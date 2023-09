¿Qué causa la inflación?

4 de septiembre de 2023 TU Senan, Secretariado Internacional-CIT

“Ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación”,[i] comentó Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (la Reserva Federal), cuando la inflación alcanzó en 2022 su nivel más alto desde finales de la década de 1970. Al mismo tiempo, el El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) admitió que no pueden controlar lo que llamó el aumento “apocalíptico”[ii] de la inflación de los alimentos. Los bancos centrales de todo el mundo han expresado una impotencia similar.

Hoy en día, salvo algunas excepciones, la mayoría de los países no tienen la llamada tasa de inflación “Ricitos de Oro”, que ronda el 2%[iii]. El aumento de los precios elevados y la falta de disponibilidad de productos básicos han deteriorado aún más las condiciones de vida en numerosos países neocoloniales. Las economías avanzadas no están exceptuadas. Según datos de 2022 del gobierno del Reino Unido, “más de dos tercios (69%) de 29 países tienen una inflación ‘alta’ o ‘muy alta’ en comparación con sus tendencias de 50 años”.

¿Qué causó la inflación?

Hay dos argumentos destacados que suelen dar los economistas burgueses a favor de la causa de la inflación. Un argumento es que la inflación es causada por aumentos salariales junto con problemas de oferta y demanda. El otro argumento es que la inflación se considera simplemente un fenómeno monetario vinculado a la cantidad de dinero en circulación.

Durante un largo período, los capitalistas dominantes sostuvieron que la inflación es causada por problemas en el suministro de materias primas. Además, argumentaron que el aumento de los salarios y la caída del desempleo contribuyeron a la inflación. Argumentaron que un aumento en el costo de producción debido a cambios en el mercado laboral se trasladaría al mercado en términos de aumentos de precios (el economista William Phillips utilizó datos del Reino Unido disponibles hasta finales de la década de 1950 para demostrar una relación inversa entre salarios y desempleo). «Este concepto llegó a ser conocido como la curva de Phillips. Con el tiempo, esta idea evolucionó para sugerir que también existe una relación proporcional entre precios y salarios. Utilizando este marco, los economistas capitalistas argumentaron durante un período significativo que para bajar los precios, el desempleo debe aumentar junto con las reducciones salariales).

Aunque Karl Marx en sus escritos y los marxistas posteriores han cuestionado esta visión, los capitalistas dominantes sólo se vieron obligados a reconocer esta visión durante y después del período de la gran inflación (1965-82). Los economistas neoliberales de aquella época propusieron cambios fundamentales en las políticas monetarias, argumentando que la inflación sólo debería vincularse a la oferta monetaria en el mercado. Milton Friedman, quien dirigió la “Escuela de Chicago” de economistas neoliberales, resumió la inflación como “siempre y en todas partes es un problema monetario”[v]. Sostuvo que la inflación es causada simplemente por “demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes”[vi] (la llamada inflación de demanda). Hasta el día de hoy, las políticas monetarias de todos los gobiernos capitalistas están influenciadas por las ideas que surgieron en ese período. Hoy en día, algunos admiten que la inflación es un fenómeno complejo en el que influyen una serie de factores como la política fiscal, la dinámica de la oferta y la demanda, los shocks externos, etc.

Pero la crisis de los años 1970 expuso la mentira de la espiral salario-precio. Incluso cuando la reciente investigación del FMI admitió que no hay datos sustanciales disponibles que respalden la espiral salario-precio[vii], los economistas capitalistas no cambiaron fundamentalmente su posición. Todavía sostienen que, al menos a corto plazo, tiene que haber un aumento del desempleo, recortes salariales, etc., que según ellos son “efectos secundarios” de las “medidas temporales” para solucionar el problema de la inflación. El umbral de “pleno empleo” podría limitar la producción mientras aumenta la demanda, es la razón detrás de esto.

Ahora, por supuesto, ninguno de los gobiernos capitalistas o bancos centrales culpa al mercado ni acepta la responsabilidad por el aparente surgimiento «repentino» actual de la crisis inflacionaria.

Algunos simplemente culpan a la pandemia de Covid y a la guerra en Ucrania como las principales causas de la crisis[viii]. ¡Putin, Xi Jinping y el virus Covid-19 son los principales culpables! Además, existe un debate entre los economistas capitalistas sobre los efectos de la flexibilización cuantitativa (QE) como causa de inflación. El gobernador del Banco de Inglaterra, por un lado, afirma que no se le debe culpar, pero al mismo tiempo admite que hay “grandes lecciones que aprender”. [ix] Esta es una admisión indirecta de su incapacidad y fracaso. La inflación no es estrictamente un fenómeno monetario, pero las políticas monetarias pueden, sin embargo, ser parte de la causa. Desde el punto de vista del economista burgués, sus políticas pasadas funcionaron bien, pero su único defecto es que no estaban bien preparados para los “shocks”, que, según afirman, no fueron obra suya. Pero pasan por alto el hecho de que la mayoría de los bancos centrales en tiempos recientes utilizaron la oferta monetaria como un medio para intentar resolver todo tipo de crisis económicas.

Los capitalistas presas del pánico ante el surgimiento de la crisis económica mundial de 2007-2008 no perdieron tiempo en montar una operación de “rescate”, que se resumió en “privatizar ganancias y socializar pérdidas”. La administración Obama en Estados Unidos, que asumió el poder en 2009, no perdió el tiempo y asignó 700 mil millones de dólares de dinero público para rescatar y subsidiar a las empresas en quiebra. The Guardian informó con qué rapidez actuó Gordon Brown, el entonces Primer Ministro del Reino Unido, citando a políticos de alto rango: “Gordon estaba dispuesto a decir: ‘Necesitamos rescatarlos’, a pesar de los riesgos políticos”. Aproximadamente £37 mil millones de dinero público se pusieron inmediatamente a disposición de los bancos y las compañías financieras para supuestamente salvar la economía de un “colapso inminente”. [x] De ahí comenzó la era del “dinero fácil”, también conocida como Flexibilización Cuantitativa.

Según el grupo de expertos estadounidense, el Atlantic Council, la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra ya han utilizado en conjunto más de 25 billones de dólares de dinero público para la flexibilización cuantitativa. Sólo en el año de la pandemia, se afirma que se han gastado más de 9 billones de dólares[xi]. Cuando se cerró la economía, diversas medidas de subsidios llevadas a cabo, como planes de permisos laborales y donaciones de efectivo, etc., pueden haber aumentado los ahorros de un sector de los trabajadores en los países económicos avanzados [xii]. Pero una proporción significativa se puso a disposición de las empresas. En general, la cantidad de dinero puesta a disposición es la más alta de la historia.

El público sufrió esta carga en forma de deuda pública, pero hasta el día de hoy no hay ningún informe claro que muestre exactamente cuánto dinero se utilizó internacionalmente para la QE o cómo se entregó a los capitalistas. ¡Hasta aquí la transparencia capitalista! A partir de los datos gubernamentales disponibles, es evidente que el gobierno del Reino Unido ha asignado hasta 410 mil millones de libras esterlinas sólo para programas de permisos[xiii]. Una parte importante de esta cantidad, 150 mil millones de libras, se ha proporcionado a las empresas para subsidiar sus pérdidas. El gasto en salarios de los trabajadores y asistencia individual osciló entre £55 mil millones y £70 mil millones. Sin embargo, los trabajadores experimentaron una reducción salarial del 20% ya que el gobierno del Reino Unido, en promedio, cubrió el 60% de sus salarios, mientras que los empleadores contribuyeron sólo el 20%[xiv]. Muchas empresas que se beneficiaron de este plan continuaron sus operaciones con empleados que trabajan a tiempo completo desde casa. Por ejemplo, la empresa de juegos de azar Ladbrokes aprovechó el auge de las apuestas en línea durante este período para generar ganancias sustanciales y hasta ahora se ha negado a devolver los 102 millones de libras esterlinas que recibió del gobierno[xv].

A pesar de varios casos de fraude y mal manejo de fondos por parte de los partidos políticos y sus aliados capitalistas[xvi], la clase media pudo acumular ahorros moderados, atribuidos en parte a la reducción de viajes y actividades de ocio. Es importante señalar que este fenómeno no es generalizado sino más bien específico de un puñado de economías desarrolladas. En Estados Unidos, se asignaron aproximadamente 1,8 billones de dólares para individuos y 1,7 billones de dólares para el rescate de empresas (el gasto total se acerca a los 5 billones de dólares)[xvii]. La reapertura de las economías dio lugar a un aumento de la demanda, influido en parte por los moderados ahorros acumulados durante este período. Sin embargo, esta cantidad constituye una porción relativamente pequeña de la oferta monetaria total.

No todo el dinero se “imprime” o se entrega a los trabajadores para que lo pongan en circulación en el mercado para el intercambio de mercancías; en cambio, llega a manos de los mayores bancos, monopolios y un pequeño porcentaje de otros capitalistas, particularmente a través de la compra estatal de activos y negocios que están perdiendo valor y ganancias. En efecto, las pérdidas de los capitalistas codiciosos se reponen comprándolas con dinero público. Esto se logra en parte mediante la creación de dinero adicional por parte de los bancos centrales mediante la concesión de préstamos. El dinero fue adelantado, pero no terminó en circulación ni en manos de los consumidores como dinero en efectivo. La mayoría de los bancos centrales modernos crean dinero como depósitos electrónicos en lugar de imprimirlos. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, crea sólo el 3% del dinero en forma de monedas y papel moneda[xviii]. La falta de total transparencia de las transacciones electrónicas entre los principales bancos y los bancos centrales hace imposible que un observador externo decida qué proporción va realmente al consumidor y qué proporción sigue en manos de los principales bancos, qué proporción es una mayor acumulación de capital, etcétera. Los investigadores se ven obligados a depender de los datos generales que están disponibles. Pero podríamos decir con seguridad que el llamado “dinero helicóptero” que se entregó a los consumidores en las economías avanzadas es pequeño en comparación y principalmente relevante para los países económicamente desarrollados.

Este mayor robo en la historia de la humanidad –la mayor transferencia de riqueza del público a un pequeño porcentaje de capitalistas– se llevó a cabo en completo silencio. Los trabajadores y sectores de la clase media que han estado perdiendo su dinero no tuvieron nada que decir al respecto.

Además, la tasa de interés para los préstamos se redujo enormemente, lo que permitió pedir prestado enormes cantidades. Esta disponibilidad ininterrumpida de dinero creó la llamada “confianza del mercado”, lo que en consecuencia condujo a una mayor especulación y a un aumento de la asunción de riesgos.

Además, los llamados “shocks” de la cadena de suministro de los que hablan los economistas capitalistas no ocurren al azar sino que son consecuencia del sistema capitalista. Como resultado de la crisis económica y las crecientes tensiones internacionales, ha habido una mayor tendencia a retirar el capital dentro de las fronteras del Estado nación, así como una competencia por controlar recursos clave, centros de producción, rutas de suministro y el suministro de productos básicos clave. . Han surgido una reducción del crecimiento del comercio mundial y las características de la desglobalización. Las acciones protectoras de los principales estados capitalistas también han ayudado aún más a este proceso. Por ejemplo, la Ley de Chips y Ciencia de Estados Unidos restringió enormemente el libre flujo de suministros de microchips, que es un producto clave en el mundo. Las tensiones geopolíticas resultantes de las crisis económicas han dado lugar a diversas sanciones, conflictos y guerras por poderes que obviamente impactan el lado de la oferta del mercado.

Esto ocurre al mismo tiempo que economías desarrolladas clave enfrentan una falta de inversión en la economía real y una caída de los salarios reales. Debido a las tensiones geopolíticas, la inversión estatal también se ha concentrado más en el sector no productivo. (Si bien actualmente se otorgan subsidios sustanciales en países como Estados Unidos para mejorar la manufactura localizada[xix], estos esfuerzos no necesariamente resultan en un aumento inmediato de la actividad manufacturera. Más bien, son parte de una estrategia a largo plazo que abarca décadas, cuyo objetivo es establecer capacidades de fabricación esenciales dentro de las fronteras nacionales.)

El resultado complejo ha sido la intensificación de la crisis económica en general. La burbuja de la deuda se ha inflado aún más, ha aumentado el acaparamiento por parte de los supercapitalistas y ha disminuido la capacidad de los trabajadores para comprar materias primas. El desarrollo de la crisis monetaria no ha sido un acto aislado sino que está conectado con la crisis económica general del capitalismo. Los diversos aspectos esbozados anteriormente no operan de forma aislada; más bien, contribuyen unos a otros, destacando en última instancia los problemas fundamentales inherentes al sistema capitalista. La escasez de demanda influyó en la crisis que surgió en 2007 y 2008 y sigue siendo un aspecto de la crisis actual. La reticencia de los capitalistas a reinvertir en la producción y la intensificación de una importante burbuja crediticia fueron consecuencias de este factor, es decir, de las características de la crisis de sobreproducción. Es importante señalar que esto no condujo a una reducción de los precios ni a quiebras más amplias en el período anterior. En cambio, medidas como la flexibilización cuantitativa y las desaceleraciones económicas fueron vistas como intentos de equilibrar el sistema. Sin embargo, estas y otras estrategias en última instancia han exacerbado los problemas relacionados con la oferta en lugar de resolverlos. Incluso el remedio propuesto por los capitalistas eventualmente agrava la crisis en lugar de acercarse a resolverla fundamentalmente. No se puede encontrar ninguna solución dentro del marco del capitalismo. La comprensión marxista del dinero, los precios y los salarios es diferente de la de los economistas de derecha.

¿Cómo lo explican los marxistas?

Los escritos de Marx, escritos hace más de un siglo, proporcionaron claridad sobre la economía capitalista por primera vez desde su nacimiento. Si bien los marxistas (aquellos que utilizan los escritos y la comprensión desarrollados por Marx) no afirman tener el “pleno conocimiento” y la explicación de cada relación caótica del mercado capitalista, sí tienen claridad sobre las relaciones y leyes fundamentales del capitalismo.

Una de las contribuciones clave de Marx fue mostrar qué crea valor para todas las mercancías. El trabajo socialmente necesario requerido para producir una mercancía no sólo aumenta el valor de la mercancía, sino que también es el único responsable de crear plusvalía[xx], es decir, ganancias. Sin embargo, el precio de un bien no es un equivalente directo del valor agregado durante su producción. Más bien, el precio oscila por encima o por debajo del valor añadido en la producción. Esta fluctuación está vinculada al valor relativo de las mercancías, que surge en el proceso de intercambio[1]. La mercancía dinero, si bien tiene su propio valor, también expresa el valor relativo de otras mercancías en circulación.

Es importante señalar que esta forma relativa representa el trabajo social y está conectada con el resto de las mercancías en circulación. Si bien representa el valor relativo de una mercancía, el dinero también representa simultáneamente el valor del dinero mismo (por ejemplo, la mercancía oro). Si el valor del oro cae, puede deberse a un aumento de su disponibilidad en circulación. Sin embargo, las fluctuaciones en el valor del dinero en sí no resultarán automáticamente en un cambio en el precio, ya que el valor de las materias primas puede cambiar de manera diferente, aunque el dinero fiduciario (moneda no respaldada por oro) cambia de manera diferente.

El precio de un bien puede cambiar por varias razones, principalmente debido a una combinación de varios factores, como la reducción del valor del dinero, la cantidad de dinero en circulación, los cambios en el costo de producción y los cambios y distorsiones en los precios. oferta y demanda, fijación de precios por avaricia capitalista.

¿Puede la cantidad de dinero en sí misma ser un factor singular en el cambio de los precios? En igualdad de condiciones, la cantidad total de dinero necesaria para la circulación podría determinarse sumando los precios de todas las mercancías. El dinero total disponible, o la cantidad de dinero, puede afectar el valor del dinero. Por ejemplo, un aumento en la cantidad puede disminuir su valor y, posteriormente, aumentar los precios. En otras palabras, la cantidad de dinero es directamente proporcional al precio. Sin embargo, la cantidad total de dinero necesaria será menor si aumenta la velocidad del dinero (el total de transacciones que realiza el dinero en un tiempo determinado). La desaceleración de la circulación de dinero también puede aumentar los precios. Cuanto mayor sea la velocidad, menor será la cantidad total necesaria. En ese sentido, la inflación también está relacionada con el dinero total en circulación y su velocidad. (Este es más el caso en el período pasado, cuando existía el patrón oro, donde el dinero estaba vinculado al oro. El dinero fiduciario no está respaldado por ningún otro bien real y, posteriormente, su disponibilidad no necesariamente devalúa automáticamente la moneda).

Sin embargo, no es la cantidad total de dinero en circulación lo que siempre determina el precio. Por ejemplo, un aumento en el valor del dólar no resultará automáticamente en un aumento de los precios en general. (Vale la pena señalar aquí nuevamente que el valor del dinero [que puede cambiar debido a su cantidad] es diferente al valor de la mercancía que representa). Los cambios en los precios de los productos básicos están fundamentalmente vinculados al valor del producto creado durante su producción (no solo a la materia prima necesaria para la producción). Incluso si la cantidad de dinero se mantiene constante, los cambios en los costos de producción pueden afectar los precios. Los ajustes en la oferta y la demanda y los costos de producción pueden mantener los precios bajos incluso si la cantidad de dinero aumenta sustancialmente. Por tanto, es erróneo suponer que la inflación es un simple fenómeno monetario. Como vimos anteriormente, la evolución monetaria, si bien afecta a los precios, no se puede reducir únicamente a la cantidad de dinero.

¿Significa esto que el hecho de que el Estado recurra a la imprenta es irrelevante para la inflación? No. También puede ser un factor relevante para la inflación. Pero la disponibilidad de dinero por sí sola no puede resolver las crisis de oferta/deuda o cualquier otra crisis que surja de las contradicciones internas del capitalismo. Como vimos anteriormente, hacer que haya más dinero disponible exacerbará el aumento de precios, después de un retraso, en lugar de resolverlo. Los defensores de la “Teoría Monetaria Moderna” (TMM) argumentan, en general, que el “poder del bolsillo” debe ponerse en acción en tiempos de crisis, independientemente de los déficits presupuestarios o la inflación de la deuda. Los defensores de la TMM no tienen su propio modelo completamente elaborado sobre las causas de la inflación; su diferencia clave con otros economistas radica en la forma en que proponen resolver o prevenir la inflación.

En general, la principal crítica dirigida a la TMM es el argumento de que ignora el peligro de la inflación al abogar por un aumento de la oferta monetaria. Sin embargo, los economistas de la TMM, en general, no están en desacuerdo con el enfoque poskeynesiano sobre las causas de la inflación. Warren Mosler, un defensor clave de la TMM, sostiene que “el gasto estatal fija los términos de intercambio; el nivel de precios es una función de los precios que paga el estado cuando gasta”.[xxi] Stephanie Kelton dedica un capítulo completo a la inflación en su libro ‘The Deficit Myth’, enumerando varios escenarios posibles que podrían causar inflación, incluidos ‘Actos de Dios» (desastres naturales, como sequías, que podrían devastar la disponibilidad de productos básicos clave), los trabajadores ganan más poder de negociación y aumentan los salarios, los monopolios fijan los precios, la gente gasta más rápido de lo que la economía puede ofrecer[xxii]. También reconoce que un aumento en la oferta monetaria puede causar inflación, afirmando que “existen límites reales al gasto, y tratar de ir más allá de esos límites puede resultar en una inflación excesiva”.[xxiii]

La única razón por la que la QE masiva de 2009 no produjo inflación, según Kelton, es que la Gran Recesión provocó millones de desempleados y empresas operando por debajo de niveles productivos. En su opinión, bombear dinero (como la QE) sólo genera inflación cuando el empleo alcanza el umbral del «pleno empleo» (los economistas burgueses sostienen que esto significa que el nivel de empleo en el que no se puede crear empleo adicional -lo que lleva a un aumento de los salarios y, posteriormente, aumentando el costo de producción (por supuesto, ignoran convenientemente la lucha de clases por la división de la plusvalía). Muchos países económicamente desarrollados utilizan la idea de una tasa natural de empleo introducida por Milton Friedman, a menudo denominada Tasa de Desempleo sin Inflación Acelerada (NAIRU), que puede variar del 5% al 8%. (La Reserva Federal ha admitido varias veces que ha sobreestimado este nivel).

Una vez que se alcance ese cuello de botella en términos de desempleo, Kelton dice: «Cualquier gasto adicional, no sólo el gasto gubernamental, será inflacionario». el pleno empleo y el control de los precios son posibles. Propone una “solución” al capitalismo y su ciclo de auge y caída proporcionando un “colchón” para que “las crisis sean menos severas y la recuperación llegue antes”[xxv].

Después de hacer una crítica válida a la Reserva Federal por ajustar continuamente las políticas monetarias para mantener la tasa de desempleo en el nivel NAIRU, Kelton se aventura en el utopismo. Mientras la Reserva Federal afirma tener una varita más poderosa que la de Voldemort, Kelton extiende una invitación a la tierra de Oz. En lugar de ajustar las tasas de interés, sugiere ajustar los impuestos (incluida la introducción de impuestos corporativos, aparentemente “no para financiar el gasto público, sino para ayudar a reequilibrar la distribución de la riqueza y el ingreso”[xxvi]). Ella aboga por mantener los déficits fiscales durante un largo período, implementar una garantía federal de empleo para erradicar el desempleo involuntario, introducir un ingreso mínimo universal, fijar salarios por hora, implementar controles salariales mínimos, manejar todo esto de manera descentralizada y, por supuesto, afirmando que todo esto no tiene por qué ejercer presión sobre el presupuesto del Tío Sam porque “no puede quedarse sin dinero”.[xxvii] Esto es imposible de mantener en una economía capitalista. En ninguna parte menciona la necesidad de nacionalización o control obrero. La idea de que el capitalismo permitiría voluntariamente garantías laborales para todos, por ejemplo, es una idea utópica, como lo es la idea de que el mercado mundial no castigaría a ningún gobierno que intentara introducir tales medidas.

El completo malentendido del TMM sobre el origen y la naturaleza del dinero, y su conexión con las relaciones capitalistas, contribuye a sus puntos de vista confusos. El poder del argumento no arreglará el capitalismo. Para todos estos economistas, la llamada teoría de la “atracción de la demanda” (donde hay un exceso de dinero en busca de una oferta limitada de bienes, especialmente cuando la economía se acerca al pleno empleo) sirve como la principal explicación de la inflación. Ninguno de ellos se ha apartado fundamentalmente de los economistas clásicos que buscaban establecer una conexión entre salarios y precios.

El precio no es una entidad constante, sino que fluctúa debido a varios factores, algunos de los cuales se describieron anteriormente. Sin embargo, se desarrolla una crisis monetaria cuando estos factores se vuelven prominentes. En un ejemplo diferente, si el intervalo entre la venta y la compra se amplía demasiado y se vuelve demasiado pronunciado, puede producir una crisis, como señaló Marx: “La conexión íntima entre ellas, su unidad, se afirma produciendo: una crisis”. [xxviii] Podemos ver una serie de factores presentes en la actual crisis económica mundial. No es un solo factor, sino una combinación de estos factores lo que contribuye a la inflación y a la actual crisis monetaria en general. La desaceleración de la circulación, el aumento de la oferta monetaria, la interrupción de la oferta, etc., son algunos de los factores que contribuyen. Las crisis monetarias son a menudo parte o efectos secundarios de la crisis general del capitalismo. Aunque los recientes “shocks” de la cadena de suministro han desempeñado un papel en la aceleración de la naturaleza de la crisis monetaria, las bases para ello ya estaban presentes incluso antes de que los llamados shocks se materializaran. Que los economistas burgueses se defiendan culpando a shocks de oferta impredecibles es un argumento falso. Desde la Gran Depresión, se suponía que toda política monetaria debía incluir herramientas para hacer frente a los shocks de oferta. En realidad, los economistas burgueses nunca están preparados para ninguna crisis capitalista; más bien, el objetivo principal siempre ha sido maximizar las ganancias. El hombre a quien a veces se considera la persona que por sí solo salvó al capitalismo, Gordon Brown, afirmó que el “ciclo de auge y caída” del capitalismo había terminado. Sólo cuando se desarrolló la crisis en 2008 llegó a comprender que no entendía nada. Luego pasó de ser un hombre de economía a ser el Señor Verdad, afirmando: “Sí. Por supuesto, los políticos cometen errores, y tengo que ser honesto: nosotros hemos cometido errores”. [xxix] En ninguna parte son capaces de explicar adecuadamente qué es lo que realmente causa la crisis. En tiempos de crisis, muchos regresan a Karl Marx, cuyos escritos siguen siendo la única fuente del método necesario para explicar el sistema asolado por la crisis, incluso siglos después de haber sido escritos. A medida que la economía cayó, las ventas de libros de Marx aumentaron (¡por supuesto a un precio alto!).

También es erróneo suponer que los precios están determinados únicamente por alguna ley desconocida que gobierna la demanda, la oferta o el proceso de producción únicamente (aunque los precios oscilan en función del valor creado en el punto de producción). Los precios también pueden fijarse arbitrariamente. Incluso a los recursos naturales o a las cosas que no se producen mediante el trabajo humano se les puede dar un precio. Los objetos pueden tener precio sin tener valor. Los capitalistas codiciosos a menudo utilizan, siempre que pueden, el período de crisis y la alta inflación para obtener más ganancias fijando precios arbitrariamente.

Dado el aumento de enormes monopolios, particularmente en el sector tecnológico, y el poderoso control que algunas cadenas masivas de supermercados tienen sobre los productores de alimentos y los mecanismos de suministro, surge la pregunta: ¿no están fijando precios sólo para acumular más efectivo? Incluso cuando el costo de producción sigue siendo bajo, quienes tienen el control de la oferta de determinados productos básicos pueden fijar los precios. Lo que a veces se llama espiral precio-precio o “inflación por avaricia” forma parte de todo período inflacionario. Los capitalistas hacen más que tocar el violín: dirigen una orquesta mientras Roma arde.

La forma en que se mide la inflación es otro factor que influye en la elaboración de cifras de inflación erróneas para manipular a la población y obligarla a someterse a su sufrimiento. Aunque todos los bancos centrales describen cómo miden la inflación, no hay total transparencia sobre cómo se lleva a cabo exactamente este mecanismo. Los bancos centrales suelen describir el método real; la cuestión es la forma en que se diseña la encuesta y cómo se lleva a cabo. Esto también contribuye a la razón por la cual las cifras de inflación a veces difieren marcadamente entre países, particularmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) (existen al menos tres métodos diferentes en el Reino Unido, e incluso el método real utilizado no siempre es transparente)[xxx]. El llamado “estándar internacional” utilizado en la medida sigue siendo un misterio. Las herramientas y datos de medición reales se mantienen en secreto. Las herramientas de medición no son las mismas en todos los países. Como algunos bancos centrales lo vinculan al llamado índice de “condiciones de vida”[xxxi], los países donde se produjeron aumentos salariales, por ejemplo, registrarán una tasa de inflación más baja a pesar de la presencia de precios altos. A menudo ocurre que la inflación subyacente es mucho más alta de lo que afirma la mayoría de los bancos centrales.

Las ganancias de las grandes corporaciones, supermercados y compañías petroleras siguen aumentando a pesar del aumento de los precios. Es posible que las ganancias, en el papel, sigan aumentando durante un tiempo durante la inflación, pero la inflación significa una caída en los niveles de vida que, tarde o temprano, puede afectar el consumo y, por lo tanto, también las ganancias. La vicepresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lael Brainard, también admitió que la espiral de precios es un fenómeno real[xxxii]. Algunas estimaciones sugieren que más del 50% del aumento puede deberse a esto[xxxii]

Sin embargo, esto puede dar la apariencia de que el precio puede funcionar por sí solo y desconectarse de las leyes fundamentales que surgen de la producción capitalista. Esto es a lo que Marx se refiere como la “forma ideal o mental”[xxxiv] que puede crear la ilusión de que el dinero puede desviarse de su función como valor de cambio. Esto puede llevar a que los gobiernos adopten determinadas políticas monetarias. Por supuesto, la mayoría de las ideas económicas vinculadas al neoliberalismo son caóticas y apuntan despiadadamente a centrarse en maximizar las ganancias. El lucro se presenta como economía política. Si bien la “codicia” capitalista es un factor, sería incorrecto simplemente asociarla como la razón principal de la inflación. Una evaluación de este tipo puede llevar a dejar a los capitalistas libres de responsabilidad, atribuyendo el problema únicamente a la codicia y no al sistema en sí.

Otro argumento erróneo de sentido común que a veces surge es que la inflación se considera “buena” para los capitalistas. Si bien ciertos sectores de la clase capitalista (principalmente aquellos con activos físicos y poca deuda) pueden beneficiarse de cada crisis, la inflación también les plantea problemas importantes. Les preocupa su impacto en la reducción de la demanda y, posteriormente, en la reducción de la tasa de ganancia. La inflación también expone la naturaleza polarizada de la sociedad y puede intensificar las tensiones de clase.

Los trabajadores, los jóvenes y otros se enfrentan a precios inasequibles, mientras que los superricos –que son la causa de todos los problemas– siguen protegiendo su riqueza, provocando una aceleración del descontento de clase. Esto puede conducir eventualmente a un aumento de la acción de clase (huelgas, protestas, levantamientos, etc.) que desafíen el poder del propio gobierno burgués. Situaciones espantosas que resultan en un aumento del descontento también pueden desafiar a los representantes políticos del capital. Pueden desarrollarse diferentes tipos de formaciones políticas tanto entre la clase dominante como entre las clases media y trabajadora.

Hay muchos ejemplos extremos[2], que no se plantean en esta etapa, al menos en los países capitalistas avanzados, que demuestran el peligro que los propios burgueses sienten y temen cuando la inflación aumenta. Puede parecer contradictorio por qué los capitalistas persiguen los salarios de los trabajadores a pesar de temer una guerra de clases que podría cavar sus propias tumbas. Mientras rescataban a los grandes bancos con enormes cantidades de dinero público, los economistas del Banco de Inglaterra pidieron a la población activa británica que aceptara ser más pobre[xxxv]. Sin embargo, sectores de la clase capitalista son plenamente conscientes de los peligros. Los superricos británicos, pequeños en número pero significativos en términos del porcentaje de la economía que controlan, se reunieron en el hotel de cinco estrellas Savoy en junio de este año. Un sector consciente que quiere mantener el control le dio a esta pequeña multitud una cruda advertencia: existe un “riesgo real de insurrección”.[xxxvi] A menos que se distribuya algo de riqueza entre los sectores más pobres, “horcas y antorchas”[xxxvii] vendrán a por ellos. – les han dicho. El periódico The Guardian había informado anteriormente que el lema de algunos de ellos es “aumente mis impuestos – ¡ahora!”[xxxviii] En una línea similar, respaldado por datos científicos, Martin Wolf expuso las políticas del gobierno del Reino Unido. Es un representante de los capitalistas con visión de futuro y desestimó la política salarial del gobierno como “tonta”[xxxix], pero no tiene una alternativa fundamental. Martin Wolf, sin embargo, zigzaguea a menudo y acaba defendiendo las mismas políticas “tontas”.

A pesar de todo esto, el ataque a las condiciones de vida y a los salarios se presenta generalmente como la solución para resolver todas las crisis, incluidas las monetarias. La Reserva Federal de Estados Unidos, el FMI y varios economistas burgueses de renombre han admitido que los aumentos salariales no tienen una correlación directa con la inflación. No hay datos disponibles que respalden la afirmación en contrario. Sin embargo, los gobiernos abogan constantemente por reducir las condiciones de vida como remedio y utilizan el miedo a la inflación como argumento para reducir los niveles de vida. Por ejemplo, Jeremy Hunt, canciller (ministro de finanzas) del Reino Unido, argumentó que un aumento salarial por encima de la inflación sería un terrible error[xl].



Un posible aumento de los costes a través de aumentos salariales no resultará automáticamente en una pérdida de beneficios para los capitalistas, ya que pueden obtener beneficios mediante un aumento de la oferta[3]. Esto no altera el impulso capitalista general para reducir los salarios y hacer que la clase trabajadora pague por la crisis. Esto tampoco conduce directamente a un aumento de la inflación de precios. De manera similar, una pérdida de salarios y un aumento del desempleo no reducirán automáticamente los precios. De hecho, los salarios reales en Gran Bretaña, por ejemplo, han ido cayendo año tras año. Una investigación de 2022 realizada por el Congreso de Sindicatos mostró que fue el peor año de crecimiento de los salarios reales en medio siglo[xli]. Incluso el grupo de expertos procapitalista Resolución Foundation produjo una investigación que muestra cómo los salarios de las familias de ingresos bajos y medios han ido cayendo desde el comienzo de la crisis en 2008. Esta investigación estima que, en comparación con una continuación de la tendencia anterior a 2008 , cada trabajador perdió al menos £11.000 por año[xlii].

Marx y los marxistas han explicado repetidamente que los salarios no están vinculados a los precios. El precio del trabajo, es decir, el salario, está esencialmente determinado por la lucha antagónica entre capitalistas y trabajadores. Un aspecto clave en el que Marx se alejó de sus predecesores fue su explicación única de la teoría del valor-trabajo. Entre varias interpretaciones fundamentales, Marx demostró que la fuerza de trabajo no es como cualquier otra mercancía. La fuerza de trabajo se puede comprar y vender como cualquier otra mercancía. La competencia entre los capitalistas y los propios trabajadores puede resultar en un aumento o disminución del precio de la fuerza de trabajo[xliii]. Esto da la impresión de que la fuerza de trabajo puede tratarse como cualquier otro bien en el mercado. Sin embargo, es una mercancía especial que no tiene valor propio pero que es clave para crear valor para todas las mercancías, y es la única responsable de crear plusvalía y convertirse en una medida de valor en el mercado. El precio de la fuerza de trabajo no está determinado por el intercambio directo de fuerza de trabajo por dinero. El trabajador permite al capitalista consumir fuerza de trabajo antes de recibir el pago. Por lo tanto, el precio de la fuerza de trabajo no está determinado por el “valor equivalente” de la fuerza de trabajo consumida en la producción. De hecho, no hay forma de determinar el valor de la fuerza de trabajo. En cambio, lo que se mide es el costo del trabajo. Esta es una observación importante que hizo Marx, que todavía está fuera del alcance de los economistas capitalistas.

El muy simple argumento “lógico” de que una reducción de la demanda mediante recortes de empleo y salarios ajustará el mercado al problema de la oferta y reducirá la inflación es erróneo. Los bancos centrales continúan aumentando las tasas de interés con esta visión. Sin embargo, amplía la burbuja de la deuda y tiene consecuencias devastadoras para los hogares pobres, muchas familias de ingresos medios y las empresas endeudadas. También reduce el consumo. Las tasas de interés no actúan como un “impuesto” sobre las grandes ganancias. Los grandes monopolios y corporaciones, que constituyen la mayoría de los prestatarios, hoy en día se endeudan fundamentalmente no para reinvertir en la producción sino también para especular. Gobiernos, como el de Estados Unidos, ya han puesto a disposición de las grandes corporaciones subsidios sustanciales, supuestamente para recuperar sus centros de producción. Aunque los pagos aumentan durante los períodos de altas tasas de interés, sus ganancias no se reducen sustancialmente. El interés es generalmente parte del beneficio medio[xliv]. No existe tal opción para los trabajadores y la clase media. Las altas tasas de interés transfieren dinero de los bolsillos de los trabajadores y de la clase media a manos de los grandes bancos. Ningún gobierno tiene un sistema de dos niveles con diferentes tasas de interés para los pobres y los ricos. Con ingresos estancados, precios elevados y pagos más elevados (como los de las hipotecas), una vez más se roba a los pobres y a la clase media para subsidiar a los ricos. Sin embargo, los capitalistas aprovechadores quieren mantener las tasas de interés lo más bajas posible, argumentando que eso ayuda al crecimiento. Es posible tener tasas de interés bajas y estancamiento. No existe una tasa de interés natural[xlv] ni una correlación especial/mágica que controle automáticamente los precios de mercado según los deseos de un banco central.

El intento burgués de vincular plenamente el problema con la “aumento” temporal de la demanda post-Covid, particularmente debido al aumento del ahorro y las donaciones gubernamentales, está lejos de ser correcto. Si bien la demanda relativa puede parecer alta a medida que la oferta sufre, el impacto acumulativo a menudo es causado por la desaceleración de la economía en general. No es el dinero adicional que tienen los trabajadores (ya sea a través de donaciones, ahorros o aumentos salariales) lo que crea toda la presión inflacionaria, ya que se equilibra hasta cierto punto con la expansión de la producción (el funcionamiento general de la economía capitalista). La crisis capitalista en general, y su impacto específico sobre la producción y la oferta, juegan un papel clave. Por ejemplo, la tasa de acumulación puede ser otro indicador (y capital ficticio), ya que los capitalistas que retienen la reinversión pueden tener un impacto en la producción. El cierre de la producción y la interrupción del mecanismo de suministro también pueden reducir la producción, como hemos visto en la pandemia. Esto también puede conducir al surgimiento de competencia en el mercado, particularmente en energía y materias primas clave, lo que puede inflar los precios. Una combinación de múltiples factores determina los precios y no una sola causa. Ignorar estos aspectos y vincular la inflación a los salarios y el desempleo es necesario para que los capitalistas limiten el daño que pueden sufrir con respecto a las ganancias. Obviamente, esto tiene el efecto contraproducente de intensificar aún más la divergencia entre oferta y demanda. Ésta es otra razón por la que las economías se ven empujadas a la recesión o incluso a la depresión como resultado de ello. Es a través de esto que la crisis capitalista finalmente se “resuelve” o se logra un “nuevo equilibrio”, iniciando un nuevo ciclo.

Sin abordar el problema real, tratar arbitrariamente de resolver el problema desacelerando la economía no resolverá el problema en el largo plazo. La inflación puede fluctuar y no es un fenómeno unidireccional. Si los bancos centrales ajustan nuevamente sus políticas monetarias bajo la presión del capitalismo, traerán de nuevo la inflación, posiblemente incluso a una tasa alta como las observadas en los años 1970. Esta es la razón por la que “dejar la lata en el camino” y prolongar la crisis, a pesar del sufrimiento prolongado de una generación, se ha convertido en una “política oficial” en muchos países. No tienen alternativa.

Ninguna medida capitalista, incluidas las keynesianas, tiene un historial comprobado de resolver algo permanentemente para el capitalismo. Los remedios para los problemas del capitalismo no residen en el marco del capitalismo mismo. De hecho, cada intento de “curar” el sistema ha contribuido aún más a agravar la enfermedad. Los esfuerzos realizados en la década de 1970 para resolver la estanflación no hicieron más que agravar el problema. El economista neoliberal Milton Friedman escribió una carta de consejo al entonces presidente Nixon, pidiéndole que implementara políticas neoliberales y echara la culpa al anterior gobierno de Johnson por las condiciones negativas resultantes. Esto revela las verdaderas motivaciones detrás de la llamada “cura”. Más tarde, Friedman recibió el Premio Nobel, en parte por su trabajo sobre la “política de estabilización”, pero en la práctica sus ideas no estabilizaron nada. Más bien, desestabilizaron aún más el sistema capitalista en su conjunto. La crisis de los años 1970 ayudó a crear una enorme burbuja financiera, que ahora está contribuyendo a una de las crisis existenciales más importantes del capitalismo.

Mientras la burguesía persigue la destrucción de valor a costa de una enorme devastación para toda la vida y la naturaleza del planeta, los marxistas argumentan en contra de la búsqueda del beneficio privado y cuestionan los fundamentos mismos del sistema que lo perpetúa.

Los marxistas rechazan la idea de que la solución deba estar entrelazada con el sufrimiento masivo. Incluso se puede encontrar una solución temporal mediante la lucha de clases, que obligue a reducir las ganancias y otorgue una mayor proporción de la plusvalía producida a los trabajadores. Los capitalistas que renunciaran a parte de sus ganancias resolverían una serie de problemas como medida temporal, pero no durarían mucho. El precio del trabajo no tiene una relación directa con los precios sino con la ganancia, y este es el problema fundamental para los capitalistas. Su principal motivo no es sólo proteger las ganancias sino asegurar su rápido crecimiento. Unite the Union en el Reino Unido publicó una investigación a principios de este año que analizaba las ganancias de las 350 principales empresas. Esta investigación mostró que el aumento del margen de beneficio de estas empresas fue del 5,7% en el primer semestre de 2019, pero se duplicó al 10,7% en el primer semestre de 2022[xlvi].

Los marxistas abogan por una acción colectiva de los trabajadores contra esto. Todas las soluciones dentro del marco del capitalismo son temporales y, en el mejor de los casos, limitadas. Aquellos que buscan poner fin a la crisis de una vez por todas deben trabajar para poner fin al capitalismo asolado por la crisis. Es esta guerra de clases la que determinará el futuro de la humanidad y de toda la vida en el planeta.

Como medida inmediata, debemos exigir total transparencia. Esto incluye no sólo cómo se mide la inflación y cómo se utilizan los datos, sino también la divulgación completa de los libros contables y los detalles financieros de las principales corporaciones. La creación y circulación de dinero debe ser totalmente transparente.

Los comités liderados por trabajadores deberían tener control sobre cómo se mide la inflación y monitorear los precios como punto de partida. Los comités populares que incluyen a sindicatos y grupos de consumidores también pueden implementar métodos para medir los niveles de vida reales, no sólo en términos generales sino también en términos de cómo se ven afectadas las diferentes clases, con el fin de brindar asistencia adicional a los sectores desfavorecidos de la sociedad.

Implementar una escala móvil de salarios. Los salarios deberían aumentar por encima de la tasa de inflación y, en consecuencia, debería fijarse un salario mínimo adecuado (por ejemplo, al menos £15 por hora en el Reino Unido). Es necesario aumentar las pensiones y proporcionar más asistencia a los hogares.

Se deben detener todos los ataques a las condiciones de los trabajadores y se deben revertir todas las políticas de austeridad y la legislación antiobrera y antidemocrática.

Se deberían implementar controles de precios para todos los productos básicos, aplicados por los comités de trabajadores. Esto debería ir acompañado de la nacionalización de sectores clave como la energía, la salud, la educación, el transporte y los bancos. Se pueden implementar controles de capital para detener la fuga de capitales y aumentar la inversión. Sin embargo, se trata de medidas inmediatas y no de una solución en sí mismas.

Los capitalistas pueden argumentar que estas medidas tendrán efectos contraproducentes y derribarán la economía. Por ejemplo, si el precio se fija por debajo del coste de producción, se puede afirmar que pondrá fin a la producción misma. También se argumenta que los precios máximos y mínimos alteran el equilibrio del mercado. Por ejemplo, un límite crea un exceso de demanda y la oferta se ve afectada porque no puede satisfacer todas las demandas. Esto significa que un gran número de consumidores no podrán beneficiarse. Por lo tanto, se argumenta que un precio máximo es contraproducente y que levantarlo más tarde ciertamente resultará en inflación. También se argumenta que los controles de precios distorsionan la función del precio en la representación del valor. El intento del Estado de corregir el equilibrio proporcionando subsidios se considera un gasto despilfarrador, ya que este dinero podría gastarse en otras responsabilidades fiscales y otros gastos estatales. Este argumento no sólo se extiende a cuestiones clave como el control de los alquileres, sino que también se aplica a la fijación de los salarios mínimos por parte del Estado. La mayoría de estos argumentos (que se encuentran en libros de texto oficiales en escuelas y universidades de todo el mundo) tienen más valor propagandístico que mérito científico real. Muchos factores se ignoran convenientemente. El equilibrio no es estático, como se sostiene en algunos argumentos, sino que también se distorsiona en tiempos de crisis. Además, los capitalistas, en particular los monopolios, suelen fijar precios altos intencionalmente (lo que podría argumentarse que es una forma de control de precios) durante la inflación y la hiperinflación. Se ignoran otros factores, como el aumento de la inversión en producción y la reducción de la acumulación.

La fijación arbitraria de precios por parte del gobierno capitalista, por supuesto, sólo exacerbará la crisis. A menudo ocurre que cuando los gobiernos capitalistas introducen estas medidas como soluciones temporales para mantener su control del poder y evitar un mayor descontento resultante de una reducción en los niveles de vida, fracasan. Sin embargo, incluso bajo el capitalismo, estas medidas no tienen un impacto contraproducente si van acompañadas de inversiones a gran escala. Por ejemplo, si se implementa el control de los alquileres junto con una inversión significativa en la construcción de viviendas asequibles, puede tener un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. La implementación de un salario mínimo en varios países (aunque a menudo no es adecuado) ha mejorado la productividad[xlvii].

Sin embargo, la cuestión de quién tiene el control de la implementación de tales medidas es crucial para determinar los resultados. Los burócratas designados por el Estado que fijan los precios arbitrariamente pueden dar lugar a diversas actividades fraudulentas, especialmente cuando la producción permanece en manos de los capitalistas. También es esencial nacionalizar la producción y colocarla bajo el control de un comité democráticamente elegido de trabajadores involucrados en la producción, así como establecer comités de distribución compuestos por trabajadores, junto con una mayor inversión en la producción. Con una economía democráticamente planificada y organizada, los precios pueden regularse, no en función de las ganancias, sino de las necesidades.

Por eso la exigencia de nacionalización es crucial. El control de precios que defendemos no es una fijación de precios capitalista, que a menudo protege las ganancias. Más bien, implica la implementación de un umbral más bajo con cualquier ajuste necesario controlado colectivamente por los trabajadores de las industrias nacionalizadas. Estas medidas no derribarán la economía ni eliminarán la masa de ganancias. Sin embargo, podrían reducir las ganancias obtenidas por sectores de la clase capitalista.

Quitarles incluso una pequeña parte de sus ganancias no será algo que suceda voluntariamente. Para ello será necesaria una demanda colectiva decisiva. La lucha de clases y la fuerza de cada clase determinarán el alcance de los aumentos salariales, por ejemplo. Las organizaciones de trabajadores, como los sindicatos, deben intensificar sus acciones combativas. Sin embargo, mientras la clase capitalista permanezca en el poder, cualquier avance logrado por la clase trabajadora estará amenazado. La poderosa fuerza de la clase trabajadora debe movilizarse conscientemente contra el capitalismo por una economía socialista planificada. A menos que se afirme decisivamente esa fuerza, los trabajadores no podrán mejorar sus condiciones. Debemos negarnos a sufrir por el beneficio del capitalismo y comenzar la tarea de reconstruir el mundo sobre una nueva base.

Notas:

[1] Marx explica que el valor simple de una mercancía en el intercambio combina dos expresiones. Una mercancía (por ejemplo, el lino) no expresa su valor directamente en el mercado, sino que un valor sólo surge en el proceso de relación con otras mercancías. En este proceso, una mercancía (el lino) expresa su valor en otra mercancía (digamos un abrigo) indirectamente, es decir, la forma de valor relativo emerge en el mercado a través de sus relaciones con otras mercancías. Sin embargo, el intercambio no puede tener lugar sin igualdad. Cuando otra mercancía (el abrigo) se vuelve equivalente (al lino), sirve como expresión de valor, es decir, la forma equivalente de valor. Entonces esta mercancía (el abrigo) se convierte en una expresión material e independiente de valor (del lino). El dinero, equivalente universal, se desarrolla de esta manera y representa el valor de todas las mercancías en el intercambio. El precio es simplemente la expresión de esta forma monetaria de valor.

[2] Dos ejemplos citados a menudo para demostrar el alcance del sufrimiento causado por la inflación son el período de hiperinflación durante la República de Weimar en 1923 y el actual Zimbabwe. Durante el período de hiperinflación en Alemania, los precios de los productos básicos se dispararon. Por ejemplo, el coste del pan pasó de 250 marcos en enero de 1923 a 200.000 millones de marcos en noviembre de 1923. Los trabajadores exigían que se les pagara dos veces al día, ya que los salarios pagados por la mañana se volvían completamente inútiles por la noche. Tales condiciones produjeron agitación política. No sólo se trastornó el mecanismo productivo del capital, sino que su dominio y poder quedaron en entredicho a medida que se desarrolló una situación prerrevolucionaria. Algunos afirman que en 2008 la inflación en Zimbabwe alcanzó el 100.000%. Al mismo tiempo, el desempleo aumentó hasta el 80%. Bajo el brutal control dictatorial de Robert Mugabe, surgió una economía de dos niveles, uno de ellos gobernado por el dólar estadounidense. El dólar de Zimbabwe no pudo seguir el ritmo, llegando a un punto en el que se volvió demasiado caro para el gobierno incluso imprimir dinero, ya que el costo de imprimir excedía su valor de cambio. Mantener la autoridad política en tales circunstancias para los capitalistas no es fácil.

[3] Karl Marx, en su discurso ante la (Primera) Asociación Internacional de Trabajadores en junio de 1865, desestimó las opiniones populares y explicó que los aumentos salariales no tienen por qué resultar automáticamente en un aumento de los precios, y señaló la complejidad de la demanda y oferta y cómo se ajustan. Este discurso ya está disponible bajo el título ‘Valor, precio y beneficio’ y merece la pena leerlo. A continuación se muestran algunos extractos del mismo.

«Un aumento general en la tasa de salarios produciría un aumento en la demanda y, en consecuencia, en los precios de mercado de los artículos de primera necesidad…» Sin embargo, «por lo tanto, no aumentaría la demanda agregada de productos básicos, sino las partes constituyentes de esa demanda». cambiaría. La demanda creciente por un lado se vería contrarrestada por la demanda decreciente por el otro. Por tanto, si la demanda agregada permaneciera estacionaria, no podría producirse ningún cambio en los precios de mercado de las mercancías.» Por lo tanto, «el aumento general de la tasa de salarios no resultará en última instancia más que en una caída general de la tasa de ganancia».

«La oferta y la demanda no regulan más que las fluctuaciones temporales de los precios del mercado. Te explicarán por qué el precio de mercado de una mercancía sube por encima o desciende por debajo de su valor, pero nunca podrán explicar el valor en sí.»

Karl Marx, Valor, precio y beneficio, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/ch01.htm#c4 [consultado el 24/05/2023].

