Rafael Montecinos, fundador y vocero de La Lista del Pueblo: “No llegaremos a ningún tipo de primaria” con Jadue y Boric

Por: Meritxell Freixas

El Desconcierto 20.05.2021

EL COORDINADOR DE LA LISTA DEL PUEBLO REVISA LA IRRUPCIÓN DE SU CANDIDATURA A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL Y EXPLICA LOS PLANES DEL COLECTIVO PARA EL FUTURO: LEVANTAR UNA BANCADA PROPIA CON OTROS CONSTITUYENTES COMO LA MACHI LINCONAO, PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y, NO DESCARTAN, LLEGAR A LA PRESIDENCIAL. ESO SÍ, SIN PRIMARIAS CON EL PC NI EL FA.

La semilla de la Lista del Pueblo, el colectivo de independientes más votado en las elecciones a la Convención Constitucional, hay que buscarla en la esquina de la calle Irene Morales con la Alameda, donde se ubica el memorial a Mauricio Fredes, manifestante que el 27 de diciembre de 2019 murió al caer a una fosa durante la protestas del estallido social. Ahí se conocieron, a principios de enero del año pasado, Rafael Montecinos y Mauricio Menéndez, ambos audiovisuales que, además de manifestarse, registraban las protestas en el sector. Un par de semanas más tarde, en la misma zona, Montecinos coincidió con la enfermera Evelyn Godoy, quien prestaba auxilio a los jóvenes heridos por Carabineros. De estos encuentros, provocados por las movilizaciones sociales, surgió la amistad y de ahí, el Klan Kiltro, que agrupó un total de ocho personas. Con el paso de los meses –y con la pandemia y el plebiscito de telón de fondo–, ellos tres decidieron articular un gran movimiento de candidatos independientes. Se convirtieron, así, en los fundadores y coordinadores de La Lista del Pueblo.

Montecinos es vocero del grupo. Tiene 39 años y estudió Periodismo e Ingeniería Electrónica, a lo que se ha dedicado los últimos cinco años. Atiende a El Desconcierto en una entrevista telefónica, a través de la cual revisa cómo pasaron de la calle a la Convención Constitucional con 23 de los 48 escaños que ocuparán las personas sin militancia. Sobre el futuro, tiene claro que su colectivo hará lo posible para llevar diputados a las elecciones parlamentarias de noviembre y también están estudiando la posibilidad de concurrir a las presidenciales. Barajan dos nombres –que no quieren hacer públicos– pero ya anticipa que no habrá ninguna primaria ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista.

¿Quiénes eran y qué hacía el Klan Kiltro?

Evelyn Godoy, quien asistía a las manifestaciones como enfermera, y Mauricio Menéndez y yo, que registrábamos lo que ocurría en la calle, nos conocimos en las movilizaciones. Los tres compartíamos las mismas luchas sociales y teníamos en común otras cosas, como ser familiares de presos políticos y de detenidos y desaparecidos. Empezamos a trabajar en ordenar las movilizaciones. Cuando llegó el Covid-19 a Chile, en marzo, bajamos las manifestaciones, dado que el Gobierno no estaba enviando a cuarentena a las comunas, especialmente Santiago y Providencia, y queríamos que la gente se protegiera. Bajaron las protestas y ahí fuimos conociendo a otras personas, periodistas independientes, luchadores sociales, etc. y formamos el Klan Kiltro para dar apoyo a los campamentos y poblaciones. Estuvimos tres meses haciendo ollas comunes, llevando agua y químicos [desinfectantes] a todos estos lugares. Luego empezamos la campaña del ‘Apruebo’ con 20 caravanas en distintas comunas y terminamos la primera semana de octubre con la caravana más grande de Chile. Fue hermoso. En el camino conocimos a personas como Rodrigo Rojas Bade, candidato electo al distrito 13, quien también fue uno de los fundadores, Giovanna Grandón, electa del distrito 12, Alejandra Pérez, electa del 9, etc.

¿Cómo se convirtieron en candidatos?

Después del plebiscito ya veníamos con la idea de que teníamos que apoyar a candidatos independientes a la constituyente. Rodrigo Rojas fue el primero que nos dijo que sí. A Giovanna y Alejandra tuvimos que convencerlas porque las pololeaban los partidos políticos por ser rostros de las manifestaciones. Abrimos una página web [para levantar las candidaturas] la difundimos por nuestras redes sociales y llamamos a las organizaciones sociales del país a participar. Recibimos cerca de 6.000 correos de organizaciones sociales y asambleas territoriales. También se unieron candidatos que no tenían una orgánica detrás. Así empezamos a gestionar las listas en todos los distritos.

¿Cómo comprobaron que los candidatos se adhirieran a sus ideas?

Tenían que estar de acuerdo con nuestros lineamientos públicos. Sabemos que las personas a veces cargan con errores que han cometido, por eso los candidatos también tenían que firmar una declaración jurada de que no tenían denuncias por violencia, ni abusos a menores de edad, no pertenecían a un partido político ni habían militado en ninguno de ellos en el último tiempo.

¿Cuánto tiempo tenía que haber estado alguien sin militar en un partido político?

La idea inicial era que no hubiesen militado en los últimos cinco años, pero durante el camino flexibilizamos eso dependiendo de la militancia que habían tenido. Había mucha gente militante porque fue inscrita en el refichaje ilegítimo de 2017, sin que la persona lo supiera, por eso lo analizamos caso a caso.

Se presentaron en 27 de los 28 distritos. ¿Dónde no tuvieron lista?

El 11 de enero, cuando inscribimos las listas en el Servel, llegamos con 24 distritos y 138 candidatos. Logramos un poco más de 150.000 patrocinios, cerca de un tercio del total de patrocinios de los independientes a nivel nacional, pero por falta de tiempo no alcanzamos a los distritos faltantes. Después de esa fecha, [el movimiento] había tomado mucha fuerza y continuamos con las conversaciones en otros distritos, por eso en nuestra web hay candidatos en 27 distritos. El distrito 21 (que incluye Alto Biobío, Lota, Curanilahue, Cañete, Lebu, entre otros) fue el único donde no tuvimos contactos para apoyar a un candidato.

Su franja electoral sobre Piñera fue polémica, pero les dio más visibilidad en los medios. ¿Detectaron más conocimiento a partir de eso?

Nosotros queríamos mostrar la realidad de los últimos años en las poblaciones, campamentos y tomas. Llegamos a tener la oportunidad de escribir la Constitución por lo que ocurrió en las calles de Santiago, Valparaíso, La Serena, Concepción, Antofagasta, etc. Queríamos retratar la muerte política de Piñera con esa llamada a un joven a quien le dicen que murió Piñera porque salieron los candidatos de la Lista del Pueblo y ahora eso se hizo realidad. Se ganaron más votos con esta campaña porque fue un golpe, pero la prioridad era mostrar la realidad del país.

¿Qué opinan hoy del acuerdo del 15 de noviembre de 2019?

Nosotros íbamos por el derrocamiento del Gobierno de derecha. Siempre estuvimos de acuerdo con un cambio de Constitución, pero en base a una Asamblea Constituyente, no así, como se cocinó. Los partidos políticos le salvaron el pellejo a Piñera y por eso no estuvimos de acuerdo. Pero, igualmente, decidimos ir con listas de independientes porque pretendíamos llenar todos los espacios posibles y lo logramos. Tendremos la oportunidad de hacer cambios reales.

Visto los resultados, siguen pensando que fue una mala estrategia el acuerdo para el plebiscito?

Seguimos deslegitimando el acuerdo del 15 de noviembre, pero lo que se hizo ya se hizo. Y ahora llenamos ese espacio.

Rafael Montecinos / Foto: cedida.

Han dicho que quieren conformar una bancada propia, más allá de los 23 escaños que sacaron, y que quieren ampliarla con nombres como la Machi Francisca Linconao.

Hemos tenido contacto con la Machi Francisca Linconao para intentar agruparnos entre independientes, pero a parte de los pueblos indígenas, hay otros 20 y tantos independientes que salieron. De ellos, 11 son de Independientes No Neutrales, que son de centro-derecha –del PPD y la DC–, personas que no se la han jugado por ir junto al pueblo a marchar. Personas como Benito Baranda o Patricia Politzer que a pesar de que quieren un cambio, no buscan un cambio radical. Pero hay otros que salieron con listas individuales con quienes ya estamos contactando para formar una bancada. Como Lista del Pueblo no conversamos con políticos, conversamos con el pueblo. No conversaremos con partidos políticos mientras existan 600 compañeros presos políticos de la revuelta.

¿No van a conversar con partidos políticos tampoco dentro de la Convención?

Por fuera no vamos a conversar con los partidos políticos. [Daniel] Jadue y [Gabriel] Boric quieren hablar con nosotros porque están con temor porque vamos a intentar forzar al Gobierno para llevar listas de diputados y también estamos pensando en lanzar una candidatura presidencial. Sí sabemos que dentro de la Convención, con las personas individuales, independientemente de los partidos, vamos a tener que llegar a una conversación, pero lo haremos con las personas que estén 100% alineadas con las demandas sociales.

¿Tienen algún nombre para la candidatura presidencial que están estudiando?

Hay dos nombres pero no los podemos dar. No son de personas ligadas a la política. Hasta ahora la respuesta de eso es que lo estamos pensando.

¿Quién tomará esta decisión?

El comité ejecutivo que forman nueve personas –seis hombres y tres mujeres– y en una reunión con los candidatos constituyentes, para recoger su opinión.

Si deciden avanzar hacia las presidenciales y desde la lista Apruebo Dignidad, el FA o el PC, les invita a unas primarias no legales, ¿qué les dirán?

No vamos a conversar con los partidos políticos, no llegaremos a ningún tipo de primarias.

Hoy se ha publicado que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tiene en sus planes levantar una candidatura presidencial con independientes, entre ellos la Lista del Pueblo. ¿Es Sharp unp de los candidatos que barajan o están colaborando con él de alguna manera para las presidenciales?

No hemos mantenido ninguna conversación con Jorge Sharp para una candidatura presidencial ni de él ni de otra persona de la Lista del Pueblo. Nosotros vamos a escuchar las decisiones del pueblo para decidir si tenemos que levantar una candidatura presidencial. Sharp es un candidato independiente que se salió del Frente Amplio y de la cocina en 2019. Ha tenido muchos problemas con el FA y el PC, ya no se lleva con ellos. Él es un alcalde electo independiente por Valparaíso. Ahí tenemos una candidata que es Tania Madriaga que la ven muy cercana a él. Nosotros lo único que exigíamos a los candidatos era que no hiciesen campaña junto a concejales y alcaldes de partidos políticos y Sharp es independiente. Si Tania en algún momento hizo campaña con él, se apegó a él o trabajó con él, es porque Jorge es independiente y nosotros no podíamos poner ningún reparo a eso.

¿Temen la posibilidad de caer en las mismas lógicas y dinámicas de funcionamiento de los partidos políticos, en caso de entrar de pleno a la institucionalidad?

Nunca nos vamos a conformar como partido político mientras no exista una democracia real en Chile. Si pensamos en llevar diputados es porque cuando se apruebe la nueva Constitución serán los diputados y senadores quienes van a trabajar con ella. No sacamos nada con tener una nueva Constitución si después [otros] van a intentar cambiar las cosas. Por eso queremos llenar esos espacios, no porque queramos estar dentro de la “cochina política” que es hoy día.

Pero, no llevar la sigla de un partido no les exime de no reproducir las mismas lógicas de los partidos. Hay ejemplos de organizaciones sociales que han terminado absorbidas por la institucionalidad.

Siempre nos vamos a intentar mantener al margen, no vamos a pelear en la misma cancha que los partidos. Vamos a escuchar y a estar del lado del pueblo. No vamos a caer en ningún favor político, en ninguna alianza política como ‘te apruebo eso, si me das eso otro’. Nos debemos solamente al pueblo y tenemos unos cimientos muy fuertes debajo que son la lucha social, la gente que ha muerto, la gente que ha sido presa, la gente que han mutilado. Por ellos no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Vamos a intentar hacer las cosas a nuestra forma, no como ellos las han llevado estos últimos 30 años.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...