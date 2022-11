La Guerra (tecnológica) entre China y EEUU ya empezó; y México está involucrado

Saúl Escobar Toledo

Hace unas cuantas semanas, en el mes de octubre, el gobierno de Estados Unidos decidió

tomar un conjunto de medidas que, según diversos analistas, busca “aniquilar” la industria

china de alta tecnología:

1) Prohibir las exportaciones al país asiático de chips especializados para la inteligencia

artificial; o de equipo para fabricar esas piezas; 2) Restringir la exportación de equipos para

manufacturar semiconductores; 3) Prohibir, con base en una nueva lista, a las compañías

chinas que no tenga una licencia especial otorgada por el gobierno, comprar productos

elaborados en EU.

Hay que advertir, además, como señala Matthew Iglesias, un periodista especializado en

asuntos económicos egresado de Harvard (https://www.slowboring.com) que para fabricar

chips de tecnología avanzada se requiere el conocimiento (know how) y el equipo

especializado para ello. El conocimiento descansa sobre todo en las cabezas de los

ingenieros que laboran para las compañías que fabrican esasrefacciones. Ahora, los nuevos

controles a la exportación contienen también una regla específica que prohíbe a ciudadanos

estadounidense trabajar en la industria de semiconductores de China.

Noah Smith, profesor de economía de la Universidad de Michigan, al comentar estas

medidas, (https://noahpinion.substack.com) destaca que se trata de un cambio radical en

la estrategia de la potencia norteamericana. Las administraciones de Clinton, Bush y Obama

(este último hasta cierto momento), apostaron a que el comercio abierto con China sería

mutuamente beneficioso. En el año 2000, el Congreso de EU aprobó un conjunto de leyes

para normalizar las relaciones comerciales entre ambos países y abrió el camino para que

el gigante asiático ingresara a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se integrara

al sistema económico mundial dominado, plenamente en esas décadas, por Washington.

En ese momento, se pensaba que las relaciones comerciales servirían para intercambiar

“ideas, valores y cultura”. El presidente Clinton avaló la legislación con optimismo

afirmando que: la apertura de los mercados de China “acelerará la revolución de la

información en ese país, dándole a su pueblo un mayor acceso al conocimiento. Ello,

fortalecerá a aquellos que, en esa nación, luchan por estándares laborales decentes, un

medio ambiente más sano, los derechos humanos, y el imperio de la ley”.

Durante varias décadas, las compañías estadounidenses volcaron sus inversiones y su

comercio hacia ese país y fueron un factor determinante para engrandecer su poder

económico y geoestratégico. China se convirtió en la “fábrica mundial”. Su producción

industrial ya es equivalente a la de EU y Europa juntos.

Sin embargo, todavía importa una gran cantidad de chips de computadora, provenientes

de EU, Corea del Sur, Taiwán y Japón. Por ello ha dedicado ingentes esfuerzos durante los

últimos años para construir una industria doméstica de estos componentes. Y parece que

están avanzando rápidamente.

El gobierno de Biden, al observar el progreso de China, se apresuró a poner en práctica una

estrategia más dura, la guerra de los chips, negando el acceso a su gran competidor, de

bienes alta tecnología producidos en EU.

Según Yglesias, tratar de frenar el crecimiento de China, “estrangulando” un segmento muy

importante de la industria tecnológica, propiciará una dura reacción del gobierno de ese

país. Un “peligroso conflicto” es, por lo tanto, inevitable. Además, las medidas tomadas por

Biden pueden resultar poco efectivas por lo que sugiere que una estrategia distinta pude

ser más recomendable: fortalecer la economía y el nivel de vida de los estadunidenses

(incluyendo, principalmente, su educación), y abrir las puertas a los migrantes para tener

una fuerza de trabajo más joven y fuerte.

Por lo pronto, dice Noah, se trata de una “guerra económica”, y no es una exageración o

una frase retórica. El objetivo de EU consiste en derrumbar la industria china de

semiconductores para obstaculizar su autosuficiencia tecnológica. Estamos hablando,

agrega, de un verdadero cambio del orden económico global. Un regreso a las estrategias

de la Guerra Fría, cuando EU y sus aliados trataron de limitar sus exportaciones al bloque

soviético.

La guerra de los chips ya llegó a México. Según un reportaje del Washington Post, del 21 de

octubre, el gobierno de EU descubrió “una amenaza a su seguridad nacional al otro lado de

la frontera sur” al encontrar que el gobierno mexicano se preparaba para comprar cientos

de millones de dólares de equipos chinos para escanear los productos que pasan por las

aduanas fronterizas.

Según este reportaje, las autoridades aduaneras de México pretenden instalar escáneres

de la marca Nuctech en diversos aeropuertos, puertos marítimos y puntos de entrada en la

frontera con EU, incluyendo el Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México, así como en la

refinería Dos Bocas en Tabasco. Estos dispositivos sirven para inspeccionar vehículos y

contenedores de carga marítima y terrestre, tratando de encontrar droga, explosivos y

mercancía ilícita.

Washington cree que los escáneres Nuctech, una compañía que, afirman, tiene fuertes lazos

con el gobierno chino, darían acceso a ese país asiático de información acerca de las

mercancías que entran a EU. La oficina de Seguridad Interior de EU (Department of

Homeland Security) publicó un reporte en 2020 en el que señalaba que Nuctech trabajaba

para el gobierno chino fabricando sistemas de monitoreo (screening and detection).

En mayo de este año, el embajador de EU en México escribió una carta al secretario de

relaciones exteriores de nuestro país para persuadirlo de no comprar esos aparatos. Salazar

afirmaba, en esa misiva, que la cooperación bilateral entre ambas naciones “podría ponerse

en riesgo por el uso de equipos no confiables”. Por su parte, funcionarios del gobierno

mexicano afirmaron que esos equipos benefician a México, se ajustan a las leyes mexicanas,

y un precio más bajo que las de sus competidoras estadounidenses.

Hay que advertir, que toda esta información, publicada por el Post, se obtuvo de las

filtraciones de documentos de la SEDENA, realizadas, presuntamente, por el colectivo

Guacamaya. Hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de ambos

gobiernos en torno a este asunto. No sabemos si México, ha aceptado o no, las objeciones

de Estados Unuidos.

