Nieto de Salvador Allende acusa a Heraldo Muñoz de no tener moral para criticar a Maduro por reivindicar legado de Allende.

Pablo Sepúlveda Allende coordinador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, médico y nieto del Presidente Salvador Allende Gossens respondió en duros términos a Heraldo Muñoz (ex canciller de Bachelet y actual Presidente del Partido por la Democracia PPD) en respuesta a su acusación al Presidente venezolano Nicolás Maduro de “buscar apropiarse de la imagen de Salvador Allende”.

Como canciller de Bachelet, Heraldo Muñoz impulsó una fuerte condena e injerencia en contra del gobierno socialista del Presidente Nicolás Maduro. Una de las medidas impulsadas por Muñoz fue constituir el llamado grupo de Lima conformado por los gobiernos de derecha de Perú Brasil,Argentina, Colombia Paraguay y Chile).para promover el aislamiento Internacional del gobierno democrático del Presidente Nicolás Maduro buscando presionarlo ysu ilegitimidad internacional.

Heraldo Muñoz ha sido electo recientemente Presidente del partido por la Democracia (PPD) fundado por el ex Presidente Ricardo Lagos que es un partido de orientación social liberal integrante de la socialdemócrata Internacional Socialista (IS) qué es hoy uno de las agrupaciones políticas internacionales que en conjunto y aliadas con las fuerzas de la derecha agrupadas internacionalmente en la UPLA han impulsado una sistemática campaña internacional en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro y en general en contra de gobiernos, fuerzas y movimientos socialistas y de izquierda de América Latina y el Caribe.

Heraldo Muñoz, forma parte también del círculo íntimo del ex Primer Ministro español (PSOE) Felipe González, hoy lobbista de grandes empresas, quien se ha transformado en los últimos años en uno de los más enconados enemigos internacionales en contra del socialismo venezolano y del gobierno bolivariano que Preside Nicolás Maduro.

Dada su importancia, reproducimos los dos Twitter principales que Pablo Sepúlveda Allende ha dirigido a Heraldo Muñoz sobre el legado del Presidente Salvador Allende y su mal utilización y tergiversación:

Tuiter de Pablo Sepúlveda Allende, nieto del Presidente Salvador Allende dirigido al ex canciller y Pdte del PPD Heraldo Muñoz:

Señor @HeraldoMunoz Ustedes, los conversos y traidores, los vendepatria que ahora lamen la bota que antes los pisó.

Ustedes, los asalariados de SQM y de quienes asesinaron a Salvador Allende.

NO TIENEN MORAL para decir que @NicolasMaduro se apropia de la figura de S. Allende. https://t.co/SaOUSsjA7E

Son ustedes, señor @HeraldoMunoz , los que ayer acompañaron a S. Allende y q hoy lo traicionan haciéndole el lobby a los que mataron el proyecto de la Unidad Popular. Son ustedes los que no tienen moral para apropiarse de la imagen de Allende y quitarle su carácter revolucionario

