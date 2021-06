Negación implacable, confusión permanente

Nora Fernández

El cambio climático es real y es causado por la actividad humana. El 97% y

el 98% de los científicos están de acuerdo con ambas afirmaciones y, sin

embargo, se puede aún engañar a las personas para que crean que la realidad

del cambio climático es “controvertida”. Existe confusión sobre lo que se

debe hacer para protegernos y proteger nuestro planeta. El mismo tipo de

personas que ha estado detrás manipulándonos para hacernos creer que no

había vínculo entre el tabaco y el cáncer, porque se enriquecian con el

tabaco, trabajan para confundirnos sobre el papel que juegan los

combustibles fósiles y el consumismo en el cambio climático. Las energías

alternativas (solar, eólica, biomasa), presentadas como panacea en la

sustitución de los combustibles fósiles, son cuestionables porque

necesitamos cambiar la forma en que vivimos. Lo mejor que podemos hacer

para enfrentar el cambio climático es desafiar algunas suposiciones y

trabajar para restaurar el equilibrio en la Tierra. Necesitamos enfrentar esta

realidad con los ojos abiertos, y tener esperanza para no quedarnos

congelados en la inacción, la negación o la apatía.



En el principio, había equilibrio.

Cuando los seres humanos trabajan en sincronía con los ecosistemas, la

Tierra está en equilibrio y gestiona bien el carbono, moviéndolo de un

depósito de carbono a otro. Lo hizo durante miles de años, manteniendo

ecosistemas que sustentan formas de vida que requieren oxigeno. La Tierra

tiene cinco depósitos de carbono: los océanos, la atmósfera y el depósito

terrestre, dividido en combustibles fósiles y depósitos del suelo y biota. La

mayor parte del carbono hoy se encuentra en los océanos (casi el 78%), pero

el resto está en la atmósfera (1,5%) y en la reserva terrestre, ya sea como

combustibles fósiles (15%), carbono en el suelo (5%) o en la biota. (1,2%).

Los océanos tienen límites para la absorción de carbono y los estamos

alcanzando, cuando no puedan absorber más carbono habrá efectos

negativos. (1)



Últimamente el carbono se ha vuelto impopular, y sin embargo nosotros

somos organismos que contienen cerca del 18,5% de carbono, en nuestro

ADN, tejido muscular, carbohidratos, proteínas y prácticamente en todas

partes. También estamos compuestos de oxígeno (65%), hidrógeno (9,5%),

nitrógeno (3,2%) y calcio (1,5%) pero a pesar de nuestro alto contenido de

oxígeno somos formas de vida basadas en carbono, no en oxígeno porque el

carbono es único. El carbono puede formar enlaces dobles con otros atomos

y los enlaces formados son estables proporcionando estructura. Mientras

nuestro ecosistema estuvo en equilibrio, el carbono no fue un problema para

nosotros, sino un componente crucial de nuestros cuerpos y suelos, presente

en cantidades sostenibles en océanos, atmósfera y biomasa. (2)



Desde que se ha quebrado el equilibrio (por nosotros mismos), el carbono en

la atmósfera (como CO2 o dióxido de carbono) se ha convertido en un

desafío para nuestra supervivencia. Culpamos al carbono, pero es como

culpar a una silla contra la que accidentalmente nos golpeamos el pie. La

población humana aumenta logarítmicamente; con el desarrollo de la

agricultura hace 10 a 12 mil años transformamos cada vez más los

ecosistemas naturales en tierras agrícolas, a un ritmo particularmente rapido

entre los años 1700 y los años 1990. En ese momento, alrededor de 1,100

millones de hectáreas de forestas y bosques y 600 millones de hectáreas de

sabanas, pastizales y estepas se convirtieron en tierras de cultivo. La

agricultura permitió a los humanos un nivel de control sobre su suministro

de alimentos que antes no tenían y facilitó el surgimiento de ciudades y

civilizaciones. Pero, una conversión de tierras naturales en tierras de cultivo

tan enorme cambió radicalmente la forma en que vivimos y el balance de

carbono en la Tierra. Surgió un desequilibrio creciente, evidente en el

aumento de CO2 en nuestra atmósfera. (1)



El exceso de CO2 es responsable del efecto invernadero que está cambiando

el clima de la Tierra. Los gases de efecto invernadero (no sólo el CO2)

actúan como una frazada que eleva la temperatura de la Tierra y favorece el

cambio climático. El cambio climático tiene impactos ambientales que van

desde el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo (como en

Groenlandia y Antártida) amenazand la suba del nivel del mar, hasta la

desertificación en áreas (sur de Europa, Sudáfrica y el oeste de América del

Norte y América Central), el aumento de la humedad en otras áreas (África

central y oriental) y una mayor frecuencia y severidad de tormentas y “súper

tormentas” en la mayoría de los lugares. Hay acidificación de los océanos

(debido a más CO2 disuelto en ellos); inundaciones que podrían obligar a la

mitad de la humanidad a migrar, aumentan las enfermedades y el agua y el

estrés por calor (olas de calor) y, lo más importante, la amenaza de un 6º

evento de extinción masivo que podría incluirnos. (1)



Un desequilibrio creciente.

Gran parte de este desequilibrio se debe a la quema de combustibles fósiles,

que ahora amenaza nuestra existencia. Los combustibles fósiles no son en sí

mismos malvados, sino más bien como un “regalo de energía” que la

naturaleza acumuló en millones de años y que nosotros usamos en exceso y

mal. No pensamos que la energía nunca es “gratis” y su mala gestión tiene

consecuencias. Las corporaciones que explotan el petróleo y el gas natural se

volvieron muy ricas y poderosas, y su objetivo sigue siendo aumentar la

producción, el precio y los mercados para sus productos –o negocios como

de costumbre. Proliferaron los vehículos, las máquinas y las industrias

tragadoras de petróleo y la industrialización se expandió a nuevas áreas para

encontrar nuevos mercados para el petróleo y el gas natural. La industria

energética no se preocupa por el uso racional de la energía; nosotros si

deberíamos preocuparnos porque las fuentes de energía son finitas. Los

negocios no piensan en “conservar,” sino en aumentar sus ganancias y

ventas, en expandirse. El dinero es poder y el poder controla las políticas, y

es adictivo.



La agricultura industrial surgió como un mercado para petróleo y gas

natural, que se vendió al público como la “revolución verde.” Nunca antes

habíamos oído hablar de la agro-industria, término que resume la agricultura

industrial de cultivos, biocombustibles y animales. Los cultivos, convertidos

en productos de intercambio comercial, generan ganancias para empresas,

pero esta industrialización requiere grandes extensiones de tierra, cantidad

de productos químicos y de agua. La agricultura industrial aplicada a los

animales significa que: ganado, pollos y cerdos alimentados con cereales en

graneros y corrales de engorde, mas semejantes a campos de concentración

que a granjas, se hagan la norma. Con el tiempo estas prácticas de

agricultura “intensiva,” identificadas por criticos como “granjas

industriales,” se hacen dominantes y vienen a representar a la agricultura

“convencional”. A medida que este modelo se expande, mata el suelo en

áreas crecientes y contamina con productos químicos (que se filtran por los

suelos) nuestras aguas subterráneas, ríos y océanos. La gente y los animales

que viven cerca de granjas industriales se enferman, y algunos mueren;

quienes viven en las ciudades y consumen sus productos (pobres en

nutrición y ricos en tóxicos) también son afectados. La agro-industria mata

los suelos no sólo por su uso creciente de productos químicos, sino porque la

labranza misma los abre cada vez màs profundo destruyendo toda vida en

ellos, o sea la red de micro y macro organismos que lo enriquecen y

enriquecen sus productos. Estamos atrapados en un ciclo en expansión (3).

La agricultura convencional ignora la erosión y la degradación del suelo,

aumentando ambas. Reduce la tasa de secuestro de carbono en el suelo

empobreciéndolo, y liberando carbono a la atmósfera. El secuestro de

carbono maximiza la remoción de CO2 atmosférico al tiempo que minimiza

las pérdidas de carbono del suelo enriqueciendolo. Los suelos contienen

materia orgánica que se enriquece con aproximadamente el 50% del carbono

orgánico del suelo. El Instituto Rodale, en Estados Unidos, trabaja por el

cambio implementando proyectos de agricultura regenerativa, que estudia

para extraer las mejores prácticas y brindar capacitación. Entre el 2014 y el

2020, el CO2 atmosférico aumentó de 397 ppm (partes por millón) a 416

ppm. Una parte por millón (una ppm) se correlaciona con 2 mil millones de

toneladas de carbono terrestre; 19 ppm significan una transferencia de 38 mil

millones de toneladas adicionales de carbono del subsuelo a la atmósfera.

Para hablar en términos de contaminación por CO2 debemos multiplicar este

número por 3,67 y descubrimos que en 6 años se produjo una deposición

adicional de 140 mil millones de nuevas toneladas de CO2 en la capa de

gases de efecto invernadero que ya cubre la Tierra. (4)



La agricultura convencional se suma al desequilibrio de carbono de la Tierra

a través de la labranza, los monocultivos y la creciente dependencia en

fertilizantes sintéticos y productos químicos. Como se requieren grandes

extensiones de tierra este modelo conduce a mayor tala de forestas, bosques

y pastizales y al uso excesivo y contaminante del agua. Son prácticas que

favorecen la separación estricta de cultivos y animales, ignoran el bienestar

de los animales e ignoran el valor de los pastos, árboles y animales en el

mantenimiento de suelos saludables. El cultivo de alimentos y animales

sanos requiere suelos vivos y ricos en carbono (capturado de la atmósfera y

fijado en las plantas y el suelo), ese es el proceso natural y ayuda a controlar

el cambio climático. (3)



Agricultura regenerativa o de carbono

Vandana Shiva fue testigo de los efectos de la “revolución verde” en India;

ni fue verde ni revolucionaria dice, fue una loca imposición de poderosos

intereses a los agricultores indios. La industria detrás de la “revolución

verde” tiene relación con IG Farben (el gigante químico nazi que utilizó

trabajo forzado para producir gas venenoso durante la Primera y Segunda

Guerra Mundial). Lo que fue sede de Farben es hoy sede de la Universidad

de Frankfurt. Posterior al juicio de Nuremberg, Farben fue dividida entre

Basf, Bayer y Hoechst. Estas industrias se fusionaron luego, cambiaron de

nombre y hoy parte de las 3 más grandes industrias en su area: Syngenta,

que se fusionó con ChemChina; Dow Chemical, que compró Union Carbide

(culpable del desastre de Bhopal) y se fusionó con Dupont; y Bayer, que se

fusionó con Monsanto. La revolución verde es un sistema tóxico y de alto

costo, que crea desnutrición y enfermedades y lleva a los agricultores a

endeudarse y al suicidio. Hay una solución simple: volver a una agricultura

sustentable y de bajo costo que produzca alimentos nutritivos a los que todos

podamos acceder. La agricultura regenerativa es un sistema, explica Shiva,

practicado por muchos agricultores en India. (3, 5)



Históricamente, y a medida que la agricultura se hace más relevante para

nosotros, prácticas de dividir que favorecen monocultivos, un manejo de

forestas (silvicultura) que conviertie bosques comestibles en “industrias

madereras,” divide la agricultura de la ganadería y crea la necesidad de

fertilizantes. Peor aún convierte los productos agrícolas, y los agricultores

mismos, en productos de transaccion mercantil y privatiza tierras comunales,

destruye comunidades vivas que producen alimentos saludables y contribuye

al aumento de gases de efecto invernadero que abruman al ciclo natural del

carbono en la Tierra. Deberíamos dejar de convertir la tierra viva en “polvo”

dice Shiva, hacerlo limita nuestra capacidad de producir alimentos

nutritivos, de tener una vida sana y acelera el cambio climático. (3)



Las propuestas corporativas para enfrentar el cambio climático no desafian

las prácticas agrícolas dominantes sino en el uso de energías alternativas –

solar, eolica, biomasa. Pero, incluso si estas energías fueran efectivas en

reducir las emisiones de carbono no afectan en nada los niveles actuales de

carbono atmosférico ni detienen el cambio climático. Lo peor es que las

energías alternativas no desafían al consumismo, por lo que en la práctica no

reducen el consumo de combustibles fósiles, sino que se suman a él. Planet

of the Humans (2021), el documental producido por Michael Moore, desafía

que las energías alternativas sean solución a los problemas que enfrentamos

y las denuncia como un negocio más, razón por la ha sido fuertemente

criticado por el movimiento verde. Pero ya el año 2012 el investigador,

Ozzie Zehner, expone en su libro (Green Illusions) el error de ignorar los

costos energèticos y contaminadores de las propuestas verdes y ofrece la

soluciòn racional de consumir menos. (6, 7)



La agricultura de carbono no es una opción empresarial, sino una soluciòn

racional, la de proteger los suelos vivos. La Tierra pierde 24 mil millones de

toneladas de tierra rica en hummus al año; algunos científicos predicen la

destrucción total de la capa superior rica de nuestros suelos para el 2060. La

agricultura regenerativa no es nueva; las culturas aborígenes dedicadas a la

agricultura en América lo hacían en sincronía con la naturaleza favoreciendo

cultivos intercalados (plantando maíz, frijoles y calabazas juntas) y

permacultura (agricultura sostenible que imita a la naturaleza). La

agricultura regenerativa o del carbon es un regreso a nuestras raíces; a

prácticas tradicionales usadas por los agricultores del Sur global. Evitar o

reducir la labranza conserva el suelo; evitar los monocultivos favorece la

diversidad. La protección de los suelos vivos con coberturas como las

leguminosas reduce la evaporación del agua y previene la erosión y la

degradación del suelo. Dejar que el agua de los arrozales se evapore,

funciona para el arroz al tiempo que reduce la producción de metano. La

protección de humedales y ciénagas mantiene ecosistemas cruciales. La

integración de la producción ganadera y agrícola asegura el bienestar animal,

favorece el uso de estiércol y compost en lugar de fertilizantes, disminuye el

óxido nitroso, también un gas de efecto invernadero, y reduce la toxicidad.

(1, 4, 8)



El secuestro de carbono en el suelo es natural, no hay necesidad de buscar

esquemas tecnológicos absurdos cuando la naturaleza nos está mostrando el

camino. Los sistemas de raíces de las plantas son redes que aportan una

mezcla de más de 200 compuestos (muchos ricos en carbono). Alimentar los

organismos del subsuelo colabora con el ciclo de nutrientes, detiene las

plagas y enfermedades y aporta muchos otros beneficios. Las partículas

inorgánicas del subsuelo se unen creando formas de carbono estables y

duraderas (secuestro de carbono a largo plazo). Las prácticas agrícolas

impactan la residencia media del carbono en el suelo mientras que el

carbono secuestrado lo enriquece y lo ayuda a retener más agua, lo que

reduce las inundaciones y las escorrentías, volviendose menos vulnerable a

la erosión y proporcionando nutrientes que aumentan la fertilidad. Estas

prácticas agricolas simples contribuyen a capturar y fijar el carbono de la

atmósfera al subsuelo. (1, 4)



¿Por qué no estamos implementando más la agricultura regenerativa? ¿Qué

se interpone en nuestro camino para hacer la transición? Ciertamente la

agro-industria, los monopolios involucrados, la economía capitalista

internacional manipulada por dinero y poder corporativos. La agricultura

industrial, incluida la de animales, es un gran negocio. La transición, por

otro lado, lleva tiempo; agricultores y organizaciones agrícolas requieren

apoyo y financiación eficaz en adoptar estas prácticas. Ademas hay que

eliminar barreras políticas nacionales e internacionales, por ejemplo, la

Organización Mundial del Comercio empuja a los agricultores del mundo

hacia la agricultura industrial. General Mills es una empresa que favorece la

agricultura regenerativa y muchas universidades y colegios ofrecen cursos y

grados universitarios en agricultura regenerativa. En Canadá, la mayoría de

las universidades del país ofrecen educación orgánica y regenerativa en

agricultura. Existe además una revista dedicada a estas practicas de nombre

“Canadian Organic Grower” (COG), el movimiento orgánico y regenerativo

crece en Norte América, pero es aún pequeño. (1)



Solamente un país en el mundo ha podido convertir su agricultura a

orgánica, sustentable y regenerativa, Cuba. El año 2013 Cuba celebró la

Convención Internacional de Permacultura, además Cuba recibió el “Right

Livelihood Award” y el Goldman, que es algo así como un Nobel Verde.

Cuba adoptó la agricultura regenerativa para garantizar la seguridad

alimentaria de sus ciudadanos posteriormente a la caída de la Unión

Soviética. Pero, ya antes de esto, Cuba tenía fuertes defensores de esta

agricultura que ocupaban cargos políticos de alto nivel, el propio Fidel

Castro. El éxito cubano en plena transición tuvo mucho que ver con que

Cuba no forma parte del sistema económico capitalista, no tiene préstamos

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no está sujeta a la Corte de

Comercio de la OMC. Cuba se beneficiaba entonces de ser parte de un

sistema de comercio alternativo, como el ALBA (Alianza Bolivariana para

los Pueblos de Nuestra América) que proporcionaba crédito propio a sus

miembros. Cuba había implementado su reforma agraria con su revolución y

contaba con un sistema descentralizado que permitía un alto grado de

iniciativa individual y comunitaria. Hoy, Cuba la tierra de la agricultura

regenerativa, nos enseña sobre una barrera interesante: la renuencia de la

gente a transformar su dieta. A pesar de haber logrado seguridad alimentaria

gracias a la agricultura regenerativa, Cuba importa alimentos ya no por

necesidad sino por “gusto,” la papa es un alimento de importación muy

deseado, que no puede cultivarse en la isla. (1)



La caña de azúcar, un producto cubano, también regresó, aunque en menor

medida, y utiliza métodos químicos intensivos. La ciencia ha explorado las

preferencias en el comer, algo que se remonta a nuestro tiempo en el útero

de nuestras madres y al desarrollo de nuestra microbioma intestinal. Y, el

azúcar se ha mostrado con tan adictivo como la cocaína. Cuba ha

demostrado, de todas formas, que las soluciones simples son a menudo

mucho más efectivas y fáciles de implementar que las complicadas. La

agricultura regenerativa enriquece los suelos (y los alimentos que producen)

y aumenta su capacidad de sobrevivir al cambio climático, sólo por es ya

una excelente opción. El desafío que enfrentamos es acaso recuperar el

poder que nos corresponde como ciudadanos y ayudar a definir el mundo en

el que queremos vivir, acaso asegurarnos de un mundo donde vivir. Este

asunto fundamental no podemos dejarlo en manos de corporaciones ricas y

poderosas, ni de las personas de extrema riqueza que las manejan o que son

sus dueñas.



1. Eric Toesnmeier (2016), The Carbon Farming Solution, Chelsea Green

Publishing, White River Junction, Vermont (USA).



S.E. Gould (2012), Shine on your crazy diamonds: Why humans are

carbon-based lifeforms, Scientific American,

https://blogs.scientificamerican.com/lab-rat/shine-on-you-crazy-diamond-

why-humans-are-carbon-based-lifeforms/

Vandana Shiva (2015), Nothing Green in the Green Revolution, (Aug 14),

In: Seed Freedom https://seedfreedom.info/nothing-green-in-the-green-

revolution/

Regenerative Agriculture and the Soil Carbon Solution (2020), Rodale

Institute, https://rodaleinstitute.org/wp-content/uploads/Rodale-Soil-Carbon-

White-Paper_v8.pdf

Vandana Shiva (2021), The poison cartel Fact

Sheet, https://navdanyainternational.org/publications/poison-cartel-fact-

sheet/

The planet of the Humans (20210, documentary Michael Moore,

Producer, Jeff Gigg, Director: https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-

7czE

Green Illusions, The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of

Environmentalism (2012) Ozzie Zehner, Nebraska Press.

Tracy Heim (2020), The indigenous origin of regenerative agriculture,

National Farmers Union,

https://nfu.org/?s=the+indigenous+origins+of+regenerative+agriculture

