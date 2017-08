Recuperar las riquezas naturales

Creo sinceramente que cuando se trata de intereses desde el Imperio, hay que ser más cauteloso. Hemos visto lo de irak, con las inexistentes armas químicas, lo vimos en Iran, es decir hay desestabilizaciones donde fluye en cantidades el petroleo. Nuevamente, después de aquel intento de golpe de estado en Venezuela y que Lagos apoyó, pero que el pueblo revirtió y saco de su prisión a Chavez para colocarlo nuevamente en la presidencia de Venezuela. Este país tiene la segunda mas grandes reservas de petroleo de planeta.

Estas coincidencias me hacen dudar de que todo no sea, un muy armado plan para apoderarse del petroleo venezolano, que en el pasado y en mano de un grupo político le produjo allí grandes cantidades de dinero a gobiernos y personajes politicos del pasado como soborno. Los que tenemos años de experiencia en estos movimientos, presiones, e invasiones, no siempre estas noticias nos parecen creíbles de buenas a primera.

¿Cuando podremos tener un Presidente independiente de los poderes fácticos, para gozar de nuestra plena soberanía política, económica y social? Somos un país con muy pocos habitantes para el territorio que tenemos, dotado de excepcionales recursos naturales naturales, como la pesca, la forestación, el oro la plata , el azufre y de manera colosal, el cobre y el litio. No me cabe en la cabeza, que no se haya colocado al menos un royalty a todos estos recursos naturales, algunos no renovables. No es posible que en el solo cobre, se saquen del pais, recursos cobre, por un equivalente al 60% del presupuesto de la nación y sin pagar los debidos impuestos, ni menos un royalty.

Alguno de Uds, cree que el icono del modelo económico derechista, doña Margaret Thacher, habría permitido que 5 empresas petroleras, se llevase el equivalente al 60 % del presupuesto sin pagar los debidos impuestos y el royalty. Por cierto que no, pero aquí lo han permitido los que se dicen de centro izquierda, Que lo haga la derecha no me extraña, pero que lo haga, quienes le han prometido, justicia social y combatir la desigualdad en nombre del pueblo, me parece increíble.

Por eso querido amigo que me lee. Cuando los representantes del pueblo, se han dejado corromper, no pueden ser creíbles, ni esos partidos, ni esos políticos. Solo nos queda el Plebiscito del articulo 5° de la constitución que señala :” la soberanía esta radicada en la Nación y el pueblo la ejerce a través del plebiscito….” y hay 2 leyes orgánicas que establecen como se debe votar en un plebiscito. Pinochet con esta misma Constitución llamo a 3 plebiscito. Yo desde los años 90 que exigí, una y otra ves, con pocos resultados, cambiar la Constitución, al menos en las partes que le entregamos la conducción política y económica en forma exclusiva a los grupos económicos.

Es duro lo que estoy diciendo pero es la verdad. Ningún político, o partido, ha colocado el tema del cobre en sus programas y todos sabemos que es la viga maestra de nuestro desarrollo, por Frei Montalva o el Sueldo de Chile por Salvador Allende. ¡Que me pueden decir los DC., los Socialistas y los Radicales, de hoy hacer oídos sordos al clamor popular, que en las encuestas con un 85%, se ha expresado de recuperar el cobre nuevamente para Chile