Maisoon Assadi (1964-2023)

Israel/Palestina 29 de junio de 2023

Amnón Cohen

Imagen: Maisoon, (centro), hace unos años, con la escritora y activista egipcia Nawal El Saadawi (a la izquierda)

Es con gran pesar que tengo que informar la prematura muerte de mi amiga y camarada, Maisoon Assadi.

Maison nació en una familia numerosa en el pueblo árabe de Dir El Assad, en Galilea. De niña fue enviada a vivir con su abuela viuda. Las políticas discriminatorias de las autoridades israelíes hicieron que su aldea no estuviera conectada a la red eléctrica hasta muchos años después. Entonces, después del anochecer, no había luz real ni televisión. Los aldeanos se entretenían por las noches contando historias populares. Y Maison aprendió las historias populares tradicionales de su abuela, así como el arte de contar historias, habilidades que le serían muy útiles en el futuro.

Maison estudió trabajo social en la Universidad de Haifa, pero al graduarse no estaba preparada para someterse a la expectativa de la aldea de que una mujer debería regresar al hogar familiar y casarse a una edad temprana. En cambio, se ofreció como voluntaria para Interns for Peace y luego trabajó como trabajadora social en los barrios desfavorecidos de Jaffa. Como árabe que vivía en las áreas judías de Bat Yam y Tel Aviv, donde los árabes no eran bienvenidos, se vio obligada a ocultar su identidad, abstenerse de hablar árabe donde los vecinos pudieran escucharla y disfrazar su acento árabe cuando hablaba en hebreo.

Maisoon siempre fue una luchadora intrépida, que se enfureció contra la opresión de los palestinos por parte del Estado israelí y contra su propia opresión como mujer en la sociedad patriarcal de la aldea árabe. Se encontró con el Comité por una Internacional de Trabajadores CIT a fines de la década de 1980 y desempeñó un papel clave en la construcción de Poalim Yahad (Trabajadores Unidos), su grupo de apoyo en Israel/Palestina. Traducía folletos tanto al hebreo como al árabe, y escribía artículos para el periódico en hebreo, Poalim Yahad, como para el árabe Nidal Umaliya Isharaki.

Maison fue un miembro activo del CIT a nivel internacional y asistió a varias escuelas del CIT en Bélgica. Fue entrevistada por el periodico Militant en la década de 1990, y la entrevista se publicó en una página central bajo el título “Debo luchar, esta es mi casa”.

En 1993, Maisoon se casó con Osama Masri, actor, comediante y dramaturgo, que también trabajó como editor cultural del diario del Partido Comunista, Al Ittehad. Juntos tuvieron dos hijos, Saphir y Mysam. Maison trabajó por la inclusión de escolares sordos en la organización AKIM. En años posteriores, comenzó a publicar cuentos populares utilizando las habilidades para contar historias que había aprendido de su abuela muchos años antes. Mainsoon publicó docenas de libros y, a menudo, fue invitada a hablar en las escuelas, donde llevó el amor por el folclore palestino a una nueva generación.

Apasionado por luchar contra la injusticia

Aunque ya no estaba activa en el CIT, Maisoon siempre se consideró una partidaria. En 2019 fue una de las personas de la zona que envió fraternos saludos a la conferencia de refundación del CIT. En mayo de 2021, se publicó en el periódico Socialist (CIT Inglaterra y Gales) una entrevista con Maison sobre el creciente conflicto entre judíos y árabes en Haifa. Hablaba regularmente conmigo sobre desarrollos políticos y leía borradores de artículos y folletos, brindándome valiosa retroalimentación.

Le apasionaba luchar contra la injusticia, pero también era cálida y acogedora a nivel personal. Cada vez que visitábamos su casa, preparaba un gran festín y siempre cuidaba de las personas menos afortunadas también. Un vecino anciano, que vivía solo en un piso de arriba, siempre era bienvenido en la mesa familiar.

El CIT envía sus más profundas condolencias al esposo de Maisoon, Osama Masri, ya sus hijos, Safir y Maysam.

La muerte trágicamente temprana de Maisonon a la edad de 59 años deja un vacío doloroso en todos los que la conocieron. Pero vivió cada minuto al máximo: trabajando, haciendo campaña política, escribiendo libros, visitando escuelas, hospedando a familiares y amigos, cuidando de los demás. En su corta vida, jugó un papel clave en sentar las bases del marxismo en Israel/Palestina. Podemos honrar mejor su memoria completando esta tarea.



Me gusta esto: Me gusta Cargando...