Néstor Pitrola: “Massa la última carta de un gobierno agotado”￼

Tras los cambios en el gabinete del Presidente Alberto Fernández, el dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad hizo declaraciones.

29/07/2022

Partido Obrero, Argentina

Néstor Pitrola declaró: “La calificación de ‘superministerio’ de economía para Massa es una sobre actuación para oxigenar un gobierno definitivamente sin aire, fracasado en toda la línea. Que la pata menor y más ligada a Washington de la coalición gobernante asuma con poderes especiales después de una rebelión de gobernadores es otro golpe al kirchnerismo que está mostrando su impotencia para definir un rumbo de salida a una nueva bancarrota nacional. Massa es la última carta de un gobierno agotado porque su eje fue la renegociación ‘inteligente’ con el FMI y los acreedores de todo orden y eso ha fracasado por completo, mostrando la completa impotencia del kirchnerismo, de Cristina y del peronismo en general para ser una vía de salida e independencia nacional a la bancarrota macrista que precedió al triunfo del Frente de Todos.”

Y sostuvo: “Massa será un episodio más tratando de evitar la caída del gobierno y un eventual adelantamiento electoral. Su pretensión de arbitrar con el apoyo de los ‘mercados’ que lo recibieron con algunos guiños, con el apoyo de la burocracia sindical y los gobernadores, será puesta a prueba en el cumplimiento de las pautas de ajuste del FMI que al mismo tiempo han sido incapaces de evitar la corrida cambiaria y la espiral inflacionaria. No hay otro plan de los dueños del poder económico y político, del oficialismo y de la oposición, que no sea descargar la crisis capitalista sobre las espaldas populares mediante una devaluación que se abrirá camino de una u otra manera como ya lo anticipan el desdoblamiento en el dólar sojero y el turista. Más que nunca la disyuntiva será quién paga la crisis, el Partido Obrero promueve una intervención de los trabajadores para que la crisis la paguen sus responsables y no los trabajadores. Nuestro plenario de la Coordinadora Sindical Clasista el 6 de agosto próximo, de sindicalistas clasistas y el Polo Obrero promoverá más fuerte que nunca el paro nacional y el plan de lucha para luchar por las reivindicaciones de los trabajadores y abrir la perspectiva de una salida de los trabajadores a la crisis.”

Néstor Pitrola: +54 9 11 5324-2356

