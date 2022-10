Malasia: Los partidos políticos fracturados se dirigen a las elecciones generales mientras la economía empeora

Yuva Balan, Socialist Alternatif (CIT Malasia)

En medio de la temporada del monzón, que se espera que cubra el 25 % de la masa continental de Malasia con fuertes inundaciones, el Primer Ministro disolvió el parlamento y ordenó a la Comisión Electoral que programe elecciones generales en los próximos dos meses. Aunque el gobierno de coalición actual podría permanecer constitucionalmente en el poder hasta julio del próximo año, no puede mantener la unidad, lo que resultó en la disolución anticipada del parlamento.

Sin embargo, es muy poco probable que las próximas elecciones generales contribuyan a resolver la crisis actual y establecer un gobierno estable. La débil economía subyacente ha resultado en profundas divisiones entre los principales partidos políticos. Estos partidos se han fragmentado en varias agrupaciones y están estableciendo nuevas formaciones. El gobernante Barisan Nasional (BN) tendrá que competir con su actual socio en el gobierno de coalición, Perikatan National (PN), y el opositor Pakatan Harapan (PH).

Para algunos líderes de la UMNO (principal partido componente del BN), como el presidente del partido, Zahid Hamidi, no ganar las próximas elecciones generales no es una opción. En los últimos cuatro años, muchos de los altos mandos de la UMNO han sido expuestos como corruptos y enfrentan procesos judiciales que podrían resultar en prisión. Incluso el ex primer ministro, Najib Razak, no pudo escapar de la pena de prisión y actualmente está cumpliendo su condena. Los líderes de la UMNO con escándalos de corrupción esperan contra viento y marea que les vaya bien en las próximas elecciones.

En realidad, el BN, y en particular la UMNO, no tienen el apoyo que una vez disfrutaron y es posible que no puedan obtener una mayoría absoluta o incluso simple en las próximas elecciones generales. Los partidos que los componen todavía son débiles y no son populares entre sus bases, y las divisiones entre facciones a lo largo de los años han debilitado significativamente la coalición.

Una gran parte de la población rechazará y se disgustará con la perspectiva de que los líderes corruptos del BN tomen el gobierno, una vez más. Este es especialmente el caso, ya que no están abordando la creciente carga económica que enfrenta la sociedad como el gobierno de turno. Al mismo tiempo, es posible que los votantes tampoco estén lo suficientemente motivados para votar por la oposición, que se desempeñó miserablemente durante sus dos años en el poder.

Oposición débil

La oposición Pakatan Harapan (PH) viene de una derrota consecutiva en dos elecciones en las que recientemente perdió el control de dos asambleas estatales frente a Barisan Nasional (BN). Estas derrotas indican que no han podido ganar popularidad desde el colapso de su gobierno a principios de 2020. Durante su reinado, los políticos del PH no cumplieron la mayoría de sus promesas electorales, incluido su programa de 100 días, que fue un parte de su manifiesto electoral. Además, continuaron con las políticas económicas del BN, que están orientadas hacia la neoliberalización. Bajo PH, la clase trabajadora y las masas no vieron ninguna mejora en sus niveles de vida, mientras que la clase capitalista hizo grandes fortunas.

Al igual que Barisan Nasional, Pakatan Harapan también enfrenta agitación interna y divisiones. El presidente del Partido de la Justicia y el líder de facto de la coalición PH, Anwar Ibrahim, enfrentan oposición dentro de su partido. Esto le impide hacer alianzas con figuras como el ex primer ministro Mahathir Mohammad, quien jugó un papel en el colapso del gobierno anterior de PH. Un campo liderado por miembros en su mayoría más jóvenes del Partido de la Justicia, incluida la hija de Anwar, Nurul Izzah, argumenta renunciar a cualquier esperanza de ganar las próximas elecciones generales y concentrarse en fortalecer su coalición para el siguiente mandato. Están apostando a que las próximas elecciones serán ganables después de darse el lujo de presentarse como una fuerte oposición.

Los políticos de Pakatan Harapan se están enfocando únicamente en los mensajes anticorrupción en sus campañas políticas antes de las elecciones. Hasta el momento, no han abordado ningún tema económico, como el aumento del costo de vida, la falta de oportunidades laborales y las catástrofes climáticas, que están afectando a millones de vidas. La economía pospandemia no se ha recuperado como estaba previsto. Tanto el partido gobernante como el de la oposición no tienen ninguna solución para la creciente inflación y el debilitamiento de la moneda Ringgit. Las masas se enfrentarán a recortes en los servicios públicos y subsidios en los próximos meses, a medida que aumenten la deuda y el déficit nacional.

Incluso con un cambio en el liderazgo, no hay ninguna razón por la que Pakatan Harapan se comporte de manera diferente si fueran devueltos al poder. Los políticos de Pakatan Harapan, al igual que los políticos de BN o PN, están en su mayoría a favor de salvaguardar las ganancias capitalistas, en lugar de abordar los problemas económicos y sociales que enfrenta la gente. A menudo se esforzaron por destruir la vida de la gente común para introducir políticas que favorecían a la clase capitalista en el pasado.

Las masas necesitan una alternativa a lo que ya existe. Habrá muchos partidos que se presenten como la nueva fuerza progresista como MUDA (nuevo partido basado en la juventud), pero tampoco son más que una versión diferente de uno de los principales partidos que existen en la actualidad. Parece que se forma un nuevo partido cada pocos meses, pero ninguno con un programa que aborde claramente las demandas de las masas comunes. Además, también hay nuevas fuerzas de derecha y ultranacionalistas que tratarán de obtener apoyo dividiendo a la gente según criterios raciales.

alternativa socialista

Los partidos políticos como el PSM (Parti Sosialis Malaysia) tienen un perfil nacional y, a menudo, son vistos como un partido que está dispuesto a luchar por los oprimidos. Desafortunadamente, no poseen la claridad política para poder sostener una perspectiva independiente, lo cual es de suma importancia para que sean aceptados como una dirección viable para las masas en lucha. En este momento crucial, la dirección del PSM no ofrece una alternativa a las masas y continúan alineándose con la coalición PH. Aunque el PH ha demostrado repetidamente que no se diferencia del BN ni de ningún otro representante capitalista en cuanto a su orientación económica, los líderes del PSM todavía están ansiosos por entrar en un pacto político con ellos. El PSM quiere posponer la cuestión de construir una alternativa al capitalismo neoliberal.

Las masas de Malasia necesitarán formar sus propias organizaciones que estén completamente libres de la influencia de la clase capitalista, incluidos los representantes políticos del capitalismo, como la coalición BN, PN o PH. Esta organización debe asumir las demandas y programas de la gente, como salarios más altos, más oportunidades de trabajo, educación gratuita y derechos democráticos para ganar el apoyo de las masas. Al mismo tiempo, también necesita una perspectiva clara para ir en contra de los intereses de la clase capitalista y tomar el poder político de la oligarquía y los políticos corruptos, para construir una sociedad mejor que verá la prosperidad para la gente.

Las promesas vacías no serán suficientes. Tiene que haber un plan real para cumplir con cada demanda y promesa y la voluntad de luchar por ello. Tal como muchos dentro de PH se dieron cuenta cuando asumieron el gobierno en 2018, la clase capitalista que tiene el poder económico de manera antidemocrática no dará ni una pulgada de espacio para sacar a la gente de su miseria. Los políticos de PH que están subordinados a la clase capitalista no estaban dispuestos a luchar por las necesidades de los ciudadanos y estaban felices de dar marcha atrás en sus promesas para complacer a sus amos capitalistas.

Las masas de Malasia necesitan una nueva fuerza, una nueva dirección que esté claramente separada de los intereses de los ricos y poderosos y que esté totalmente comprometida con la lucha en beneficio de las masas. Necesita tener una participación masiva construida sobre un programa basado en clases con una estructura democrática. Este liderazgo no debe ser una réplica de los partidos políticos existentes que son falsos y antidemocráticos y trabajan para proteger a la clase capitalista. En cambio, los verdaderos representantes del pueblo deberían construir su membresía y apoyo a través de luchas de base y en el lugar de trabajo y oponerse al interés de la clase capitalista como su agenda principal.

Un lugar lógico para comenzar a construir este liderazgo será a partir de organizaciones de base existentes, como sindicatos, grupos de estudiantes y sociedades civiles independientes. Aquí es donde uno encontrará líderes con calibre y sinceridad para luchar por la transformación de la sociedad. Algunos sindicatos ya tienen experiencia en la organización exitosa de acciones industriales contra la opresión en el lugar de trabajo y están familiarizados con la naturaleza de la lucha. Sin embargo, este liderazgo debe ser claro en su objetivo de no solo construir una lucha o un movimiento para luchar por las demandas de la gente, sino también buscar un cambio estructural en la política y la economía de la sociedad. Las reformas superficiales sin cambios estructurales no podrán sacar a las masas de sus miserables condiciones actuales. Además,

Los días y meses por venir estarán llenos de más miseria y penurias para las masas del mundo y la clase capitalista continuará buscando hasta el último centavo que pueda caber en sus abultados bolsillos. La única salida para las masas es establecer una dirección fuerte, un partido obrero y popular de masas con un programa popular y una clara perspectiva política.

El socialismo debe presentarse como una alternativa viable al capitalismo corrupto existente. Sectores de la juventud y la clase trabajadora deben participar en discusiones y luchas conjuntas para encontrar una manera de hacer realidad la alternativa socialista. A medida que las condiciones económicas mundiales se deterioren, a los socialistas revolucionarios se les presentarán oportunidades para participar en la lucha de clases y proporcionar a las masas una salida de las crisis actuales luchando por un socialismo democrático genuino.

