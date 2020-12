Las redes sociales deben ser utilizadas para educar a todos aquellos que no ven respuesta a los problemas que los agobian a diario

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

27 NOVIEMBRE 2020

1.- Loable el combate diario contra la represión y el abuso policial, pero hay algo que no se está tomando en cuenta.

Ahí no están participando activamente los trabajadores y la población, salvo los más conscientes que todavía son muy pocos. Tenemos más que claro que hay miedo y temores y nuestra obligación no es otra que combatir esto pues de lo contrario – y aunque nos duela el alma – no habrá un explosión social que ponga en jaque al sistema.

No es suficiente entonces lo que se está haciendo, requerimos piquetes a la subida y bajada de los buses de recorrido que transportan trabajadores, así como en las estaciones de metro de todas las lineas.

Los afiches volantes, exposiciones fotográficas y demases no solo deben entregarse y/o exhibirse en la plaza de la dignidad o a un costado de las marchas, deben repartirse también en los barrios, entregarlos casa por casa, mano a mano en los paseos peatonales y las ferias, en fin, no debe quedar lugar en donde no llegue nuestra propaganda.

2.- No es suficiente ni lo será, la consigna encendida si no va acompañada de acción permanente.

No es suficiente ni lo será, la agitación y la propaganda entre conocidos y compañeros. Nosotros estamos convencidos hace mucho, tenemos que buscar convencer a aquellos que no creen o están escépticos.

Debemos ir, tenemos la obligación de ir, a los barrios donde llegan día a día agotados, miles, millones de explotados.

Vamos a abrir nuestras sedes para recibir a los que andan buscando orientación, apoyemos todas las huelgas y preparémonos para dar la mejor de las orientaciones.

Promovamos la solidaridad epistolar, pero mejoremos y aumentemos la solidaridad material, pues la huelgas y movimientos se mantienen con aportes económicos.

3.- Las redes sociales, en todas sus variantes, no pueden sólo servir para el desahogo individual – que es bueno pero agota – Deben ser utilizadas tambien para educar a todos aquellos que no ven respuesta a los problemas que los agobian a diario.

Es nuestra principal obligación, salir a educar a los trabajadores, solo eso hará posible la organización y la lucha en todos los frentes.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario CGT CHILE

