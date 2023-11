Nigeria: La policía allana la oficina estatal del Consejo Nacional del Trabajo (NLC) y agrede a su presidente

10 de noviembre de 2023 Peluola Adewale Secretaria de Organización, DSM

Nigeria se ha enfrentado a una agitación cada vez mayor a medida que los ataques neoliberales lanzados a finales de mayo por el nuevo presidente, Bola Tinubu, produjeron un enorme salto en los precios del combustible y un colapso de la moneda, dando un nuevo giro a la inflación y la caída del nivel de vida. Hay una presión creciente sobre los sindicatos para que actúen pero, hasta ahora, aunque han emitido declaraciones militantes, ha habido poca movilización y acción. Sin embargo, los gobernantes temen que surja un movimiento de protesta. En el estado sudoriental de Imo, el Gobernador, temeroso de la posibilidad de tomar medidas el 1 de noviembre, envió a la policía a la oficina estatal del Congreso Laboral de Nigeria, la mayor central sindical, que luego atacó físicamente y detuvo brevemente a Joe Ajaero, dirigente nacional del NLC. Presidente, que estaba allí para dirigirse a una reunión de trabajadores estatales que luchaban por obtener salarios impagos. Desde entonces, ha habido presión para que se realicen acciones de protesta a nivel nacional. La huelga en Imo comenzó esta semana y los trabajadores del aeropuerto a nivel nacional se han sumado a ella. El 8 de noviembre, el Movimiento Socialista Democrático (CIT en Nigeria) emitió la siguiente declaración:

El Movimiento Socialista Democrático (DSM) acoge con satisfacción la decisión del Congreso Laboral de Nigeria (NLC) y el Congreso de Sindicatos (TUC) de realizar una huelga total en el estado de Imo para obligar al gobierno estatal a satisfacer las demandas legítimas de los trabajadores. También apoyamos las demandas de la huelga por la brutalización del presidente del NLC, Joe Ajaero, y otros, por parte de la policía y matones a instancias de la gobernadora Hope Uzodinma el miércoles 1 de noviembre de 2023 en Owerri.

Como argumentamos en nuestra última declaración, el brutal ataque a Ajaero es un mensaje claro en nombre de la decadente élite capitalista de Nigeria de que nadie está más allá de la represión, ni siquiera el líder del movimiento sindical más grande de África Occidental. Por lo tanto, no se debe permitir que tal ataque criminal pase sin una respuesta completa del movimiento sindical. Más importante aún, hacemos un llamado a los trabajadores y a los jóvenes para que apoyen las demandas y la lucha de los trabajadores por el ataque criminal a los derechos democráticos y las libertades fundamentales en el estado de Imo.

Sin embargo, proponemos que la huelga convocada por el NLC y el TUC en el estado de Imo no sea simplemente una acción para quedarse en casa. Debería ir acompañado de manifestaciones masivas de protesta y de trabajadores. Además de utilizar la protesta masiva para sensibilizar y movilizar el apoyo público a las demandas de los trabajadores, también es imperativo que se utilice para recuperar las calles de los matones que el gobernador del estado ha estado desatando contra el pueblo del estado.

Además, pedimos a los laboristas que consideren la prestación de servicios de emergencia y esqueleto en hospitales y servicios públicos esenciales como electricidad y suministro de agua mientras dure la huelga. Hacer esto ayudará a que al gobierno le resulte más difícil utilizar propaganda que presente a los laboristas como antipopulares para ganar terreno y al mismo tiempo mantener el apoyo público a la lucha de los trabajadores. En última instancia, el éxito de una huelga está garantizado no sólo por la disposición y la militancia de los huelguistas sino también por el grado de apoyo que sea capaz de generar entre otras fuerzas sociales y masas oprimidas. Por lo tanto, sería necesario que los sindicatos establezcan un mecanismo para la revisión democrática de la huelga diariamente mientras dure para poder responder a cualquier nuevo desarrollo y considerar medidas tácticas adicionales que puedan ser necesarias para mantener la huelga fuerte mientras dura. mantener el apoyo público vital.

También acogemos con satisfacción los planes laboristas de escalar la acción a una huelga nacional si no se cumplen las demandas de los trabajadores de Imo. Sin embargo, somos de la firme opinión de que las demandas de una huelga tan intensificada deberían ampliarse para incluir las dificultades y problemas que enfrentan los trabajadores en otros estados, como la no implementación del salario mínimo nacional y la criminal no remisión de deducciones de sus salarios. salarios de los trabajadores para pensiones, cooperativas de trabajadores y cuotas sindicales en muchos estados. También debería usarse como el primer paso en una acción coordinada centralmente contra todos los gobernadores estatales que se han negado a implementar premios salariales para los trabajadores y comenzar a exigir la revocación de todas las políticas anti-trabajadores, anti-pobres y pro-ricos. de la administración capitalista del Presidente Bola Tinubu, que han hundido a la mayoría de los trabajadores nigerianos en un nuevo abismo de pobreza asfixiante y multidimensional.

El ataque al presidente del NLC, Ajaero, muestra por qué es importante que la dirección laborista comience a tener un cambio radical de rumbo en su respuesta a las dificultades de la gran mayoría de los trabajadores que se quejan bajo severos ataques económicos. En el pasado, ningún sector de la elite gobernante capitalista, ni siquiera durante el período de despotismo militar, podría atreverse a someter al presidente del NLC a un ataque tan humillante. Pero aparentemente debido a los perennes ladridos sin morder de los líderes sindicales y su colaboración de clase con el status quo capitalista, la podrida élite gobernante capitalista de Nigeria ha perdido el miedo al movimiento obrero y a los trabajadores de Nigeria, que históricamente son una de las clases trabajadoras más militantes del continente. .

Además, no creen que la dirección del movimiento obrero tenga ningún apoyo real entre sus miembros y en la sociedad en general debido a sus traiciones pasadas y presentes. Esto podría explicar por qué no temen ninguna consecuencia por sus acciones del 1 de noviembre. Desafortunadamente, en parte tienen razón. El hecho es que la mayoría de los trabajadores y los jóvenes se sienten abandonados por los dirigentes sindicales ante los graves ataques del gobierno de Bola Tinubu. Por lo tanto, si bien podrían simpatizar genuinamente con los laboristas por la situación en Imo, es posible que no se sientan obligados a ir a la guerra con los laboristas. Si bien el NLC y el TUC ocasionalmente pronuncian palabras militantes, el hecho de que sean simplemente palabrería que no conduce a ninguna acción seria está desmoralizando a los activistas y socavando la posición y el apoyo de los sindicatos. Por lo tanto, la dirección sindical tiene que empezar a reconstruir la base social de apoyo y fuerza de los trabajadores y los jóvenes y no basarse en una asociación estratégica con el gobierno o cualquier sector de la élite gobernante capitalista. Esto también significa que los líderes laboristas tienen que repensar su apoyo a las políticas capitalistas neoliberales que son la base de las actuales dificultades económicas, la crisis del costo de vida y la disminución del nivel de vida que enfrenta la gran mayoría.

Por lo tanto, volvemos a pedir a los laboristas que utilicen también la huelga actual y cualquier acción nacional para exigir la revocación total de todas las políticas capitalistas contra los pobres, como el aumento criminal del precio del petróleo, la devaluación de la naira y el aumento de las tasas escolares en las universidades públicas y otras instituciones. También es importante el hecho de que los tres partidos principales, el APC, el PPD y el Partido Laborista, y sus candidatos apoyan y defienden fundamentalmente el mismo programa capitalista neoliberal anti-pobres que ataca los intereses y el bienestar de la gran mayoría. subraya la necesidad de un auténtico partido de masas de trabajadores con un programa socialista. Convocamos a una conferencia de sindicatos, socialistas y activistas radicales para discutir la construcción de un partido que pueda arrebatar el poder político y comenzar a utilizar los enormes recursos humanos y materiales del país sobre la base de la planificación socialista para garantizar las necesidades básicas de la gran mayoría y comenzar a desarrollar genuinamente el país.

