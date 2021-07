Palabras de Fidel que parecen dichas esta semana

*Fidel en 1992:*

Los tiempos difíciles son los tiempos difíciles.

En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta; en los tiempos difíciles —y eso es una ley de la historia— hay quienes se confunden, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan.

Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en los tiempos difíciles es cuando *realmente se prueban los hombres y las mujeres;* en los tiempos difíciles es cuando se prueban, realmente, los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje y el valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual y, sobre todo, de las virtudes de un pueblo; y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltaron ni le faltarán jamás a este pueblo.

Sin embargo, los revolucionarios tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los problemas, de cuáles son las dificultades. Hay gente que no es consciente, hay gente que no entiende, hay gente, incluso, que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria ni lo que es la independencia; hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo; hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria; hay gente que no entiende los procesos políticos y cuáles son los problemas objetivos. Hay quienes no lo entienden y contra esa gente tenemos que luchar; pueden confundir a algunos, siempre es una lucha.

DISCURSO DE FIDEL EN EL ACTO POR EL XXXIX ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA Y EL XXXV DEL LEVANTAMIENTO DE CIENFUEGOS, EFECTUADO EN CIENFUEGOS, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1992, “AÑO 34 DE LA REVOLUCION”.

