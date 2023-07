UN GRAN MENTIROSO

Escribe Lukas Gómez

Frederick Forsyth es el autor número 1 en ventas del New York Times con

diecisiete novelas, incluidas El día del chacal y El archivo de Odessa. Es ganador

de tres premios Edgar, y en 2012 ganó el premio Diamond Dagger de la Crime

Writers’ Association, un premio a la trayectoria por la excelencia sostenida. Vive

en Hertfordshire, Inglaterra, y miente descaradamente como buen momio.

Por favor, lee y difunde esta traducción de la Carta Abierta que le envió Pedro A.

Matta.

Estimado señor Forsyth

Hace poco leí su autobiografía “The Outsider. Mi vida en intriga”, lo leí en la

traducción al español ya que este es mi idioma

Me sorprendió leer una declaración que no se basa en ningún hecho histórico o

evidencia legal. Esta declaración se encuentra en la página 144 de la primera

edición en rústica en español, publicada por Penguin Random House Group

Editorial, Barcelona, en octubre de 2017:

“Años después de Berlín, la bastante despiadada DINA, la policía secreta del

no tan santo Salvador Allende de Chile, se transfirió sin pestañear al

servicio del general Pinochet. Incluso utilizaron las mismas cámaras de

tortura. Solo las víctimas cambiaron”

Para su información, la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia) fue creada por

Augusto Pinochet luego del golpe de Estado que lideró en septiembre de 1973 en

Chile.

Salvador Allende no se hizo responsable de su creación, organización o

funcionamiento, ni del trágico legado de esta organización criminal.

Cuando se creó la DINA en noviembre de 1973, Salvador Allende ya estaba

muerto: murió el mismo día del golpe, es decir, el 11 de septiembre de 1973.

Tampoco hay constancia histórica de la existencia de la práctica de la tortura, ni,

por supuesto, de cámaras creadas para ello, durante el período del gobierno de

Salvador Allende

Puede corroborar la información que ofrezco aquí a través de una variedad de

publicaciones disponibles en Internet.

También están las actas oficiales de los procesos judiciales que se llevaron a

cabo en Londres, en Bow St Magistrates Court, a partir del 16 de octubre de 1998.

Estos fueron el resultado de la detención en esa ciudad de Augusto Pinochet por

delitos (tortura, asesinato y desapariciones) cometidos contra nacionales

españoles durante su dictadura en respuesta a la solicitud de extradición

realizada por la justicia española.

Por lo tanto, le pido respetuosamente que corrija el párrafo relevante en futuras

ediciones para alinearlo con el registro histórico y legal.

Ya que cita a Frank Keller como su mentor, quien “insistió completamente en la

precisión e inculcó su filosofía personal: verificar, verificar y verificar de nuevo.

Entonces escribe”, y dado que usted fue formado como periodista por Reuters,

que exigía “rigurosa precisión y absoluta imparcialidad” (ambos citados por usted

mismo) confío en que hará esta corrección.

Suyo sinceramente

​Pedro A. Matta

Santiago de Chile

