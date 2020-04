8 años de su partida: «Tomás Borge es uno de esos muertos que nunca mueren». Por Esteban Silva

8 años de su partida: Tomás Borge es uno de esos muertos que nunca mueren»



Conmemoramos hoy 8 años de la partida física del Comandante Tomás Borge Martínez. Nicaragüense, sandinista y revolucionario.

Fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), combatiente y tenaz guerrillero. Comandante de la Dirección Sandinista y Ministro del Interior de la Revolución Popular Sandinista.

Poeta, diputado por varios periodos de la Asamblea Nacional, embajador en varios países de nuestra América.

Activo militante de las luchas populares anticapitalistas y antiimperialistas de nuestra América.

Internacionalista y anticolonialista acérrimo. Fue parte activa de los procesos de resistencia y reconfiguración de las izquierdas desde el FSLN y el Foro de Sao Paulo.

Permaneció leal al sandinismo siempre.

Fue un tenaz defensor de la Revolución Cubana y de las ideas de su amigo y compañero el Comandante Fidel Castro Ruz.

Con esa misma fuerza y convicción, asumió la defensa de la Revolución Bolivariana liderada por el Comandante Hugo Chávez Frías.



Admiraba la trayectoria, la constancia y la coherencia de Salvador Allende y distinguía la consecuencia de los hombres y mujeres del pueblo que no se rindieron ni abandonaron sus convicciones. Despreciaba profundamente sin ocultarlo, a aquellos que antes se proclamaron revolucionarios (aveces hasta delirantes) y luego se transformaron con la derrota y el paso del tiempo en reformistas pusilánimes y en neoliberales.

En marzo del 2006, en una de sus visitas a Chile le solicitamos se transformara en nuestro embajador del Allendismo de izquierda en el continente y lo hizo con la intensidad y dedicación que siempre lo caracterizó contactándonos y vinculandonos con intelectuales, líderes sociales y con revolucionarios y dirigentes de izquierda de América Latina y el Caribe.



Como decimos en Chile, Tomás «no tenía pelos en la lengua» y era franco y directo a la hora de expresar sus opiniones y tenía un alto sentido del humor.

Tuve el honor de ser su amigo. En los últimos años, lo visitaba constantemente en Lima, Perú, donde ejercía como embajador del Gobierno del Presidente Comandante Daniel Ortega.

En su última visita a Chile junto al Rector de ILAES y compañero Carlos Moya, le otorgamos el Doctorado Latinoamericano Honoris Causa.

En esa oportunidad, como director de Relaciones Internacionales de ILAES me correspondió escribir resumiendo su trayectoria y los motivos para otorgarle el Doctorado al Comandante Borge. Los transcribo y comparto en su homenaje hoy a 8 años de su partida.



Pero quizás parafrasear la frase que Tomás hizo más conocida en su homenaje al fundador del FSLN y Comandante Carlos Fonseca se la aplicamos nosotros hoy para recordarlo: «Tomás Borge es uno de esos muertos que nunca mueren»



Esteban Silva Cuadra

Santiago, 30 de abril de 2020.





Presentación de los motivos para otorgarle el Doctorado:.



INVESTIDURA DOCTOR LATINOAMERICANO HONORIS CAUSA



AL COMANDANTE TOMAS BORGE MARTINEZ.



ILAES, POSGRADOS



Santiago, 3 de diciembre de 2010.



Augusto Cesar Sandino, “el general de Hombres libres” como bien lo llamara nuestra Gabriela Mistral señaló en 1929 en su Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar, refiriéndose a la necesidad de la integración Latinoamericana:



“Hondamente convencidos como estamos de que el capitalismo norteamericano ha llegado a la última etapa de su desarrollo, transformándose como consecuencia, en imperialismo y que ya no atiende a teorías de derecho y de justicia, pasando sin respeto alguno por sobre los inconmovibles principios de independencia de las fracciones de la nacionalidad latinoamericana, consideramos indispensable, más aún inaplazable, la alianza de nuestros Estados latinoamericanos”.



Allí, Sandino reitera sus ideas unitarias. Pone en primer plano la propuesta de unidad Latinoamericana, en la mejor tradición de Simón Bolívar, Francisco Bilbao y José Martí; declara abolida la doctrina Monroe y proclama la nacionalidad y ciudadanía latinoamericana.



Tomas Borge es un militante fervoroso de aquellas ideas y es un ciudadano de aquella Latinoamérica propuesta por Sandino.



Nace en Matagalpa, Nicaragua, el 13 de agosto de 1930. Desde los 13 años participa en la lucha contra la dinastía Somoza.



En 1961, con Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y un puñado de jóvenes, funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional, siendo el único sobreviviente entre los fundadores de esta organización. En 1963 participa en los movimientos armados de río Coco y Bocay; en 1967 en la lucha guerrillera de Pancasán, siendo nombrado Comandante de la Revolución. Fue estudiante hasta el 5º año en la Escuela de Derecho de la UNAN de 1951 a septiembre de 1956, fecha en que es encarcelado con motivo del ajusticiamiento de Anastasio Somoza y condenado a 9 años de prisión. Tres años después gracias al enérgico movimiento estudiantil organizado por Carlos Fonseca, es enviado a cárcel domiciliaria. Se escapa hacia Honduras y se incorpora a la lucha antisomocista junto a Carlos y Silvio Mayorga. Regresa a la ciudad de León, en plena guerra contra Somoza, en compañía de Daniel Ortega. Por su actividad política es encarcelado en numerosas ocasiones: permanece esposado y encapuchado durante nueve meses en aislamiento total. Siendo jefe del Frente Interno del FSLN y conociendo la totalidad de las casas de Seguridad del FSLN soportó torturas sin revelar la ubicación de ninguna de ellas.



Es conocido el reconocimiento de Carlos Fonseca a su terco silencio frente a los torturadores, así como su generosidad con los enemigos. Perdonó públicamente al jefe de sus torturadores originando con este hecho la bellísima canción de Luis Enrique Mejía “Mi venganza personal”. Son famosas sus frases: “implacables en el combate, generosos en la victoria, “Carlos es de los muertos que nunca mueren”, “los niños son los mimados de la revolución”, “la revolución es fuente de derecho” y “El amanecer dejó de ser una tentación” entre muchas.



Desempeñó el cargo de Ministro del Interior, durante los diez años del gobierno sandinista. Fue el principal fundador de la Policía Sandinista y comandante adjunto del Ejército Popular Sandinista. Ha sido electro Diputado al Parlamento Centroamericano; así como a la Asamblea nacional de Nicaragua, durante tres períodos consecutivos.



Es poeta y orador, escritor y periodista. Entre sus obras sobresalen: La Paciente Impaciencia (Premio Casa de las Américas, 1989), el poemario la Ceremonia Esperada (1990), Un grano de Maíz. (Conversación con su entrañable amigo Fidel Castro (1992).



Es fundador y Vicepresidente de la COPPPAL. Es Presidente del Congreso interno y Vicesecretario General del FSLN.



Ha recibido el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Puebla, México; la Universidad de Cuenca; y la Universidad Alfredo Pérez Guerrero (UNAP) de Quito, Ecuador y la Universidad Nacional de Nicaragua. Ha recibido la Orden Augusto Sandino; y la Orden del Sol en el Grado de Gran Cruz de la República del Perú, país donde actualmente reside como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua. Es Embajador concurrente en Ecuador, Bolivia y Paraguay y se le ha otorgado representación presidencial en todo el mundo. También recibió condecoraciones de Cuba y varios países europeos y de América Latina.



Tomas Borge representa en su experiencia de vida, en su práctica y trayectoria revolucionaria, en su poesía y en sus textos, la paciente impaciencia de la lucha por la integración de nuestra América desde una vertiente antiimperialista, popular y anti oligárquica, la constante lucha por una integración multiétnica desde una mirada democrática y socialista, anti dogmatica, sin calco ni copia como diría José Carlos Mariátegui. Tomas supo también hacer la autocritica franca y descarnada y hablar de lo que el llama pecados de soberbia cometidos durante el periodo de la revolución sandinista y también supo volver a caminar con los jóvenes desde el sandinismo en una nueva etapa que los llevo a triunfar esta vez en las urnas recientemente.



Con su trayectoria de ayer pero también de hoy Tomas es parte de esa lucha incesante por construir una historia protagonizada por nosotros mismos, por nuestros pueblos, una historia mirada con nuestros propios ojos, con la mirada del sur.



Tomas forma parte de esos que luchan, de esos que evoca Mario Benedetti en su poema el sur también existe:



Pero aquí abajo abajo



Cerca de las raíces



Es donde la memoria



Ningún recuerdo omite



Y hay quienes se demueren



Y hay quienes se desviven



Y así entre todos logran



Lo que era un imposible



Que todo el mundo sepa



Que el sur también existe



(Fragmento El Sur también existe de Mario Benedetti)



Por todas estas razones y sobre todo por su práctica, trayectoria le propusimos al Consejo Académico del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, ILAES Posgrados que el Comandante Tomas Borge Martínez- hermano de la tierra de Rubén Darío, hermano de esta patria grande soñada por Bolívar, por O’Higgins, San Martin, Sandino, Farabundo Martí, Ernesto Che Guevara y Salvador Allende- recibiera la investidura Doctor Latinoamericano Honoris Causa.



Muchas gracias



Esteban Silva Cuadra

Director de Relaciones Internacionales

ILAES, Posgrados

Me gusta esto: Me gusta Cargando...