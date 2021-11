«La lucha por la independencia de Puerto Rico, sigue siendo una herida abierta, una causa justa y una tarea urgente para los pueblos de AL y el Caribe». Acto Continental por la Independencia de Puerto. Foro de Sao Paulo.

«La lucha por la independencia de Puerto Rico, sigue siendo una herida abierta, una causa justa y una tarea urgente para los pueblos de AL y el Caribe»





Acto virtual «La Solidaridad Continental con la Independencia de Puerto Rico» organizado por el Foro de Sao Paulo en el marco de la «Jornada 2021 Conmemoración de la Insurrección Nacionalista de 1950»

3 de noviembre de 2021.



(Resumen de la intervención de Esteban Silva)



Compañeros de los partidos y movimientos independentistas de Puerto Rico;

Compañeros Julio, Gerardo e Ismael, dirigentes del Movimiento Independentista nacional Hostosiano de Puerto Rico, del Frente Socialista puertorriqueño y del Partido Nacionalista de Puerto Rico.





Compañeras, compañeros y hermanos de Puerto Rico,

Compañeras y compañeros de las organizaciones, movimientos y partidos del Foro de Sao Paulo,

Nos unimos a este acto importante Encuentro Continental Latinoamericano y Caribeño virtual en Solidaridad y respaldo con la lucha por la Independencia y la Autodeterminación de Puerto Rico.

Les saludamos fraternalmente en nombre de las y los compañeros de los partidos y movimientos de la Regional Cono Sur del Foro de Sao Paulo y de las fuerzas y movimientos chilenas integrantes del Foro.



Cómo realizamos este encuentro continental hoy 3 de noviembre del 2021 y quisiera recordar que hoy un 3 de noviembre pero de 1970, asumió la presidencia de Chile el presidente mártir Salvador Allende Gossens, con el gobierno socialista de la Unidad Popular.

He querido evocar ese histórico momento relacionándolo con el compromiso permanente que tuvo el presidente Allende y las fuerzas populares de izquierda y progresistas de Chile con la causa de la independencia de Puerto Rico. En los actos qué se organizaron en Chile los días previos a la asunción del mando del presidente Allende, se dieron cita en Santiago de Chile, organizaciones latinoamericanas y caribeñas socialistas, revolucionarias, de izquierda, nacionalistas y populares para festejar el histórico avance y triunfo logrado por el pueblo chileno.



Haciendo gala de su vocación latinoamericana y caribeña, de su vocación anticolonialista y antiimperialista el presidente electo Salvador Allende decidió en aquellos actos que quién hiciera uso de la palabra en representación de las fuerzas populares socialistas y progresistas de América Latina y el Caribe fuese el compañero Juan Mari Bras, entonces secretario General del Partido Socialista de Puerto Rico, quién encabezaba la importante delegación de patriotas puertorriqueñ@s presentes en Santiago de Chile junto a las delegaciones de América Latina, el Caribe y de otros continentes del mundo.



Allende ya había encontrado (años antes) en 1966 al compañero Juan Mari Bras y a los militantes independentistas de Puerto Rico en el marco de su participación en la histórica Tricontinental anticolonialistas y antiimperialista realizada en la Habana, Cuba bajo el liderazgo del Comandante Fidel Castro Ruz.



Luego de sostener en Chile una intenso encuentro con la delegación de patriotas independentistas de Puerto Rico, una de sus primeras decisiones tomadas como presidente de Chile, fue ocupar la plaza que estaba vacante en ese entonces en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, ingresando al Estado Chileno a la Comisión con el objetivo prioritario de apoyar expresamente desde ahí la causa anticolonialista e independentista del pueblo de Puerto Rico.



Hoy a 50 años de aquellos hechos, la lucha por la independencia la autodeterminación y la libertad de Puerto Rico, sigue siendo una herida abierta, una causa justa y vigente, un compromiso y una tarea urgente y pendiente para todos los pueblos de América Latina y el Caribe.



Hablar hoy en pleno siglo XXI de la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo, contra el imperialismo y por el ejercicio real de la soberanía de los pueblos, resulta incoherente e imposible sin levantar la voz y colocar en el centro el combate por la independencia de Puerto Rico.



Apoyar de manera sistemática las luchas y causas justas cómo lo hacemos hoy por ejemplo, con la lucha del pueblo saharaui contra el ocupante colonialista de su territorio, o con la lucha del pueblo palestino contra la usurpación colonialista de sus tierras, o la exigencia permanente para que las Malvinas regresen a la soberanía de Argentina. Hablar de las luchas por la defensa de la soberanía, hablar de la no injerencia externa, de la lucha antiimperialista y de la soberanía de los pueblos, sería incoherente, parcial y limitada si no ponemos en el centro como un objetivo común de lucha de nuestros pueblos la solidaridad con la liberación e independencia de Puerto Rico.



Desde el Foro de Sao Paulo, desde las fuerzas de izquierda, desde los movimientos sociales , desde las fuerzas de los pueblos trabajadores y de los pueblos originarios que luchan por la plurinacionalidad, la pluriculturalidad y la descolonización de las instituciones y de la cultura consideramos que hoy más que nunca, debemos priorizar la solidaridad política con la causa de la independencia del hermano pueblo de Puerto Rico.



Cómo planteaba el gran revolucionario y luchador anticolonialista Frantz Fanon,en su libro «Piel Negra, Máscaras Blancas» debemos luchar junt@s por derribar las máscaras de la dominación colonialista que dominan, invisibilizan y esconden la verdadera causa patriótica de la liberación e independencia de Puerto Rico. Podríamos parafraseando esta misma idea de Fanon la idea de una «Piel Caribeña, Máscaras Imperialistas» pues necesitamos visibilizar la «Piel Caribeña de Puerto Rico y hacer caer las máscaras de dominación y engaño del Imperialismo que tiene capturada la soberanía de Puerto Rico»



En el ámbito global de los procesos de integración de América Latina y el Caribe pensamos qué es muy importante la resolución especial sobre Puerto Rico aprobada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reunida en septiembre del 2021 en Ciudad de México.



La resolución es muy relevante y vigente, pues instala nuevamente en el seno de un organismo de integración latinoamericano y caribeño cómo la celac y sin en este caso el ocupante colonialista de los Estados Unidos el tema qué reafirma en primer lugar el carácter caribeño y latinoamericano de Puerto Rico y el segundo lugar, reafirma que sigue pendiente la descolonización y autodeterminación de Puerto Rico al comprometerse a seguir trabajando para el cumplimiento de la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas «Sobre la concesión de Independencia a los países y pueblos coloniales» del 14 de diciembre de 1960, la cual respecto de de lucha anticolonialistas actual por la independencia de Puerto Rico sigue plenamente vigente hoy en pleno siglo XXI y es fundamental su concreción para la conquista y avance en nuestro territorio latinoamericano y Caribeño del derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos.



Debemos comprometernos a trabajar de manera mancomunada y eficaz enel impulsar una gran acción de difusión e información por la independencia de Puerto Rico ante las nuevas generaciones.

Es necesario articular la acción de solidaridad y de iniciativas políticas en apoyo al movimiento independentista puertorriqueño desde las fuerzas y movimientos de izquierda y movimientos sociales y articular acciones, pronunciamientos y apoyos con los gobiernos en el ámbito multilateral como la CELAC, ALBA CTP, Movimiento de Países No Alineados. Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y otras instancias.



Por último, resulta fundamental trabajar fuertemente para denunciar la represión y los múltiples mecanismos de dominación que opera el administrador colonialista norteamericano en Puerto Rico. Debemos construir y reconstituir una nueva solidaridad anticolonialista por la conquista soberanía y dignidad de nuestras hermanas y hermanos de Puerto Rico.



Reciban ustedes hermanas y hermanos, compañeras y compañeros que luchan por la independencia de Puerto Rico (la qué es también nuestra propia lucha) nuestra solidaridad afecto, admiración y compromiso.



¡Que viva Puerto Rico independiente.!

¡Que viva la autodeterminación y la lucha del pueblo puertorriqueño.!







Esteban Silva Cuadra,

En representación de la Coordinación Regional Sur del Foro de Sao Paulo.

Dirigente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile. Integrante de Chile Digno Verde y Soberano.





Ver resumen de todas las intervenciones y de los vídeos en: https://forodesaopaulo.org/acto-virtual-la-solidaridad-con-puerto-rico/



Me gusta esto: Me gusta Cargando...