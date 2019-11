“Acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno”: Hermosilla complica a Piñera en su defensa de Chadwick

Por El Desconcierto

Con sus declaraciones el abogado de Andrés Chadwick dejó a entrever que el verdadero responsable de las violaciones a los derechos humanos por las que se persigue a su defendido, sería nada menos que el propio Presidente de la República, quien deberá enfrentar una acusación similar en las próximas semanas.

Una polémica frase deslizó Luis Hermosilla, el abogado defensor del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, durante la jornada de este jueves en la sala de la Cámara de Diputados.

Mientras exponía ante la sala de la Cámara Baja en defensa de Chadwick, que no asistió a la sesión, Hermosilla se refirió al Presidente Sebastián Piñera de forma poco conveniente para los intereses futuros del mandatario.

Esto porque el Presidente también deberá enfrentar una Acusación Constitucional en las próximas semanas, y Hermosilla en la defensa de Chadwick afirmó: “Acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno“, dejando a entrever, que quien preside el gobierno sería el verdadero responsable de las violaciones a los derechos humanos por las que se responsabiliza a Chadwick con esta acusación.

El polémico Hermosilla

En la ocasión abogado pronunció, al menos, otras dos frases que resultaron sorprendentes.

La primera de ellas está referida al ex ministro del Interior, y en ella Hermosilla intenta argumentar que a pesar de que Chadwick dejó su cargo, los hechos de violencia han seguido ocurriendo (lo cual implicaría que no existiría relación entre su permanencia en el cargo y las violaciones a los DDHH). “Dejó su cargo hace un mes y en ese mes han ocurrido situaciones que son, no solo complejas, sino que reprochables“, afirmó el abogado.

La segunda frase que ha sido calificada como polémica de las pronunciadas por el jurista durante esta jornada, fue una en la que se refiere indirectamente a Carabineros como una “agrupación de psicópatas”.

“Si todas estas imputaciones son ciertas, encuentro que el tema es más grave todavía. No sé qué estamos haciendo conversando sobre una acusación constitucional y no estamos querellándonos todos contra esa agrupación de psicópatas que estarían realizando los actos que se dicen se han realizado”, dijo el abogado en relación a las fuerzas policiales.

