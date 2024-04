La hegemonía del capital financiero especulativo se derrumba

Seminario SurAndino

Declive del capitalismo neoliberal globalista

A diferencia de comienzos de siglo, hoy el capitalismo neoliberal globalista inició un evidente retroceso ante la irrupción de países que fortalecieron la economía real, contraponiéndose a la especulación financiera y a la dependencia.

Independiente de los numerosos conflictos existentes en el mundo, actualmente se vislumbran tres escenarios principales de confrontación entre el Imperio y los pueblos que resisten su dominio: el Dombás, Palestina y Taiwán. Ninguno de ellos se reduce a un tema local o regional, ya que comprometen directamente a las grandes potencias y mantienen en común, de una u otra forma, la resistencia a la expansión del capitalismo occidental. Las repúblicas populares del oriente ucraniano, solo con el nombre adoptado, indican con claridad el proyecto al que adhieren.

Palestina es un cruento escenario en el que Israel es la cabeza de playa de la “civilización occidental”, que utilizó el holocausto judío para que el sionismo, Gran Bretaña y Estados Unidos, inventaran un proyecto de apropiación de un territorio, pero la imposibilidad de exterminar a la población originaria inviabilizó el objetivo.

Por otra parte, Taiwán es el portaavión ideal frente a China continental y para tenerla bajo su dominio, desde Washington incentivan el libreto de siempre, se construye una nación que supuestamente es distinta a la vernácula y se construye un Estado capitalista aliado al “mundo libre”.

Los tres escenarios son sumamente sensibles y factibles de terminar en un conflicto a gran escala, porque la gran diferencia es que no se pueden reducir a una guerra por encargo como en otros lugares del planeta.

En tal contexto, la novedad radica en que con la construcción del Eje de la Resistencia en el Asia Occidental, los contendores están a un mismo nivel y nadie puede garantizar el triunfo, ya que Israel no es la fuerza invencible.

¿Quién obtendrá la victoria en el Dombás, Rusia o la OTAN? De igual forma, ¿dejará Estados Unidos que Taiwán se reunifique con China?

En los tres teatros de operaciones, la posibilidad de una salida negociada es compleja, pero su existencia como áreas de conflicto es un retroceso para la expansión del capitalismo en su versión globalista, principalmente porque ingresó a una etapa defensiva con problemas para mantener la iniciativa, ya que, además, tiene una fuerte oposición en su interior.

A finales de la década de los 90, un globalismo exultante avanzaba sobre Ucrania como primera fase para cercar y dividir a Rusia apropiándose de sus recursos naturales. Un invulnerable Israel se imponía a los palestinos con facilidad y China supuestamente caminaba a convertirse al capitalismo liberal. La historia llegaba a su fin. El capital financiero impondría la gobernanza global sin grandes problemas.

Sin embargo, el plan no resultó, la resistencia fue inesperada y hoy el capitalismo globalista se encuentra en la estacada y recurriendo al caos, para que después de la destrucción surja un nuevo orden en que mantenga la hegemonía. Un peligroso propósito, pero que no es novedad, las guerras mundiales de “reordenamiento” han sido una constante, por lo que esta no sería la primera vez que sucede.