales, especialmente la gripe, es un dispositivo retórico para generar preocupación sobre el coronavirus como mal colocado.



Entonces, la comparación con la gripe estacional es cojera …



Tiene poco sentido comparar dos patógenos en diferentes partes de sus epicurvas. Sí, la influenza estacional infecta a muchos millones en todo el mundo, matando, según estimaciones de la OMS, hasta 650,000 personas al año. Covid-19, sin embargo, solo está comenzando su viaje epidemiológico. Y a diferencia de la influenza, no tenemos vacuna ni inmunidad colectiva para frenar la infección y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Incluso si la comparación es engañosa, ambas enfermedades pertenecen a virus, incluso a un grupo específico, los virus de ARN. Ambos pueden causar enfermedad. Ambos afectan el área de la boca y la garganta y, a veces, también los pulmones. Ambos son bastante contagiosos.



Esas son similitudes superficiales que pierden una parte crítica en la comparación de dos patógenos. Sabemos mucho sobre la dinámica de la gripe. Sabemos muy poco acerca de Covid-19. Están llenos de incógnitas. De hecho, hay mucho sobre Covid-19 que es incluso incognoscible hasta que el brote se desarrolle por completo. Al mismo tiempo, es importante comprender que no se trata de Covid-19 versus influenza. Es Covid-19 y la gripe. La aparición de múltiples infecciones capaces de convertirse en una pandemia, atacando a las poblaciones en combos, debería ser la preocupación principal y central.



Has estado investigando epidemias y sus causas durante varios años. En tu libro Big Farms Make Big Flu, intentas establecer estas conexiones entre las prácticas agrícolas industriales, la agricultura orgánica y la epidemiología viral. ¿Cuáles son tus ideas?



El verdadero peligro de cada nuevo brote es el fracaso, o mejor dicho, el rechazo oportuno de comprender que cada nuevo Covid-19 no es un incidente aislado. El aumento de la aparición de virus está estrechamente relacionado con la producción de alimentos y la rentabilidad de las corporaciones multinacionales. Cualquiera que pretenda comprender por qué los virus se están volviendo más peligrosos debe investigar el modelo industrial de la agricultura y, más específicamente, la producción ganadera. En la actualidad, pocos gobiernos y pocos científicos están preparados para hacerlo. Todo lo contrario.



Cuando surgen los nuevos brotes, los gobiernos, los medios de comunicación e incluso la mayoría de los establecimientos médicos están tan concentrados en cada emergencia por separado que descartan las causas estructurales que están conduciendo a múltiples patógenos marginados a una celebridad mundial repentina, uno tras otro.



¿A quién culpar?



Dije agricultura industrial, pero hay un mayor alcance. El capital está encabezando la apropiación de tierras en los últimos bosques primarios y tierras de cultivo de pequeños propietarios en todo el mundo. Estas inversiones impulsan la deforestación y el desarrollo que conducen a la aparición de enfermedades. La diversidad funcional y la complejidad que representan estas enormes extensiones de tierra se están racionalizando de tal manera que los patógenos previamente encerrados se están extendiendo a las comunidades locales de ganado y humanos. En resumen, los centros del capital, lugares como Londres, Nueva York y Hong Kong, deben considerarse nuestros principales puntos críticos de enfermedad.



¿Para qué enfermedades es este el caso?



No hay patógenos libres de capital en este momento. Incluso los más remotos se ven afectados, si distalmente. El ébola, el zika, los coronavirus, la fiebre amarilla nuevamente, una variedad de influencias aviarias y la peste porcina africana en los cerdos se encuentran entre los muchos patógenos que salen de las zonas más remotas del interior hacia los lazos periurbanos, las capitales regionales y, finalmente, hacia la red global de viajes. Desde murciélagos de la fruta en el Congo hasta matar a los bañistas de Miami en unas pocas semanas.



¿Cuál es el papel de las empresas multinacionales en este proceso?



El planeta Tierra es en gran parte Planeta Granja en este punto, tanto en biomasa como en tierra utilizada. El agronegocio tiene como objetivo arrinconar el mercado de alimentos. La casi totalidad del proyecto neoliberal se organiza en torno a los esfuerzos de apoyo de las empresas con sede en los países industrializados más avanzados para robar la tierra y los recursos de los países más débiles. Como resultado, muchos de esos nuevos patógenos previamente controlados por ecologías forestales de larga evolución están siendo liberados, amenazando al mundo entero.



¿Qué efectos tienen los métodos de producción de los agronegocios en esto?



La agricultura dirigida por el capital que reemplaza las ecologías más naturales ofrece los medios exactos por los cuales los patógenos pueden desarrollar los fenotipos más virulentos e infecciosos. No podría diseñar un mejor sistema para engendrar enfermedades mortales.



¿Cómo es eso?



El cultivo de monocultivos genéticos de animales domésticos elimina cualquier cortafuego inmune que pueda estar disponible para ralentizar la transmisión. Los tamaños y densidades de población más grandes facilitan mayores tasas de transmisión. Tales condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta inmune. El alto rendimiento, parte de cualquier producción industrial, proporciona un suministro de susceptibles continuamente renovado, el combustible para la evolución de la virulencia. En otras palabras, el agronegocio está tan enfocado en las ganancias que la selección de un virus que podría matar a mil millones de personas se considera un riesgo digno.

¿¡Qué!?



Estas compañías pueden externalizar los costos de sus operaciones epidemiológicamente peligrosas en todos los demás. Desde los propios animales hasta los consumidores, los trabajadores agrícolas, los entornos locales y los gobiernos de todas las jurisdicciones. Los daños son tan extensos que si devolviéramos esos costos a los balances de la compañía, los agronegocios, tal como los conocemos, terminarían para siempre. Ninguna compañía podría soportar los costos del daño que impone.



En muchos medios se afirma que el punto de partida del coronavirus fue un «mercado de alimentos exóticos» en Wuhan. ¿Es verdadera esta descripción?



Si y no. Hay pistas espaciales a favor de la noción. El seguimiento de contactos de infecciones vinculadas se remonta al mercado mayorista de alimentos marinos de Hunan en Wuhan, donde se vendieron animales salvajes. El muestreo ambiental parece señalar el extremo oeste del mercado donde se tenían animales salvajes.



Pero, ¿qué tan atrás y con qué amplitud debemos investigar? ¿Cuándo exactamente comenzó realmente la emergencia? El enfoque en el mercado pierde los orígenes de la agricultura silvestre en el interior y su creciente capitalización. A nivel mundial, y en China, los alimentos silvestres se están formalizando como sector económico. Pero su relación con la agricultura industrial se extiende más allá de simplemente compartir las mismas bolsas de dinero. A medida que la producción industrial (cerdo, aves de corral y similares) se expande hacia el bosque primario, ejerce presión sobre los operadores de alimentos silvestres para dragar más en el bosque hacia las poblaciones de origen, lo que aumenta la interfaz y la propagación de nuevos patógenos, incluido Covid-19.



Covid-19 no es el primer virus en desarrollarse en China que el gobierno trató de ocultar.



Sí, pero esto no es excepcionalismo chino, sin embargo. Estados Unidos y Europa también han servido como ceros para nuevas influencias, recientemente H5N2 y H5Nx, y sus multinacionales y representantes neocoloniales impulsaron la aparición del ébola en África occidental y el zika en Brasil. Los funcionarios de salud pública de EE. UU. cubrieron los agronegocios durante los brotes de H1N1 (2009) y H5N2.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado ahora una »emergencia sanitaria de interés internacional«. ¿Es correcto este paso?



Sí. El peligro de tal patógeno es que las autoridades sanitarias no tienen un control sobre la distribución estadística del riesgo. No tenemos idea de cómo puede responder el patógeno. Pasamos de un brote en un mercado a infecciones en todo el mundo en cuestión de semanas. El patógeno podría quemarse. Eso seria genial. Pero no lo sabemos. Una mejor preparación mejoraría las probabilidades de socavar la velocidad de escape del patógeno.

La declaración de la OMS también es parte de lo que yo llamo teatro pandémico. Las organizaciones internacionales han muerto ante la inacción. La Liga de las Naciones viene a la mente. El grupo de organizaciones de la ONU siempre está preocupado por su relevancia, poder y financiación. Pero tal accionismo también puede converger en la preparación y prevención reales que el mundo necesita para interrumpir las cadenas de transmisión de Covid-19.



La reestructuración neoliberal del sistema de atención médica ha empeorado tanto la investigación como la atención general de los pacientes, por ejemplo en los hospitales. ¿Qué diferencia podría hacer un sistema de salud mejor financiado para combatir el virus?

Existe la terrible pero contante historia del empleado de la compañía de dispositivos médicos de Miami que, al regresar de China con síntomas similares a la gripe, hizo lo correcto por su familia y comunidad y exigió que un hospital local lo examinara por Covid-19. Le preocupaba que su opción mínima de Obamacare no cubriera las pruebas. Él estaba en lo correcto. De repente quedó en el gancho por US $ 3270.



Una demanda estadounidense podría ser una orden de emergencia que estipule que durante un brote de pandemia, el gobierno federal pagará todas las facturas médicas pendientes relacionadas con la prueba de infección y el tratamiento después de una prueba positiva. Queremos alentar a las personas a buscar ayuda, después de todo, en lugar de esconderse e infectar a otros, porque no pueden pagar el tratamiento. La solución obvia es un servicio nacional de salud, con todo el personal y equipado para manejar emergencias en toda la comunidad, de modo que nunca surja un problema tan ridículo como desalentar la cooperación comunitaria.



Tan pronto como se descubre el virus en un país, los gobiernos de todo el mundo reaccionan con medidas autoritarias y punitivas, como una cuarentena obligatoria de áreas enteras de tierra y ciudades. ¿Se justifican medidas tan drásticas?



El uso de un brote para una prueba-beta de lo último en control autocrático después del brote significa que el capitalismo de desastre se ha descarrilado. En términos de salud pública, yo pecaría del lado de la confianza y la compasión, que son variables epidemiológicas importantes. Sin ninguna de ellas, las jurisdicciones pierden el apoyo de sus poblaciones.

Un sentido de solidaridad y respeto común es una parte fundamental para obtener la cooperación que necesitamos para sobrevivir juntos a tales amenazas. Las cuarentenas automáticas con el apoyo adecuado –registros de brigadas de vecindarios capacitadas, camiones de suministro de alimentos que van de puerta en puerta, permiso de trabajo y seguro de desempleo– pueden generar ese tipo de cooperación, que todos estamos juntos en esto.



Como ud. sabrá, en Alemania con la AfD tenemos un partido nazi de facto con 94 escaños en el parlamento. La dura derecha nazi y otros grupos en asociación con políticos de AfD usan la Corona-Crisis para su agitación. Difunden (falsos) informes sobre el virus y exigen más medidas autoritarias del gobierno: restringir los vuelos y las paradas de entrada para los migrantes, el cierre de fronteras y la cuarentena forzada …

Las prohibiciones de viaje y el cierre de fronteras son demandas con las que la derecha radical quiere racializar lo que ahora son enfermedades globales. Esto, por supuesto, no tiene sentido. En este punto, dado que el virus ya está en vías de propagarse por todas partes, lo más sensato es trabajar para desarrollar el tipo de resistencia a la salud pública en el que no importa quién se presente con una infección, tenemos los medios para tratarlos y curarlos. Por supuesto, deje de robar la tierra a las personas en el extranjero y de provocar los éxodos en primer lugar, y podremos evitar que los patógenos emerjan en primer lugar.



¿Cuáles serían los cambios sostenibles?



Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente. La autonomía de los agricultores y un sector público fuerte pueden frenar los trinquetes ambientales y las infecciones descontroladas. Introducir variedades de ganado y cultivos, y reestructuración estratégica, tanto a nivel de granja como regional. Permita que los animales alimenticios se reproduzcan en el sitio para transmitir las inmunidades probadas. Conecte la producción justa con la circulación justa. Subsidiar los precios de apoyo y los programas de compra de consumo que apoyan la producción agroecológica. Defienda estos experimentos tanto de las compulsiones que la economía neoliberal impone a individuos y comunidades por igual como a la amenaza de la represión estatal dirigida por el capital.



¿Qué deberían pedir los socialistas ante la creciente dinámica de los brotes de enfermedades?



La agroindustria como modo de reproducción social debe terminar para siempre si solo es una cuestión de salud pública. La producción de alimentos altamente capitalizada depende de prácticas que ponen en peligro a toda la humanidad, en este caso ayudando a desatar una nueva pandemia mortal.



Deberíamos exigir que los sistemas alimentarios se socialicen de tal manera que, en primer lugar, se evite la aparición de agentes patógenos tan peligrosos. Eso requerirá reintegrar la producción de alimentos a las necesidades de las comunidades rurales primero. Eso requerirá prácticas agroecológicas que protejan el medio ambiente y a los agricultores a medida que cultivan nuestros alimentos. En general, debemos sanar las fallas metabólicas que separan nuestras ecologías de nuestras economías. En resumen, tenemos un planeta a ganar.



Muchas gracias por la entrevista.

