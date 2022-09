Vecina de Santa Bárbara fue detenida por Carabineros tras denuncia de gobernador Rodrigo Díaz en el marco del conflicto con la central hidroeléctrica Rucalhue

Resumen.cl 16 sept 2022

Durante poco más de 11 horas estuvo detenida una vecina de Santa Bárbara luego que en marzo de este año se anunciaran acciones legales tras los incidentes al interior de una reunión entre organizaciones sociales y el ahora gobernador Rodrigo Díaz, en el contexto del conflicto por la Central Rucalhue.

Por J. Arroyo Olea

Pasadas las 00:00 horas de este viernes, una vecina de Santa Bárbara fue detenida por efectivos policiales en el marco de una denuncia ingresada desde el Gobierno Regional luego que en marzo de este año, en el marco de una reunión exigida por organizaciones sociales que se oponen a la construcción de la Central Rucalhue, se desarrollaran discusiones entre las partes y se arrojara agua al gobernador Rodrigo Díaz.

En dicha ocasión, la vecina fue detenida y se anunció la formulación de cargos en su contra. En ese momento RESUMEN informó que «el altercado se produjo luego de que el gobernador hiciera esperar por horas y a todo sol a las y los manifestantes para recibirles y ya estando en sus oficinas, este las hubiera mandado despectivamente «a estudiar».

La detención fue contra la vecina Valentina Molina Figueroa, hecho que fue comunicado en primera instancia vía redes sociales , donde se plantea que la joven fue detenida «por una falsa denuncia del Gobernador Regional (Rodrigo Díaz) en la cual difama agresión física».

RESUMEN contactó a familiares de la pobladora, desde donde se comunicó que fue dejada en libertad. Asimismo, en conversación con Valentina, explicó que Carabineros «me vieron en la calle, se cruzaron en el auto para hacer un supuesto control de identidad. me dijeron que tenía orden de arresto y que no sabían porque».

Molina Figueroa explica que estuvo detenida desde las 00:35 am hasta pasadas las 11 de la mañana, «dónde me dijeron que tenía que pagar 1 UTM [$59.595] o si no el mismo magistrado dará la orden de detención y pasaría 3 días o más detenida».

En la misma línea, la vecina informó que tras ser detenida fue llevada a un recinto asistencial donde, tras consultarle reiteradas veces a Carabineros, indicaron que al parecer la causa tenía relación con hechos ocurridos en Concepción, cuestión que se corroboró luego en Comisaría donde se le explicó que fue por «faltarle el respeto a la autoridad».

