Roubini advierte del «trilema» al que se enfrenta la economía: «Nos dirigimos hacia un crash»

El economista prevé un «aterrizaje forzoso»

Hace menos de un mes, la caída de Silicon Valley Bank puso la primera piedra de una crisis que se ha ido alimentando con el paso de los días con la compra de Credit Suisse por parte de UBS y las caídas en Deutsche Bank. Un escenario ante el que los bancos centrales han respondido haciendo un llamamiento a la calma. Christine Lagarde, sin ir más lejos, dijo que la banca europea es «resistente, con fuertes posiciones de capital y de liquidez». Y lo mismo la Reserva Federal de EEUU. Sin embargo, Nouriel Roubini no comparte esta postura y advierte de las debilidades del sistema financiero y el riesgo al que se enfrenta si la situación empeora. Nos dirigimos hacia un «crash económico y financiero», y «un aterrizaje forzoso», sentencia.

En concreto, el director ejecutivo de la consultora Roubini Macro Associates sostiene que no es posible lograr «la estabilidad de precios, mantener el crecimiento económico y tener estabilidad financiera al mismo tiempo» porque el sistema financiero es incapaz de hacer frente a la deuda pública y privada acumulada en la actualidad, lo que él denomina un «trilema».

Para el hombre que predijo la crisis financiera mundial de 2008, el principal problema la principal amenaza para la estabilidad no son los 620.000 millones de dólares de pérdidas no realizadas del sistema bancario en valores subyacentes, sino el hecho de que se haya reducido tanto el valor de los activos y los préstamos de los bancos pequeños a raíz de las subidas de tipos de interés que muchos son «literalmente insolventes». Y es que, teniendo esto en cuenta, las pérdidas no realizadas ascenderían a 1,7 billones de dólares frente al colchón de 2,1 billones de dólares que tienen para absorber las mismas antes de quebrar, según un estudio elaborado por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York que recoge Fortune.

