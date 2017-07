El cine argentino pisa fuerte en los premios iberoamericanos

Desde Madrid

Esta noche, la Caja Mágica de Madrid será sede de la ceremonia de entrega de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), instituciones que ya van por la organización de la cuarta edición de estos galardones. El cine argentino estará representado por El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, finalista en cuatro categorías: Mejor Película, Mejor Actor (Oscar Martínez), Mejor Director y Mejor Guion (Andrés Duprat, hermano de Gastón). El film tiene la posibilidad de cerrar un recorrido exitoso tanto por la respuesta del público en la Argentina y en España, como así también por las premiaciones que recibió, entre ellas el Goya a la Mejor Película Iberoamericana y la Copa Volpi a Oscar Martínez como mejor actor en el Festival de Venecia 2016. La semana pasada la dupla Cohn-Duprat sumó un nuevo premio a su vitrina: el Ariel a la Mejor Película Iberoamericana que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Los Platino pueden ser, entonces, el último peldaño de una escalera de reconocimientos.

El film de Cohn-Duprat no es el único representante argentino: La luz incidente, de Ariel Rotter, está nominada en tres rubros, pero más técnicos: Música (Mariano Loiácono), Fotografía (Guillermo Nieto) y Dirección de Arte (Ailí Chen). También está nominada en Mejor Actriz Natalia Oreiro por su gran interpretación en Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz. Una de las novedades de esta edición es que por primera vez se elegirá a la Mejor Miniserie Cinematográfica y El marginal, de Luis Ortega, con protagónico de Juan Minujín -que se emitió por la Televisión Pública el año pasado y que tendrá una nueva temporada próximamente- está entre las finalistas.

Este año, las nominaciones resultaron muy repartidas, lo que permite vislumbrar que la presente edición será la más abierta. A ese dato se le suma que están representados trece países de la región en las 42 producciones finalistas, de las 847 que concurrieron. Los siete largometrajes que suman más opciones para alcanzar la estatuilla de los primeros galardones globales del cine en portugués y español que participaron en festivales de clase A como Venecia, Mar del Plata o San Sebastián están encabezados por el español Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, que llegará a la gala de entrega como máximo aspirante con siete. También destacan por el número de apartados en las que son finalistas el largometraje con participación argentina Neruda, de Pablo Larraín, con cinco; y con cuatro cada una se encuentran Desde allá, de Lorenzo Vigas; El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez; Julieta, de Pedro Almodóvar, y La delgada línea amarilla, de Celso García, además de El ciudadano ilustre.

Las otras nominadas al Premio Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción son Aquarius, de Kleber Mendonça Filho (Brasil); El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez (España); Julieta, de Pedro Almodóvar (España) y Neruda, de Pablo Larraín (Chile, Argentina, España). En el rubro Mejor Dirección, Cohn y Duprat deberán vérselas con pesos pesados del cine mundial como Juan Antonio Bayona y Pedro Almodóvar. Natalia Oreiro competirá con otras actrices destacadas como Emma Suárez (Julieta) y Sonia Braga (Aquarius), además de las colombianas Angie Cepeda (La semilla del silencio) y Juana Acosta (Anna). En tanto, Martínez hará lo propio con Damián Alcázar (La delgada línea amarilla), Eduard Fernández (El hombre de las mil caras), Luis Gnecco (Neruda) y Alfredo Castro (Desde allá).

La gala será conducida por el humorista español Carlos Latre y por Oreiro, quien tendrá el doble rol de candidata y presentadora. La alfombra roja será otro de los momentos clásicos de los Platino y para ese momento se contará con dos conductores experimentados en la materia: la actriz mexicana Mónica Huarte y el escritor y presentador venezolano Boris Izaguirre serán los encargados de retransmitir para más de 80 millones de hogares los momentos previos a la ceremonia.

En el apartado de los presentadores de los premios, el listado incluye nombres como Rob Scnheider, Imanol Arias, Jorge Perugorría, Kate del Castillo y John Ortiz; también la triple nominada a los Globos de Oro, Geraldine Chaplin, las actrices españolas Amaia Salamanca y Clara Lago, los argentinos Luisana Lopilato y Dario Grandinetti y el mexicano Luis Gerardo Méndez. Otros que no faltarán a los Platino serán el realizador argentino Pablo Trapero, la directora española Gracia Querejeta, los directores e intérpretes españoles Paco León y Leticia Dolera, las actrices Blanca Lewin, Natalia de Molina, María León e Inma Cuesta, los actores Manolo Cardona y Alberto Ammann y la cantante e intérprete panameña Erika Ender.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia será cuando se le otorgue el Platino de Honor al actor Edward James Olmos, nacido en Estados Unidos pero de ascendencia mexicana. El intérprete de títulos como Blade Runner y Selena recogerá el galardón como homenaje a toda su trayectoria profesional. El Platino de Honor que recibirá James Olmos ya lo tienen Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga, quien además este año podría llevarse la estatuilla a la mejor intérprete femenina por su inolvidable interpretación de la periodista musical Clara, que se niega a abandonar su departamento ante una embestida inmobiliaria en el gran film brasileño Aquarius.