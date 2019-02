Venezuela: En los próximos días va a arreciar la campaña psicológica contra nuestro pueblo. Jacobo Torres de León. Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela.

En los próximos días va a arreciar la campaña psicológica contra nuestro pueblo.

Recordemos lo que fue el fin de semana del 3 de febrero donde anunciaron de mil maneras la supuesta “inminencia” de la entrada de los gringos con su fulana ayuda humanitaria que, no es ayuda ni es humanitaria. Es sólo el plan mal encubierto de agresión a nuestra patria para una vez más intentar desalojar del poder al gobierno legítimo encabezado por Nicolás Maduro.

Todo gira alrededor del 23 de febrero en su vano intento por coronar una situación que facilite la intervención y otra vez el detonante pretende ser la frontera.

Después del susto que se llevaron el 3 de febrero, luego de las exitosas maniobras cívico militares de esta semana, se preparan para una nueva ofensiva mediática donde gusanos lombrices y batracios de todos los pelajes servirán de portaestandartes de su miserable actuación.

Sin embargo es bueno recordar que en golpe de estado se les desinfló cual peo en un chinchorro y el escenario internacional se les volvió fóroro. Aquellos que en las primeras de cambio salieron moviendo el rabito a reconocer al aguaito el mundo se les volvió cuadritos, Sánchez en España que altanero puso plazo a nuestro gobierno revolucionario y legítimo cae aparatosamente y se ve obligado a convocar elecciones en 60 días, Macron en Francia se le escapa a ratos su estabilidad en manos de los chalecos amarillos que incansables hacen historia y como en la Comuna de París se moviliza por su futuro, Perú, Paraguay, Argentina Brasil, por mencionar algunos, se sumergen en sus propias crisis económica, política, social. Y no podemos olvidar a Colombia que hoy da pena ajena con su servilismo humillante es la base para la agresión a Venezuela.

Ya podemos ver como en su derrota acumulada desde el 10E, 23E, 3F, 12F y ahora el 23F buscan calentar el ambiente usando el cuento de la ayuda humanitaria para otra vez generar esperanzas en una clase media que alienada clama por la invasión y ya se ven con sus trajes de pato Donald y mujer maravilla soñando con que el capitán América venga a liberarlos del réeeeeeeegimen castrochavista que dirige un malayo chofer de autobús.

Aunque debemos estar alertas y movilizados soy de los que está convencido que conjuramos el golpe de estado y estamos muy cerca de ls victoria.

Por lo que nuestra tarea hoy es neutralizar las bolas y corrillos, con las que, a falta de masas que movilizar, intentarán bajear a nuestro pueblo junto a la guerra económica que los llorones de siempre se empeñan en negar, haciéndole el juego infame a la derecha recalcitrante.

En mi ronda diaria por Chacao sólo veo un sector de ellos rendido y decepcionado del aguaito y otro que con ojos vidriosos sin medir lo que dicen hablan esperanzados de que ahora si se cae el Gobierno.

Estemos alertas sin paranoias ni nerviosismos pues hoy más que nunca tenemos la razón y la fuerza para vencer!

Recordándole siempre a escacas, oportunistas, pichones de traidores, desertores, derrotistas, derrotados y desmoralizados que los revolucionarios estamos preparados para el escenario que sea y jamás rendiremos las armas ni la razón de nuestra lucha bajo ninguna circunstancia.

A prepararnos con amor con alegría para defender la Patria, la Paz y la Vida.

NO PUDIERON NO PUEDEN NO PODRÁN EN ESTE ENTERNO COMBATE POR LA VIDA

Constituyente Jacobo Torres de León. Combatiente.

Me gusta: Me gusta Cargando...