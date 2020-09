Uno de cada cinco hogares no logró cubrir sus gastos de agosto

13 SEPTIEMBRE 2020

*****

1.- No existe en parte alguna de la legislación vigente, una norma que permita extender más allá del mes el pago de remuneraciones, por lo que aquello planteado por algunos patrones de que los sueldos pueden pagarse hasta los 5 primeros días del mes siguiente no es correcto. En efecto, el articulo 55 del código del trabajo es claro, y a cada trabajador solo le corresponde conocer la ley y reclamar la violación del derecho.

Por norma los contratos se hacen desde el día 1 del mes y aunque la ley dice que es en el contrato donde se pacta el pago del sueldo, este pago no puede exceder los 30 días.

De la misma manera es bueno decir a nuestros compañeros y compañeras, que la ley no obliga al pago de anticipos quincenales, sin embargo si estos anticipos han sido una norma regular en la empresa, no pueden ser suspendidos o eliminados a no ser que el trabajador dé su visto bueno. Si algo así ocurriera se debe poner de inmediato el reclamo en la inspección del trabajo.

Por último, es necesario dejar en claro que a quienes trabajan en restaurantes y fuentes de soda no se les puede obligar a disponer de uniformes, ni tampoco descontar dinero alguno por este ítem. Tampoco es válido el descuentos por quiebre de loza o pérdida de ceniceros o cubiertos. Estos y otros detalles, tan simples y sin embargo tan desconocidos por muchos, son vitales para pasar de la pasividad a la acción.



2.- Una información que se pierde entremedio del show interminable de las fondas móviles y las fiestas patrias que se acercan, y que es dolorosa e inquietante. Informan los noticieros que “uno de cada cinco hogares no logró cubrir sus gastos de agosto”.

No se trata de determinar el porque de esto, pues está más que claro. No se cubren gastos pues no alcanzan los ingresos.

Por eso y contrariando la campaña consumista tan común en estas fechas, quisieramos invitar a nuestros compatriotas a no caer en gastos ni consumos excesivos, seguir cuidando su salud y apoyar de la manera que puedan a las ollas comunes instaladas en los barrios, pues es probable que ahí pudieran llegar algunos de quienes no alcanzan a cubrir sus gastos del mes.

*****

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario CGT CHILE

