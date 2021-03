TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL DERECHO A LAS TIERRAS DESPOJADAS, TANTO,EN PUCÓN Y OTRAS PARTES DEL TERRITORIO MAPUCHE. Por: AUCAN HUILCAMAN

LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL DERECHO A LAS TIERRAS DESPOJADAS, TANTO, EN PUCÓN Y OTRAS PARTES DEL TERRITORIO MAPUCHE O WALLMAPUCHE.



Hay un despertar creciente de parte de las Comunidades Mapuche sobre la restitución territorial que fueron objeto de despojo en el pasado. El despertar de la conciencia Mapuche, sumado a los nuevos derechos que ha establecido el derecho internacional y la aplicación de la doctrina de la negación del Estado Chileno, crea un contexto muy particular que no vislumbra un entendimiento entre el Estado Chileno y el Pueblo Mapuche en el corto plazo. Sin embargo, crece un sentido identitario, la afirmación de los derechos imprescriptibles y la ruta de la autodeterminación Mapuche.



En las movilizaciones Mapuche por la restitución de tierra, también subyace un mensaje claro y contundente al proceso constituyente del Pueblo Chileno y en especial a los “escaños reservados”. En definitiva, el Pueblo Mapuche no aceptara cualquier reconocimiento constitucional, porque el derecho internacional, le ha puesto a disposición los derechos y las herramientas mas altas que gozan los Pueblos, del cual fui su legislador internacional como es el derecho a la libre determinación y otros derechos.



A nivel personal. Le he pedido a RODRIGO UBILLA, que en un acto por la Paz, restituya esas pocas tierras Mapuche en Pucón. Por su actuación ha sido un buen motivo para entender la sistemática ilegalidad con el Pueblo Mapuche y sus derechos.



Al presidente Sebastián Piñera, le he pedido que asigne un recurso adicional en el contexto de Pandemia para resolver parte de los Reclamos de tierra y que en la promoción de mi candidatura a Gobernador y los diálogos o Nutram con las comunidades Mapuche, he observado que se avanza hacia un estallido por la restitución del derecho a las tierras.



AUCAN HUILCAMAN

Candidato a Gobernador

Wallmapuche/Araucania

