LLAMAMOS A VOTAR EN CONTRA DE ESTA CONSTITUCIÓN ILEGÍTIMA

EL TRABAJO, INICIATIVA POR EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT) – N° 560



Con la entrega reciente por parte del Consejo Constitucional de la propuesta de Nueva Constitución, que se plebiscitará este 17 de diciembre, se dio cumplimiento al denominado «Acuerdo por Chile» por parte de las elites políticas, económicas y el Congreso que tomaron el control del itinerario constitucional y respaldaron a los dos aspectos esenciales de dicho acuerdo: que el nuevo texto no produzca cambios importantes en el modelo de dominación que nos somete desde la dictadura civil-militar fascista y que no se toquen los privilegios de los ricos y dueños de Chile y, por tanto, el texto que emanó de este proceso es claramente más a la derecha que la Constitución del 80, ya que los sectores reaccionarios de ultraderecha y derecha fueron mayoría (33 de 50) en el Consejo Constitucional y en el no existió ninguna representación del pueblo, siendo dicho Consejo antidemocrático desde sus inicios. Lo grave además es que los consejeros del conjunto de las derechas aprobaron desde el principio del proceso normas que no representan las demandas y necesidades del pueblo, la ciudadanía y los trabajadores.

Dichas normas favorecen las ideas y concepciones del conjunto de la derecha, asegurándole que correrá sin competencia en el debate legislativo.

La derecha fue más allá de lo que debería abordar una constitución y se encargo de instalar en su propuesta una serie de políticas públicas bajo sus propios términos. Esta es una propuesta que pretende clausurar y proscribir el debate democrático. Por tanto es lo que ocurriría en la redacción de las normas referidas por ejemplo a derechos sociales como salud, educación, pensiones, vivienda; el derecho al agua; la objeción de conciencia; el aborto en tres causales; el derecho a huelga (en cuanto a este derecho, hacemos nuestra la opinión que entrega la “Confederación de Sindicatos Bancarios y Financieros” en su Comunicado Público del 07-11-2023:

«Los aspectos más perjudiciales para las y los trabajadores, es la pérdida de autonomía y libertad sindical. Se refuerza la negociación colectiva solo al ámbito de la empresa impidiendo la negociación ramal y retrocede en cuanto a los avances que se han dado a nivel judicial respecto al derecho huelga, limitándolo exclusivamente a la negociación colectiva, se convierte así el texto propuesto en un verdadero ataque a la clase trabajadora, se le despoja de una de sus herramientas más importante para enfrentar la lucha por sus legítimos derechos».

Si bien el resultado de este plebiscito de salida es significativo, para el Partido de los Trabajadores de Chile -PT es de la mayor importancia nuestra actual tarea el de unir fuerzas, el de fortalecer el trabajo de masas en los territorios y con las organizaciones sociales y de esa manera ir dando la dirección que los pueblos y los trabajadores requieren. Esto nos servirá para reactivar y reorganizar al movimiento popular y al

movimiento social, además de informar y educar políticamente a los chilenos y chilenas.

Pero nunca olvidar que nuestra tarea política central debe ser continuar impulsando el desarrollo de una Asamblea Constituyente, y que sea esta la que redacte una nueva Constitución Democrática, Popular y Soberana para Chile.

El PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE CHILE -PT por las razones y motivos expuestos, llama a la clase trabajadora, a los pueblos y a cada chilena y chileno a VOTAR convencido y resueltamente este 17 de diciembre EN CONTRA DE ESTA PROPUESTA CONSTITUCIONAL ANTIDEMOCRÁTICA, ANTIPOPULAR E ILEGÍTIMA ELABORADA POR LA DERECHA ECONÓMICA Y POLÍTICA.

