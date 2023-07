NUNCA OLVIDES

Hay palabras hermosas, que me llenan de recuerdos, pero han sido prostituidas

por mercenarios de la política. Hay dos palabras que me gustan mucho, porque

me recuerdan el ideario político del Presidente Mártir. Esas palabras son

“revolución democrática”, o sea, “la vía chilena al socialismo” hacer la revolución

sin disparar un tiro y respetando todas las libertades, todos los Derechos

Humanos y las leyes de la burguesía y al Constitución burguesa de 1925.

Un viejo truco o estrategia creada por Joseph Goebbels el creador de los 11

Principios de la propaganda Nazi, exactamente el 3°, es culpar a la víctima de los

delitos del criminal. Eso hicieron los militares y los políticos y lo siguen haciendo.

Intentan culpar al propio Allende del Golpe Militar, pero la verdad siempre se

impone.

Nunca hubo -y posiblemente nunca habrá- otro presidente tan respetuoso de las

libertades, como lo fue el Dr. Allende. No me creas, pero mira los diarios de esa

época, llenos de las peores injurias y calumnias contra el compañero presidente y

él nunca los denunció. En esa época había como las sigue habiendo, leyes contra

el delito de injurias y calumnias que se castigan con cárcel, pero jamás censuró

una publicación. Y eso lo puedes hallar en Internet con cualquier buscador.

¿Cuál fue el error de Allende? Porque era un ser humano, quizás el mejor de

todos, pero también se equivocaba a veces. Él respetaba su palabra y cumplía sus

compromisos y como era honesto creía en la honestidad de los que le rodeaban.

Recién comprendió su error cuando la bombas cayeron sobre La Moneda. Recién

en sus últimos momentos les llamó “generales rastreros” y bien merecido lo

tenían, porque habían faltado a su juramento solemne de respetar la Constitución

y las Leyes y ser leales al Presidente de la República. Pero Allende creía que era

posible hacer una revolución en Democracia con las leyes burguesas y

comprendió muy tarde su error.

Los ‘momios’ y sus políticos dicen respetar la Democracia mientras les resulta útil,

pero si ven que no les sirve la destruyen con bombas si es necesario. Y claro, la

culpa la tienen los que reciben las bombas en sus cabezas.

Todo lo que había en Chile en esa época valía unos cien mil millones de dólares.

Una cifra muy curiosa, porque una cantidad muy parecida es lo que habían

ganado las transnacionales del cobre y por eso Allende hizo la ley de las

“Utilidades Excesivas”, que en buenas cuentas venía a decir que si las empresas

gringas ganaban un 10% sobre su inversión en Europa, ¿por qué en Chile

ganaban 10 veces más? Sencillamente no era justo y el cobre se nacionalizó el 11

de julio de 1971, con al aprobación unánime del Congreso y se les pagó con sus

utilidades excesivas y aun así, quedaron debiendo dinero al Estado de Chile, que

nunca pagaron.

La Guerra de Corea también costo una cifra similar, pero pasó algo muy curioso.

Estados Unidos consiguió en la ONU que el cobre fuera declarado material

estratégico y no se le podía vender a los países en guerra ni a sus aliados, así es

que Chile le vendía a Estados Unidos, porque la guerra era de la ONU contra

Corea del Norte y los Estados Unidos enviaban sus tropas en nombre de la ONU,

pero no en su propio nombre.

El cobre estratégico por ley era el que se sacaba de la mina después de que se

dictó esa ley. El cobre que USA tenia almacenado en reserva no era estratégico,

porque las leyes no tienen efecto retroactivo y entonces ellos si podían venderle a

Rusia y a Corea a un precio muy superior al que le compraba a Chile y al Perú. Se

dice que el beneficio que le produjo este negocio a los USA fue de unos cien mil

millones de dólares. Es como si Chile hubiese financiado la Guerra de Corea.

¿Por qué se dio el Golpe de Estado? Por eso, por todo lo que he contado. A

Nixon y Kissinger les venían muy bien los dineros que les entraba por el cobre

chileno y a los milicos les entusiasmo la idea del botín de guerra. Todo un país que

valía unos cien mil millones de dólares de esa época para repartirlo entre ellos.

Dieron el Golpe, un vulgar robo con fractura, porque no fue otra cosa el

bombardeo a La Moneda, igualito en el fondo, pero mucho más grande que el

portonazo típico que los gánsteres usan para entrar en tu casa, golpearte y robarte

todo lo que pueden. Eso hicieron y sus comandantes en Jefe han sido los mayores

ladrones, empezando por el cobarde general que dirigió el golpe oculto en un

bunker y con un avión listo para salir huyendo si le iba mal. Después abrió

decenas de cuentas en paraísos fiscales y se fabricó diez alias y usó pasaportes

falsos para robar dinero del Estado de Chile.

Tony Blair le puso otro alias: “El Innombrable”, que me gusta más que Daniel

López.

Deja tu comentario porque tu opinión es importante.

Te contestaré la próxima semana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...