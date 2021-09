Resumen Latinoamericano – Diario de Urgencia – 2 de septiembre de 2021

*Perú. Cohesión ante la agresión*https://bit.ly/38Cq3XI

*Argentina. Lo electoral como rito divorciado de la esperanza*https://bit.ly/2Yft7Hj

*Bolivia. Golpistas atacaron avión en el que Evo Morales abandonó el país*https://bit.ly/3Bz7eRD

*Resumen Latinoamericano tv, 1 de setiembre de 2021: Argentina. Es urgente enfrentar los extractivismos*https://bit.ly/3zGBWYz

*Perú. Gobierno del pueblo en el Estado neoliberal*https://bit.ly/2V7Lahu

*Perú. Castillo en Satipo: la agenda indígena*https://bit.ly/3yDShfi

*Argentina. Resumen gremial. Reclamos médicos en Rosario/ Paralizaron Radio Nacional ante «el grave deterioro salarial»/ Trabajadoras de call center denunciaron que las obligan «a hacer campaña» para Vidal y Santilli … (+info)*https://bit.ly/3DKcvIi

*Argentina. Tres días de incendios en el Delta del Paraná*https://bit.ly/3kKBi6d

*Argentina. Este 2 de septiembre se cumple un año del doble infanticidio a manos del estado paraguayo*https://bit.ly/3DFIXLJ

*Argentina. La dignidad de las y los docentes de Salta muestran la miserabilidad del gobierno de esa provincia /Si hay salarios de hambre continuará la lucha (fotoreportaje)*https://bit.ly/3tcQk8K

*Argentina. Abuelas Plaza de Mayo lanzan campaña para encontrar más nietxs*https://bit.ly/3yFNmL1

*Argentina. Educación: 4 proyectos de ley, el Banco Mundial y el BID*https://bit.ly/38AL19q

*Argentina. Emergencia territorial indígena*https://bit.ly/3t8Ok16

*Argentina. No son cifras: qué representan 194 femicidios y travesticidios*https://bit.ly/38BzgQg

*Bolivia. ¿En qué consiste el plan de seis ejes que el Gobierno propone para reformar la justicia?*https://bit.ly/3gVfnbw *Bolivia. Denuncian muerte de Miriam Gamboa, presa política del régimen de facto*https://bit.ly/3gVWncE

*Nación Mapuche: habla la Organización de Resistencia Territorial «Weychafe Matias Catrileo» (video)*https://bit.ly/3ByNE8e

*Nación Mapuche. Coordinadora Arauco Malleco: liberar una Nación*https://bit.ly/3kNL4V9 *Chile. Comisión en el Senado aprueba proyecto de Ley de impuesto a la minería*https://bit.ly/3mW3PIB

*Paraguay. Panelistas del continente debatieron en el 5to. Encuentro sobre ¿Dónde está Lichita?, víctima de desaparición forzosa (video)*https://bit.ly/3mW3S7f

*Brasil. «Los brasileños tienen hambre porque no tienen ingresos, no por falta de producción», dice Joao Pedro Stedile, del Movimiento de los Sin Tierra*https://bit.ly/3gRjdST

*Brasil. Alertan que se registraron 66 % de afrofeminicidio entre 2009-2019*https://bit.ly/2WNPbIS

*Estados Unidos. La activista por la paz Kathy Kelly explica cuánto le debe el país a Afganistán tras décadas de guerra*https://bit.ly/3BvgXZg

*Feminismos. ¿Posturas irreconciliables con el punitivismo?*https://bit.ly/3gYl5cC

*Nuestramérica. Historias de carpinchos: Humboldt, la Semana Santa y Chávez*https://bit.ly/38zBbEN

*Ecología Social. Cómo la defensa de un río abrió el camino a la autonomía en la Sierra Nayar*https://bit.ly/3tdpkWr

*Resumen de Medio Oriente, programa radial 1 de setiembre de 2021 (Siria, Yemen, Afganistán y Palestina)*https://bit.ly/3yEKGNx

*Yemen. La resistencia constituye una batalla legal, económica y militar*https://bit.ly/3zGpFDF

*Palestina. Militares israelíes asaltan una escuela de niñas en Jerusalén ocupada (video+fotos)*https://bit.ly/3DGqa32

*Irán. Raisi: EEUU generó una catástrofe latente en Afganistán durante 20 años*https://bit.ly/3t8So1m

*Irak. Resistencia iraquí advierte: “Irak no es Afganistán”, tropas foráneas deben salir antes de 2021*https://bit.ly/3zRbZFG

*Cachemira. cómo se militarizó la atención médica bajo la ocupación india*https://bit.ly/3jBcuOI

