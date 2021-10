TRABAJADORES DEL ESTADO PIDEN REAJUSTE PARA EL SECTOR DEL 7,5%

Incidentes se desarrollaron en las afueras de La Moneda cuando agrupaciones de trabajadores públicos se dirigían a entregar su petitorio.

Patricia Schüller Gamboa

La Nación Octubre 20, 2021, lanacion.cl

Los trabajadores del Estado, liderados por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presentaron este miércoles su propuesta de reajuste salarial para el sector público, que considera un incremento del 7,5% en sus sueldos.

La iniciativa es parte del petitorio que contempla el periodo entre diciembre del 2021 y noviembre del 2022, y fue entregada en el marco de la negociación que se realiza todos los años por el reajuste a los sueldos de los trabajadores públicos.

Incidentes se desarrollaron en las afueras de La Moneda cuando agrupaciones de trabajadores públicos se dirigían a entregar su petitorio al Gobierno para mejorar las condiciones laborales del sector.



La Mesa del Sector Público había iniciado una marcha desde la calzada norte de la Alameda, la cual buscaba dirigirse hacia el Ministerio de Hacienda -en calle Teatinos- para entregar el documento.



Sin embargo, los manifestantes no pudieron continuar producto de la instalación de vallas papales en el acceso por Morandé. Además, luego intervino personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros con carros lanza-aguas y bombas lacrimógenas.



La ANEF informó que su presidente José Pérez Debelli fue detenido. Además, denunció que el uso de gas pimienta en la integrante de la Comisión de Conflictos del organismo, Natalia González.



En tanto, Silvia Silva, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lamentó “el trato que el Gobierno le está dando a las y los trabajadores del Estado que hemos estado día día, sobre todo en estos tiempos difíciles de la pandemia, colocándonos en la primera fila”.



“Así el Gobierno se va a despedir de las y los trabajadores de Chile. Y en consecuencia de ello, no vamos a poder hacer entrega como lo hemos hecho en la normalidad en cada año, generando un hecho histórico y un hito que nunca se va a borrar en la memoria de quienes representamos”, añadió.



En la misma línea, Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional, señaló que “como nunca, primera ocasión en la historia de esta negociación, hemos tenido la represión activa de Carabineros no dejado llegar a la puerta a entregar nuestro petitorio”.



“Realmente el exceso de fuerza en contra de las mujeres ha sido brutal. Nosotros creemos que hoy día, además de tener todo en contra para poder negociar para los trabajadores, además la represión brutal estando al frente de La Moneda, al frente de donde está el Presidente que sabe que los trabajadores se están manifestando por un miserable reajuste que nos van a dar, porque están acostumbrados a robarle a los trabajadores para hacerse cada día más ricos. No podemos permitir esto”, sentenció.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...