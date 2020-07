La Revolución de la Alegría. El triunfo Sandinista del 19 de Julio de 1979. Por Aida García Naranjo Morales.

LA REVOLUCIÓN DE LA ALEGRÍA



El triunfo Sandinista del 19 de Julio de 1979

Aida García Naranjo Morales (*)



Las peruanas y peruanos de las tierras del antiguo Perú, de las tierras del KapacÑan que llego a unificar toda América, desde las culturas preincas hasta el propio imperio incaico, teníamos largos vínculos con Nicaragua, vínculos que aún no terminamos de escribir en la historia entre nuestras naciones y que bien reflexiona sobre ello, el historiador nicaragüense Aldo Diaz Lacayo.

En el siglo XX sin embargo, el vínculo con Nicaragua ya tenía más de medio siglo antes del triunfo sandinista del 19 de Julio de1979. Esteban Pavletich no solamente había sido secretario de Augusto Cesar Sandino a fines de la segunda década del siglo XX, él había sido representante del trabajo de relaciones internacionales de Mariategui, del recién fundado Partido Socialista y de sus años previos. Lo había sido con Nicaragua, con México y a mí me ha tocado constatar el rol de Esteban Pavletich, cuándo fui embajadora en Uruguay. Esteban preparaba la visita de Mariategui a Uruguay y Argentina, la que no se produjo por el temprano fallecimiento de José Carlos.

El proceso sandinista tenia entre nosotros esa larga data, y para los mariateguistas peruanos, ya Sandino era un símbolo y el sandinismo era una fuerza social, política y militar incontestable, en ascenso en América Central.

Previo al triunfo sandinista, en el Perú habíamos recibido, (se estima) cerca de 200 mil latinoamericanos que salían de sus países, como consecuencia de un conjunto de conflictos políticos que los llevaba al exilio . Recordemos que se había producido el golpe del 27 de Junio de 1973 en el Uruguay, el golpe del 11 de Setiembre en Chile, el golpe de la dictadura argentina que traería a los sureños huyendo del Plan Condor y de la triple A; del cual sería cómplice el felón Morales Bermúdez hoy condenado por la justicia italiana. Antes habrían llegado procedentes de Brasil, compañeros del pc entre ellos Paulo y Marina Cannabrava. Alojamos en nuestra casa a Miristas Bolivianos entre ellos a Jaime Paz Zamora, que sería presidente de Bolivia y que luego había traicionado sus propios orígenes. Enorme fue la solidaridad latinoamericana que forjaron en esos años nuestro internacionalismo y que se ha mantenido hasta nuestros días.



Tantas veces Julio

El Sandinismo fue un triunfo que abrió otro momento histórico, una revolución triunfante para América Latina y que en el Perú habíamos festejado.

Para nosotros Julio era un mes simbólico ya en esos tiempos. El 26 de Julio de 1953 se había producido el asalto al Cuartel Moncada y celebrábamos por supuesto a la Cuba Revolucionaria y era una práctica entre nosotros hacer actividades por el 26 Julio. Llego el 19 de Julio para completar estas celebraciones julianas con el triunfo de la Revolución Sandinista. Después hemos celebrado también en Julio, la fundación del Foro de Sao Paulo que justamente cumplió este año 30 años y lo celebramos ahora de manera virtual en Lima, con significativos invitados de América Latina.

La lucha sandinista de larga data, estaba en ascenso ya los años 77, 78 y 79. Nosotros habíamos constituido el Comité de Solidaridad con Nicaragua. En el 78 se avanza significativamente a la unificación de las tres fracciones (más bien corrientes) sandinistas que fortalecerían de manera significativa el Frente Sandinista De Liberación Nacional.

Cuando participamos en la constitución del Comité de Solidaridad, militaba yo en Vanguardia Revolucionaria (que posteriormente constituiría la UDP) que asignó a tres mujeres a fundar junto con Esteban y Lucia Pavletich el Comité como las responsables políticas de nuestra organización: Laura Madalengoitia, Bertha Consiglieri y a mí; en ese tiempo ya miembro del grupo musical Tiempo Nuevo. Otras organizaciones políticas designaron a integrantes del Comité. Fueron los años de actividad de miles en movilizaciones y en mítines, en favor del pueblo nicaragüense . Los asilados, de los diferentes países seguían en el Perú, otros tenían como destino Venezuela, México y Europa principalmente.

Centroamérica ardía, desde el sur seguíamos los acontecimientos y apoyamos los avances del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del Farabundo Marti, de la URNG guatelmateca. En ese nuevo contexto que la actividad en Lima se incrementó en favor de Nicaragua. Se fundaría posteriormente el Comité de El Salvador y luego el destacado COSAC , el Comité de Solidaridad con de América Latina y el Caribe. Otras y otros fuimos parte activa de las tareas de agitación y propaganda, no solamente en el Perú, recorrimos con Tiempo Nuevo, toda Europa (30 comités) a favor de la causa sandinista, que avanzaba hacia su ofensiva final hasta tomar el bunker de Somoza, el ultimo reducto de esta lucha incontestable.

En ese el momento “el somozismo mordería el polvo de la derrota”, como así lo describiría Tomas Borge. Seremos implacables en el combate y generosos en la victoria. Las y los comandantes sandinistas fueron símbolos y paradigmas de nuevas causas. Borge, fue el más cercano a nosotros y una revolución de la alegría fué ese triunfo como se expresó en la frase ” el amanecer dejo de ser una tentación”.

Con Tiempo Nuevo recorrimos Centroamérica y toda Europa cantando a la revolución sandinista, con puños en alto entonando “adelante marchemos compañeros , adelante que es nuestro el porvenir, roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir”.

Conocimos también en Nicaragua las campañas de alfabetización, cantando también a la lucha contra el analfabetismo, un himno de esos recorridos fue Joséfana Va “Joséfana va con un sol en cartilla de enseñar, Joséfana va por la costa va. Convirtiendo la oscurana en claridad ,Josefana va, por la costa va, con un sol en la cartilla de enseñar”. Cantamos al símbolo que represento Carlos Fonseca Amador, uno de los grandes en la fundación del Frente Sandinista.

Sin embargo la contra no quería dar tregua, volvimos a Nicaragua después del triunfo, estuvimos en el frente de guerra, ni más ni menos que fuimos a alentar al ejército sandinista en la zona de la frontera, en el Ocotal. En América Latina los luchadores de ese momento estuvimos dispuestos a dar la vida por el triunfo sandinista; es así que se constituye la brigada de los internacionalistas peruanos que se enrolarían a la guerra y que posteriormente el gobierno sandinista reconocería a Vares, Garcia y Fernandez Salvatechi como héroes de la patria grande. Otros se mantuvieron en el anonimato.

Saludo a los hijos y al pueblo de Sandino, saludo a una de las revoluciones más hermosas y heroicas que ha tenido América Latina y que me permitió ser parte de ella y hacer historia

Viva Sandino. Viva el heroico pueblo sandinista. Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Viva el 19 de Julio de 1979.

En el Perú seguimos instalados “los amigos de Nicaragua”. Nicaragua es eterna, los Anastasio NO

La Revolución Sandinista. No fue un libro de historia, fue nuestra vida misma.



• Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ex Embajadora en la Republica Oriental del Uruguay y Ex Secretaria General del Partido Socialista -Perú





