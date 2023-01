Tras 20 años de injusta prisión la gran amiga de Cuba, Ana Belén Montes, salió por fin libre

Al finnnnnnn … Esperábamos con impaciencia confirmación de la noticia pero ya es un hecho ..

Ana Belén Montes, fue puesta en libertad anticipadamente. Salió con un boleto de avión directo al aeropuerto con rumbo “desconocido” escoltada por un alguacil federal. Se rumoreaba que sería deportada a nuestro país, lo que es absolutamente FALSO.

Ana fué al encuentro de su madre a quien no vé hace más de 20 años y de otros seres queridos.

Su padre, de origen puertorriqueño, era médico del ejército estadounidense acantonado en la ex Alemania occidental. Por eso ella nació allá. En 1979, a los 22 años, la Universidad de Virginia le concedió una licenciatura en relaciones internacionales…

Posteriormente logró una maestría. En 1985, poco después del primero de una serie de viajes a Cuba, fue seleccionada para una plaza en la DIA, a la que postuló convencida por la entonces llamada Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana.

Por sus capacidades fue enviada a la base aérea de Bolling, en Washington, donde trabajó como especialista en investigación de inteligencia. En 1992 pasó al Pentágono como Analista. Con un cargo ficticio, durante un tiempo fue ubicada en la representación diplomática en La Habana para que “estudiara” a los militares cubanos.

Además de poseer un rostro dulce, sonrisa perenne y buenos modales, era sumamente discreta. Mientras vivía sola en un sencillo apartamento al norte de la capital estadounidense, escaló hasta llegar a ser analista de primera categoría en el Pentágono (senior analyst), especializada en Cuba. Tuvo acceso a prácticamente a todo lo que la comunidad de inteligencia recogía sobre Cuba. Sabía lo que el Departamento de Defensa conocía en relación a las actividades militares cubanas. Por su rango era miembro del súper secreto “grupo de trabajo interagencias sobre Cuba”’, que reúne a los principales analistas de las agencias federales, como la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y de la misma Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Ana Belén Montes fue arrestada el 21 de septiembre de 2001.Una corte Federal la acusó de “ conspiración para cometer espionaje”, y de entregarle a Cuba ” información clasificada para que pudiera defenderse “. En varias ocasiones había pasado con éxito la prueba del detector de mentiras. Su detención provocó un profundo impacto en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Era la espía de mayor rango en la historia de Estados Unidos. “Una de las joyas de nuestra corona”, dijo en una ocasión un general de la DIA.

El 16 de octubre de 2002 fue sentenciada a 25 años, librándose por un pelo de la condena a muerte. Estaba encerrada en la prisión del Federal Medical Center, FMC, que se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la base aeronaval Fort Worth, Texas, un centro destinado a mujeres delincuentes con problemas psíquicos y sujeta a un extremo régimen de aislamiento: Solo podía recibir las visitas de su padre y hermanos ( dos de ellos agentes del FBI) no podía relacionarse con ninguna detenida; no podía hablar por teléfono, ni recibir periódicos, ni ver televisión; nadie podía indagar por su salud. Solo existía como la prisionera FMC 25037-016 .

Antes de escuchar su sentencia leyó un breve texto donde expresó frases como estas:

“Yo me involucré en la actividad que me ha traído aquí porque obedecí a mi conciencia más que obedecer a la ley. Yo considero que la política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta, profundamente inamistosa, por eso me consideré moralmente obligada de ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político (…) Nosotros hemos hecho gala de intolerancia y desprecio hacia Cuba durante las últimas cuatro décadas. Nosotros nunca hemos respetado el derecho de Cuba a definir su propio destino, sus propios ideales de igualdad y justicia (…) Yo solamente puedo decir que hice lo que consideré más adecuado para contrarrestar una gran injusticia”.

Ana, Bienvenida a la Libertad que por tanto tiempo te fué negada. Cuba te estará siempre agradecida por tu inquebrantable voluntad y principio.

Puerto Rico. Tras 20 años de injusta prisión la gran amiga de Cuba, Ana Belén Montes, salió por fin libre y está en su tierra puertorriqueña

Resumen Latinoamericano 9 enero, 2023

Por Carmen Diniz, Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2023.

Ana Belén Montes hoy! ¡Bienvenida a la libertad! Gracias por todo !

Había mucha curiosidad sobre cómo se vería después de su libertad. Pero más importante que eso son sus ideas.

Algunas de las declaraciones de Ana tras su liberación:

«Estoy más que feliz de estar de vuelta en suelo puertorriqueño. Después de dos décadas bastante agotadoras y ante la necesidad de volver a ganarme la vida, me gustaría dedicarme a una existencia tranquila y privada. Por lo tanto, no estaré involucrada en ninguna actividad mediática».

“Animo a quienes deseen centrarse en mí a que se centren en temas importantes como los graves problemas que enfrenta el pueblo puertorriqueño o el bloqueo de Estados Unidos a Cuba”.

“¿Quién, en los últimos 60 años, le ha preguntado al pueblo cubano si quiere que Estados Unidos le imponga un bloqueo asfixiante que lo haga sufrir?

También llama la atención la urgente necesidad de la cooperación global para detener y revertir la destrucción de nuestro medio ambiente. Como persona, soy irrelevante. No soy importante mientras haya problemas serios en nuestra patria global que exigen atención y una muestra de amor fraternal».

