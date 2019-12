Ricardo Lagos por proyecto de Piñera para sacar militares: “Hay cosas que tienen que hacerse y no decirse”

El Desconcierto



En una entrevista en el programa «Mesa Central» de Canal 13, el ex Presidente de la República Ricardo Lagos, ahondó en el estallido social, asegurando que está preocupado «por el destino de este país» y que concuerda con el gobierno en que, en estos momentos, se hace necesario sacar nuevamente a los militares a la calle para defender los servicios básicos, eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal mientras lo hacen.

En una entrevista en el programa «Mesa Central» de Canal 13, el ex Presidente de la República Ricardo Lagos, ahondó en el estallido social, asegurando que está preocupado «por el destino de este país» y que concuerda con el gobierno en que, en estos momentos, se hace necesario sacar nuevamente a los militares a la calle para defender los servicios básicos, eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal mientras lo hacen.

“Estoy preocupado por el destino de este país”, fue lo primero que dijo el ex mandatario chileno Ricardo Lagos, en una entrevista hoy en el programa “Mesa Central” de Canal 13.

El personero del Partido por la Democracia estableció en el espacio que, si bien su sector político gobernó por mucho tiempo luego de que Pinochet dejara el poder, no pudieron hacer todos los cambios que se requerían porque estaban atados de manos, en cierta manera.

“Recibimos una camisa de fuerza, que era la institucionalidad que dejó la dictadura. Yo la sufrí por 17 años (…) la modifique en lo que la podía modificar, porque en esos 17 años no teníamos mayoría, ganábamos las elecciones de diputados, pero de senadores nunca”, aseguró Lagos.

Luego, para referirse al estallido social, comenzó señalando que “esta no es una crisis de Piñera, es una crisis del Estado”.

Además sostuvo que “tan importante como el acuerdo social, es el acuerdo económico. Lo que hay que hacer es un acuerdo profundo, sustancial, un gran programa de activación de la economía, luego de la crisis que vamos a tener en los próximos meses”.

Para esto, el ex Presidente de la República propuso aumentar el nivel de deuda del Estado para financiar esta reactivación. “Hoy tenemos un nivel de deuda pública del 30%, que yo lo dejé en 5% (…) hoy eso yo lo llevaría de frentón al 45%“, dijo Lagos, quien también encuentra “elemental” el generar un proyecto para devolver el IVA a los sectores más pobres de la población.

Violencia y Fuerzas Armadas

Respecto al proyecto del Presidente Piñera, para que las Fuerzas Armadas puedan resguardad infraestructura crítica sin que se declare Estado de Excepción – y otorgándoles exención de responsabilidades penales – el líder de la ex Concertación se mostró de acuerdo con el actual mandatario.

“Nadie discute que el Presidente saque a las fuerzas armadas cuando hay una inundación, por ejemplo. Pongámonos en el caso de que un país vecino nos quiere invadir, lo primero que va a hacer es destruir infraestructura critica (…) el Presidente tendrá las razones adecuadas de por qué lo está haciendo. Hay cosas que tienen que hacerse y no decirse“, expresó Lagos.

Luego, repasó a la oposición. “Hay un déficit de sectores de la izquierda que no han sido claros con el respeto a la democracia y los derechos humanos (…) de declararse en contra de la violencia”, dijo el político, quien aseguró “hay que ser proactivo y atreverse”, haciendo referencia a los políticos y partidos que se restaron del diálogo con el gobierno.

“Entendamos lo que nos estamos jugando”, pide Lagos. “El Partido Comunista y el Frente Amplio, aparentemente, por lo que uno ve, no se ve que estén en la primera línea para decir que hay que participar de esto“.

“Está bien, es cierto, ni los ex Presidentes ni nadie tiene legitimidad hoy. Pero entonces, ¿cómo buscamos la salida? porque lo que tenemos hoy es una institucionalidad”, consigna el político. “Tiene que haber orden, usted no construye un país en base al saqueo“.

“Lo que no acepto es que se diga que, o se respetan los derechos humanos, o se tiene orden. No es una dicotomía“, concluyó Lagos, quien también cree que los incendios a la red de Metro estaban planificados y que no existe una vulneración sistemática de los derechos humanos en Chile.

Me gusta: Me gusta Cargando...