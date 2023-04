La fuerte respuesta de la Garra Blanca al minuto de silencio en Copa Chile por muerte de carabineros

Por Felipe Aguilar – Abril 9, 2023

El ente regulador del fútbol chileno informó que se realizará este gesto por los tres carabineros muertos en las últimas semanas en el país, algo que no le pareció bien a la barra alba.

Durante las últimas semanas la seguridad en el país se ha visto sobrepasada y prueba de ello es que se han realizado tres asesinatos a uniformados de carabineros. Esta situación ha alertado a las autoridades, quienes se pusieron a trabajar rápidamente para aprobar la polémica Ley Naín-Retamal, la que fue promulgada hace pocos días.

Esta situación no quedó al margen del fútbol, por lo que la ANFP decidió realizar un minuto de silencio para recordar a aquellos integrantes de la institución en los partidos de la primera fecha de la Copa Chile. No obstante, esta determinación no gustó para nada a la Garra Blanca, por lo que realizaron una fuerte respuesta sobre ello.

En primera instancia, y a través de sus redes sociales, la agrupación comenzó recordando a tres hinchas que fueron asesinado por agentes orden público. “Los asesinatos de Jorge Mora Herrera (Neko), Ariel Moreno y Pantruka son una trágica muestra de la violencia policial y la falta de protección para las personas marginadas y oprimidas”.

Junto a eso, agregaron que “estos dos jóvenes, amigos y compañeros, que luchaban por la justicia social y la igualdad, fueron brutalmente asesinados por la policía. Los mismos que siempre han actuado como un brazo armado de la derecha empresarial, cuidando sus intereses y sus privilegios, y hoy nos vienen a pedir un minuto de silencio”.

Una contundente respuesta

Pero no se quedaron ahí, añadiendo que “es por esta razón que desde la GARRA BLANCA, recalcamos que la lucha contra el fascismo y la opresión es una lucha constante y cotidiana. Es una lucha por la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Neko y Ariel Moreno representaban precisamente esta lucha y su muerte a manos de la policía es un recordatorio de que la opresión y la injusticia sigue siendo una realidad en nuestro país”.

Tras ellos volvieron a recordar a los fanáticos fallecidos. “El asesinato de nuestros compañeros: Neko, Ariel Moreno y el Pantruka no debe ser nunca visto como un hecho aislado y no debe ser olvidado por ningún COLOCOLINO. Forma parte de un patrón de violencia y represión que se extiende por todo el territorio. Es una muestra de la violencia estructural que se ejerce contra las personas marginadas y oprimidas y que somos consideradas como enemigas del sistema”, sostuvieron.

“Es por este motivo que como GARRA BLANCA no nos sumamos al minuto de silencio del paco, el mismo que vio violaciones a los derechos humanos en el estallido social y guardó silencio, siendo un complice más de aquella institución violadora, torturadora y asesina. No nos sumamos al minuto de silencio porque por parte del Estado no vimos apoyo para esclarecer los asesinatos de nuestros compañeros”, concluyó el comunicado.

