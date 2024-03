Senegal acude a las urnas en medio de una creciente crisis política

22 de marzo de 2024 Leila & Ryan, publicado por primera vez en L’Égalité no 221 (marzo-abril de 2024) y actualizado el 9 de marzo de 2024 por Cécile

Imagen: Macky Sall (Foto: CC)

Este artículo fue escrito originalmente después de que el presidente saliente de Senegal, Macky Sall, pospusiera repentinamente las elecciones presidenciales programadas para el 25 de febrero. Tras una oposición masiva, las elecciones se celebrarán el 24 de marzo, por lo que este artículo se actualizó.

socialistworld.net

El 3 de febrero de 2024, el actual presidente de Senegal, Macky Sall, anunció el aplazamiento de las elecciones presidenciales inicialmente previstas para el 25 de febrero. El Consejo Constitucional rechazó el aplazamiento el 15 de febrero, después de haberlo calificado correctamente de “intento de golpe de Estado institucional”, sobre todo cuando el Gobierno anunció su intención de aplazar las elecciones hasta el 15 de diciembre, a pesar de que el mandato de Sall terminaría el 2 de abril. .

Desde entonces, la crisis política se ha profundizado y el gobierno ha estado zigzagueando y maniobrando. Finalmente, tratando de superar a sus oponentes, Macky Sall anunció, el miércoles 6 de marzo, una rápida organización de las elecciones, para dos semanas después, el 24 de marzo. Avivando la confusión, Macky Sall disolvió el gobierno para permitir que su ex primer ministro y favorito, Amadou Bâ, hiciera campaña en las elecciones.

Sin embargo, los manifestantes, que se movilizan contra el gobierno de Macky Sall, y contra la corrupción del gobierno, las políticas represivas y la devoción ilimitada a los intereses de las multinacionales capitalistas (francesas, en particular, desde Keolis-SNCF hasta Colas-Bouygues o Auchan, etc. ) no han dicho su última palabra.

El fracaso de la “reconciliación nacional” de Macky Sall

Macky Sall anunció una “consulta nacional” a finales de febrero. Pero, tan pronto como se anunció, 17 de los 19 candidatos presidenciales se negaron a participar en la “reconciliación” de los días 26 y 27 de febrero. Rápidamente, Sall sacó de su sombrero una ley de “amnistía general”. Sobre todo, parece una “autoamnistía”, para borrar los abusos de poder, y una táctica para mantener el control y dar la impresión de querer pasar página.

Como era de esperar, el texto fue aprobado por la Asamblea donde el partido del presidente tiene mayoría, con 94 votos a favor y 49 en contra. La oposición denunció este texto, que pretende proteger a los autores de actos graves, incluidos homicidios cometidos contra opositores. Entonces parecía probable que las figuras de la oposición encarceladas que se oponían a Macky Sall no saldrían de prisión antes de las elecciones. En las elecciones anteriores de 2019, los principales candidatos de la oposición fueron excluidos de la candidatura. Ahora bien, esto se aplica a Ousmane Sonko, en particular, quien fue suspendido tras una controvertida condena judicial. Y la exclusión también se aplica a Bassirou Diomaye Faye, el candidato sustituto de Sonko, que está detenido sin juicio desde abril de 2023 por cargos que incluyen incitación a la insurrección. Pero, ante una oposición cada vez mayor, tanto Sonko como Faye fueron liberados de prisión el 14 de marzo y fueron a escenarios de celebración en Dakar, la capital senegalesa. La mayoría de la población ya no quiere este régimen que se cree por encima de todo.

Plataformas de movilización

En el país existen varias plataformas que reúnen a las numerosas oposiciones. La plataforma ciudadana que reúne a sindicatos y movimientos ciudadanos, Aar Sunu Election (“Protege nuestra elección”), el FC25 (Frente de Candidatos para las elecciones presidenciales del 25 de febrero), un frente de 16 candidatos para las elecciones presidenciales de los 19 validados por el Consejo Constitucional. Pero también existen otras plataformas o agrupaciones. Este es el caso del F24 y el Frente para la Defensa de la Democracia. También hay movimientos más antiguos, como el movimiento “Y’en a marre” (“Harto”), creado en 2011 después de cortes de energía y aumentos de precios.

Estos grupos fueron creados durante estos tres años de represión gubernamental. La Universidad Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Ucad) está cerrada desde junio de 2023, después de que estallaran importantes protestas y enfrentamientos en Ucad tras la condena de Ousmane Sonko a dos años de prisión por difamación.

Amnistía Internacional ha confirmado más de 60 muertes y casos de tortura en relación con estos movimientos de apoyo a Ousmane Sonko, sin ninguna investigación ni condena. La ley de amnistía confirma que sólo se hará justicia si este poder ha sido derrocado y reemplazado por un gobierno que no esté compuesto por políticos de las elites sino verdaderamente al servicio de los intereses de la población. Cuatro personas murieron en febrero en protestas contra el aplazamiento de las elecciones.

Un frente común

Una gran parte de la población tenía la impresión de que le estaban robando las elecciones, pero también de que Macky Sall estaba jugando con fuego. Hubo una fuerte oposición al aplazamiento de las elecciones, y la mayoría de las organizaciones convocaron elecciones antes del 2 de abril, la fecha oficial de finalización del mandato del presidente. La sensación era que Macky Sall sólo tenía represión y travesuras para mantenerse en el poder. Las movilizaciones contra el aplazamiento se intensificaron mientras el ambiente empujaba a las estructuras existentes a trabajar juntas.

El 27 de febrero de 2024, Aar Sunu Election organizó un “día muerto” en Dakar que afectó a las escuelas, ya que los profesores no fueron a trabajar; o elecciones simbólicas en la fecha inicial de las elecciones, el 25 de febrero.

El 29 de febrero, a la plataforma de las elecciones de Aar Sunu se sumaron el FC-25, la coalición de oposición F24 y el Frente para la Defensa de la Democracia. Este frente común de la oposición se formó para coordinar sus acciones en la celebración de las elecciones. Este fue un paso importante, aunque la pregunta seguía siendo sobre qué base se llevaría a cabo la movilización. Claramente, el llamado a un frente unido de trabajadores, pobres y oprimidos para luchar contra este intento de golpe fue vital. Pero también es necesario oponerse a cualquier intento de las fuerzas procapitalistas de limitar el movimiento a trabajar dentro del capitalismo. Es el capitalismo y su “dictadura democrática” del lucro lo que ha mantenido a Senegal a merced del imperialismo; y mientras permanezca al mando impedirá para siempre que el país y su población tengan un gobierno y una economía que realmente satisfagan las necesidades de todos.

¿Elecciones para qué cambio en la sociedad?

La ira contra Sall ha tomado forma a partir de la cuestión electoral, pero, como sabemos, es mucho más profunda ante el deterioro de las condiciones de vida cotidianas. Sin embargo, muchos candidatos en las elecciones, por ejemplo en el FC-25, sólo quieren las elecciones pero no se oponen al régimen ni a la corrupción. No se puede contar con ellos: aplicarían prácticamente las mismas políticas.

Es la participación de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y sus organizaciones lo que garantizará la celebración de elecciones democráticas, el fin total del gobierno arbitrario de Macky Sall/Amadou Bâ e impedirá que tal o cual político tome el poder y simplemente reemplace a Sall con Otro explotador. Las fuerzas procapitalistas intentarán utilizar las elecciones del 24 de marzo como un medio para controlar y poner fin a las protestas, ya que temen lo que las masas puedan exigir. Estamos a favor de elecciones libres y también de cambios fundamentales. Un verdadero frente de izquierda habría utilizado las elecciones como una forma de movilizar a las masas, argumentando que sus problemas sólo pueden resolverse fundamentalmente mediante un gobierno trabajador y pobre que lleve a cabo una ruptura con el capitalismo. Semejante acontecimiento tendría un efecto electrizante y ganaría un amplio apoyo en toda África occidental, que está sufriendo crisis generalizadas.

Continuando la lucha después del 24 de marzo

Necesitamos una movilización que marque fuertemente la situación en torno a las elecciones y después. Una movilización de masas que diga: ya no aceptaremos esta política, queremos derechos democráticos y el fin de la corrupción, sí, pero también la mejora de nuestras condiciones de vida, ¡ya! Salarios dignos, educación gratuita para todos y empleos bien remunerados…

Los trabajadores y la población deben organizarse independientemente de los intrigantes y políticos que defienden el mismo sistema que el actual gobierno senegalés. Esto incluye brindar la oportunidad a los trabajadores y a la población de discutir lo que sucederá después de las elecciones, la necesidad de tener su propio partido y el programa que debería tener para iniciar un cambio real. Un nuevo partido que organice masivamente a los trabajadores, a los estudiantes, que ponga en el centro de su programa: la riqueza es nuestra y no de los imperialistas (sean franceses u otros), las principales empresas deben ser nacionalizadas/expropiadas y sin compensación, especialmente las sistema bancario para salir del CFA y cancelar la deuda. Un partido que lucha contra el capitalismo y por sustituirlo por el socialismo democrático, en manos de los trabajadores y el pueblo. Sólo el socialismo ofrece un sistema que puede permitirnos emanciparnos de los imperialistas y desarrollar realmente el país planificando la producción económica según las necesidades y así poner fin al desempleo, la pobreza y la opresión.

¡En África Occidental, los dictadores tienen mucho de qué preocuparse!

Esto sería un ejemplo y una inspiración para todas las personas que luchan contra regímenes corruptos y dictaduras militares (que dicen ser antiimperialistas mientras se quedan con toda la riqueza y están tan aliados con las multinacionales como sus predecesores). . La mayoría de los medios hablan de África Occidental sólo en términos de riesgos terroristas en la región y de las dificultades que habría porque los vínculos con el poder en Francia son más débiles. Es una visión colonial. Todos los líderes que se aferran al poder tienen algo de qué preocuparse en África (¡y en otros lugares!). Los trabajadores, las mujeres y los jóvenes de África están tratando de luchar y deshacerse de la injusticia, del llamado desarrollo social impulsado por las ganancias y de la ausencia de derechos democráticos. ¡La lucha por una sociedad socialista vuelve a estar en la agenda!