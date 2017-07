Chile – Testimonio de una pensionada

Mane Lobos Pavez AC

A pesar del cansancio mental quiero hacer un llamado a las y los jóvenes ,que participen en los llamados de movilizaciones, pónganse las pilas, vuestro futuro se ve negro. Mucha culpa tenemos nosotros por heredarles este país tan complicado, desgraciadamente para mis coetáneos nada que hacer.

Mi sueldo por concepto de jubilación esa es la palabra correcta que significaba no trabajar más, gozar del tiempo libre y emplearlo en lo que se nos antojara, viajar, compartir con la familia o con los amigos con un sueldo de por vida que te permitiera vivir holgado/a y sustentar todos tus gastos .Ahora el jubilado/a debemos trabajar hasta el día que la parca se apersone y nos extienda su mano .

EJEMPLO : Mi sueldo de Jubilada es de $121.000 serían $11.000 más sin embargo me descuentan el 7% de salud más 1500 de comisión por concepto de manejo de fondos que cobra Hábitat .Sólo por concepto de gastos básicos y fijos pago $70.000 telecomunicaciones más celular el resto es para el almacén y con que me movilizo , luz, gas agua , imprevistos, ropa, calzado?

Para cubrir todo y no trabajar mínimo tendría que obtener $450 000 obvio sin viajes jarana u otros. Cuantos hijas o hijas tendrán que ayudar a sus padres o madres que no tienen trabajo por la edad? Lo que es demasiado injusto por todo lo que deben construir.

A pesar de mi grave enfermedad a mis huesitos sigo y seguiré trabajando para complementar la precaria y ordinaria jubilación renta programada que recibo..¡¡¡ Imaginen cuando se acabe el dinero!! ¿¿Cuánto es la Pensión Estatal y cuanto valdrá el costo de la vida??, Shuata mi futuro es más negro que de se los jóvenes ,por último hacer notar que este es el pais más caro de LatinoAmérica !!.

¡¡Cabros les acompañare este Domingo para que no tengan que pasar en el futuro una vejez de mierda !¡

