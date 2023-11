Molibdeno, Oro, Rodio: la gran Injusticia En Contra de CHILE

El Molibdeno está hoy Presente en las Riquezas Nacionales en forma Bella y con esclusividad de Chile

Al fundirlo y » Tostarlo » Se convierte en: Oxido de Molibdeno

Es Decir: UN MEGA PRODUCTO Puro, Purísimo y de un Alto Valor «Comercial» Osea Miles de Millones Chile lo puede hacer…. Pero El Gobierno prefiere Pasárselo o «Regalarselo» Sólo a los «PRIVADOS» MMM… Cómo tan Weón

Pensemos: Chile es Tonto?? Chile No Sabe lo que tiene?? Chile No Valora lo que es?? Chile le gusta REGALAR?? ENAMI perfectamente puede Fundir y Hacer Ganar a Chile con Miles de Millones de Dólares para su propio país pero….le Regala todo a los PRIVADOS!!

Las Trans-Nacionales son las que hacen ése Exclusivo Proceso MOLYMET y MOLYB !!! Habrá Gato Encerrado????

29186 Toneladas de MoS2 que es Sulfuro de Molibdeno 64.700 Toneladas de Oxido de Molibdeno exportado solo por Privados.

Que en el año 2022 le dió Miles de Millones Dólares a las Empresas Mencionadas. En Total fueron más de: 93.967 Toneladas el 2022 Riqueza Minera que es del Suelo del Territorio de CHILE. Pero, que No quedó Ningún Peso en impuestos Porque ésas Empresas No Declararon ésa Riqueza Nosotros tenemos que Darnos Cuentas y Saber de Éste tremenda Verdad:

Cuando ésas Riquezas llegan al Puerto de Alemánia (Aurubis) y Ellos por LEY tienen que declarar lo que «Importan» Ahhhhh y Allá sí tienen que pagar los Impuestos por «internación» .. pero a Chile No le llega ningún peso…

Quizás sí (pensando mal) Al que en Chile «permitió» ese Tremendo Robo!!!! yyy se pueden escusar: No Sabíamos que llevaban!! No Sabían que se llevaban Molibdeno; Oro, Rodio Etc.!!!

Todo se lo llevan GRATIS !!!! SIN PAGAR IMPUESTOS !!!!! Con el permiso de las Damas y Compañeras aquí Presentes: Hasta Cuándo seguiremos Siendo Tan Re-W….??? Hasta Cuándo seguiremos permitiendo estos ROBOS??

Yo Creo que ya es hora de organizarnos y Llamar a una Marcha para poder hacer Ver éste Grave Tema que Debería ser De Gran INTERÉS NACIONAL !!!!

P.D.: Disculpen el insulto pero llega a dar mucha, pero mucha Rabia la gran Injusticia En Contra de CHILE

Reproducido de la redes sociales

Me gusta esto: Me gusta Cargando...