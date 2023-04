Un pez rojo que nadaba en agua bendita



Biografía de Jorge Lavandero Illanes, por Alejandro Pérez Sáez



Presentación del libro el viernes 14 de abril, en Librería Le Monde Diplomatique. San Antonio 434, Local 14 – Santiago de Chile



¿Quieres conocer la vida y obra de uno de los políticos más destacados de Chile?

Entonces no puedes perderte «Un pez rojo que nadaba en agua bendita», el libro que recopila las conversaciones con Jorge Lavandero Illanes, ex senador de la República de Chile y referente indiscutido en la lucha por la justicia social y la recuperación del cobre para Chile.



Con 92 años y una trayectoria política y social que abarca más de seis décadas, Lavandero Illanes es un personaje único en la historia contemporánea de Chile. En este libro, conocerás de primera mano sus vivencias y reflexiones, así como su visión sobre el país y el mundo en el que vivimos.



Escrito con maestría por el editor de Rialstat Editores, «Un pez rojo que nadaba en agua bendita» es una obra de referencia para todos aquellos interesados en la política, la historia y la lucha por los derechos humanos y la recuperación para Chile de sus recursos naturales.



Hace 18 años atrás se escuchaba por última vez la voz de Jorge Lavandero en el Senado de la República proclamando la riqueza de nuestros recursos naturales, aquellos que permitirían financiar los Bienes Públicos en beneficio de la salud, la educación, la vivienda, el desarrollo, los pequeños propietarios, el campesinado pobre, los pobladores, en fin el conocimiento y las grandes innovaciones de nuestro Pueblo.



Pero eso significaba, que al igual que esa fecha memorable del, 11 de julio de 1971, cuando la riqueza del cobre pasaba a manos del Estado de Chile, que esos recursos pudieran ser invertidos por los hijos de esta Nación, en beneficio del Pueblo de Chile y no del capital extranjero y las transnacionales.



Ya lo hemos dicho tantas veces. Chile es el país con las mayores reservas del mundo de cobre, 190 millones de toneladas.Lavandero lo dice en este libro que hoy presentamos. Debemos enfrentarnos a la realidad. A las transnacionales les interesa vender concentrados de cobre puesto que en sus instalaciones de ultramar procesan los subproductos que llevan en sus bodegas sin pagar al Estado de Chile los debidos aranceles.



Es decir llevan de contrabando metales preciosos con mayor valor que el cobre, y eso, escúchenlo bien, con la complicidad del Servicio de Aduanas que en los puertos de la República no dice nada. Codelco, corporación del cobre del Estado de Chile, como única política viable sigue empeñada en producir y vender la mayor cantidad de concentrados posible. Política que por supuesto beneficia a las transnacionales que compran dichos concentrados y fijan el precio de lo que importan desde Chile. Eso explica por qué la política de fundir y refinar en Chile no haya tenido mayor acogida por los diferentes gobiernos que sucedieron a la dictadura después de 1990.



Esta historia develada por Lavandero en el Senado explica la razón por la que debía atacarse a este hombre que hablaba grandes verdades para un Pueblo que las oligarquías de este país no desean que despierte.



Los concentrados embarcados desde Chile, contienen un 30% de cobre, con un porcentaje de 2,5% de metales preciosos (oro, plata, platino…) y el resto valiosos subproductos, renio, torio, telurio, selenio, plata, oro, molibdeno, platino, paladio, azufre, óxido de silicio, hierro, mercurio, etcétera…….



Además de tierras raras, también, de un inmenso valor científico y tecnológico. ¡Más de 40 subproductos!Si se fundiese y refinase en Chile, sólo se enviarían 300 barcos anuales. La realidad es que actualmente parten de Chile 1000 barcos anuales con una tremenda secuela de contaminación y de riqueza que queda fuera de Chile.Ante esta realidad, cabe preguntarse:

¿Qué es lo que mantiene esta situación exportadora, de concentrados? ¿Qué impide fundir y refinar en Chile?



¿Cómo se explica que este material así transportado después de miles de kilómetros recorridos, hasta los puertos de destino, sea fundido y refinado en otros continentes? Y después vendido a Chile como productos manufacturados.Eso se explica sólo por los valiosísimos contenidos de subproductos y tierras raras que valen 4 veces más que el cobre, pudiendo llegar a 14 mil dólares la tonelada.



Por eso, Lavandero, desde el Senado, proclamaba que el futuro de Chile está en la creación de la industria minera con el cobre como base y la utilización de catalizadores a partir de metales nobles.



Hoy, 2 décadas más tarde sabemos que el níquel y el cobalto se utilizan como electrocatalizadores para producir hidrógeno verde. La producción de hidrógeno verde, metales nobles, tierras raras, cobre constituye el motor de la transición a energías limpias y renovables. Dicha producción tiene un valor más importante en el mercado internacional que el cobre mismo.¡La transición energética está en curso y la clase política hace oídos sordos!



Los subproductos que salen de los cátodos que Codelco vende al mundo, se funden nuevamente, se les agregan otros metales (Zn, Cr, Ni, Sn, Mn, etc) para darle propiedades de alta conductividad y maleabilidad. Ese acto eleva el valor del producto en un 50%. Es lo que llamamos las aleaciones.



¿A quién importan estas verdades?Desde luego, de ninguna manera a las Transnacionales, al capital extranjero, que hacen su negocio llevándose la verdadera riqueza que va escondida en los concentrados de cobre … .todo ello con la complicidad de aquellos que hoy dirigen el Estado de Chile.Por eso, ahora entienden ustedes que había que liquidar la voz que denunciaba, la voz de Lavandero.



Desde las sombras complotaron para con el dinero comprar abogados, financistas, fiscales, políticos corruptos y algunos habitantes de esta tierra para incriminar a este guerrero, de crímenes deleznables e imprescriptibles en la memoria de la gente.Los enemigos son poderosos. ¿Por qué tanta saña, que no vacilaron en montar todo un proceso desde La Moneda, presidente y ministros incluidos, con falsos testigos, fiscales corruptos, dueños de la televisión, de los diarios y del dinero que corrió a raudales?



Se trataba de arrastrar por el suelo, lo más preciado que tiene un ser humano, su honra.



¡NO PREVALECERÁN!