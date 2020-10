PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

18 OCTUBRE 2020

“..Trabajador eres tú, trabajador también yo, si seguimos separados nunca habrá revolución..”

Gabino Palomares

1.- Es 18 de octubre y se cumple un año desde que la protesta social, iniciada días antes por los estudiantes, se extendiera a toda una población harta de abusos, cansada del maltrato de palabra y de hecho, hasta más arriba de la coronilla de tanta injusticia, población que explotó haciendo uso de todas las formas de lucha, en este estallido que se mantiene, pese a la represión indiscriminada.

Lamentablemente no sirven de mucho los análisis ni los discursos grandielocuentes, si no se reconoce que dicha explosion social – justificada por cierto – hasta ahora no se ha podido graficar en más trabajadores organizados, ni más luchas reivindicativas vía negociación colectiva o acción directa.

Para peor, lo poco que algunos pudieron avanzar se fue al carajo con la pandemia, llegando a generar – hasta ahora – más de un millón de trabajadores privados de empleo ya sea por suspensión o despido. Datos aún en proceso indicarían que dejaron de existir o están en receso cientos de organizaciones sindicales. Además son muchas las negociaciones que culminaron con reajustes reales que no superaron el 1%, cuando lograron un reajuste, pues muchas solo mantuvieron IPC, además que las huelgas en pocas ocasiones significaron avances efectivos y no recibieron mucha solidaridad.Por eso se debe insistir en lo fundamental, destacando sin duda a todas y todos los que corajudamente se mantienen movilizados.

Sin organización no habrá construcción de fuerza social para anteponerla a la prepotencia gubernamental, por eso junto con la presencia en la calle hay que redoblar los esfuerzos por concientizar y organizar a las masas dispersas y que reclaman guia.



2.- El balance en derechos humanos a un año del estallido, es lapidario para un gobierno que ha intentado mostraste respetuoso y cumplidor en estas materias.

Aquí es donde cobra importancia el caso del carabinero infiltrado, ya que al desconocerse la magnitud de está práctica, bien pudiera ser que los principales responsables de muchos de los hechos ocurridos se encuentren entre las filas uniformadas, aunque son achacados a la población.2520 querellas fueron presentadas por el INDH, de las cuales 2340 son contra Carabineros. Las víctimas de hechos de violencia son en total 3.023, disgregadas en 1.818 hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes y 132 niñas y adolescentes.5.084 personas fueron formalizadas por diversos delitos, 4.004 de ellas por saqueos.648 personas están en prisión preventiva y 725 ya están condenados. A su vez 8.827 personas denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado y hay 4.681 causas vigentes relacionadas a violencia institucional. A esta fecha han sido formalizadas 75 personas por delitos relativos a derechos humanos, de las cuales apenas 25 se encuentran en prisión preventiva y solo un imputado ha sido condenado. Claramente hay un sesgo evidente en la aplicación de justicia, lo que nos permite a su vez concluir que esté gobierno ha violado sistemáticamente los derechos humanos, sin que se le haya condenado nacional ni internacionalmente como corresponde.



3.- Al cumplirse un año del estallido, es una obligación de todos hacer una lectura clara de lo sucedido en los sectores en qué activamos y aplicar rápidamente las correcciones. Mayor seguridad y cuidado entre los manifestantes y en las organizaciones, mas y mejor difusión del material fotográfico y audiovisual que delata el actuar represivo del Estado y por supuesto mejor y mayor organización para poder responder como se debe a tanta violación y abuso a nuestros derechos. Y por supuesto, no bajar las banderas por ningún motivo.



Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria



MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE