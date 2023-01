PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE  

12 enero 2023

«..Que la luz llega al amanecer, que en cielo vuelan pajaritos y que cielo era celeste ..»

cantan Los Jaivas

***********



1.- Dice una definición que «En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes». Por lo tanto y tomandonos de la misma, aunque tengamos claro que eso de los mecanismos de participación directa son más un decir que una realidad efectiva, lo que se ha vivido en días pasado en Brasil y que ya antes vivieron los campeones de la democracia en Estados Unidos, es un atentado contra la democracia.

En efecto y más allá de si la participación del pueblo fue real o solo se limita a los mismos que son influenciados siempre por los distintos discursos, mientras millones de ciudadanos optan por no participar del proceso o anular sus votos, el accionar de grupos minoritarios que buscan imponer por la fuerza sus postulados pueden calificarse de intentonas fascistas o totalitarias que por la vía de un hecho punible, buscan provocar una reacción que anule la opinión popular e instale un gobierno de facto que haga carne sus postulados.

Independiente de nuestro gusto particular, Biden y Lula da Silva fueron electos por el voto popular, en tanto que Trump y Bolsonaro no obstante haber llegado al gobierno por la misma vía, hicieron todo por intentar anular un resultado que no les satisfizo cuando se repostularon. O sea, están con la llamada democracia solo cuando les conviene y son una muestra más de que en cualquier lugar del mundo siempre están aquellos que moverán todas las fuerzas que puedan, llámense montoneras, fuerzas armadas regulares o grupos radicalizados armados, con el fin de imponer sus particulares visiones de vida.

2.- Salvador Allende llegó al poder por la vía del sufragio universal, con ideas avanzadas y un programa de gobierno con propuestas en donde el pueblo era el principal protagonista. Fue atacado cobardemente, entre otros por muchos que hoy en nuestro país se autodefinen como demócratas y se buscó botarlo, incluso antes de que asumiera. No lo lograron entonces, si lo consiguieron después y el pueblo debió soportar 17 años de dictadura feroz. Hoy a los señoritos no les gusta Boric pues va más allá de lo que ellos creen tolerable. Ya comenzaron a desconocerlo en el parlamento, ya salen las guardias blancas a pintar muros llamando a las FFAA a actuar, ya preparan sus fuerzas para en algún momento intentar tomarse el parlamento u otras instituciones, con el Team Patriota a la cabeza. Démonos por avisados y actuemos en consecuencia.

La gran tarea nuestra es , al igual que lo asumió y logró Allende, preparar y educar al pueblo para que con el voto vaya sacando a toda la escoria que hay en el parlamento, eso nos dará acceso a un gobierno popular, que sacando las lecciones del pasado genere un sistema más justo y digno para el disfrute de la mayoría de los ciudadanos. A lo que no tenemos derecho es a mirar impávidos cómo actúa el fascismo.

***********

MANUEL AHUMADA LILLO

PRESIDENTE CGT CHILE

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

Me gusta esto: Me gusta Cargando...