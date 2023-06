Juan Guaido y sus secuaces: ¡cuales vulgares cuatreros!

Mag. José A. Amesty Rivera

Hablar y seguir escribiendo sobre las torpezas y vagabunderías de Juan Guaido raya ya en la

desvergüenza. No obstante, producto de varios hechos y declaraciones recientes, nos obligan a mostrar la

faceta cleptómana de Guaido.

Hay mucha información al respecto, pero solamente recordaremos desde 2021 al 2023, cuyas fuentes son

de variada índole, incluidos medios, personas y otros.

Por ejemplo, según revelaciones de la página Declassified UK, el equipo del ex diputado Juan Guaidó

había gastado cientos de miles de dólares del Estado venezolano, recursos financieros secuestrados y

robados por el gobierno estadounidense, para costear los trámites legales en el litigio del oro venezolano

en el Banco de Inglaterra.

Pero, además, de acuerdo a una nueva publicación del periodista John McEvoy en The Canary, las cifras

de gastos por parte del clan Guaidó ha sido mucho más alto:

«Según documentos oficiales, Guaidó y sus designados han donado más de 6,5 millones de dólares a

firmas legales poderosas como parte de una campaña para desangrar al Estado venezolano de sus activos

extranjeros».

«Casi la mitad de este dinero fue enviado a una serie de pagos a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, la firma

legal que representa a Guaidó en el Reino Unido».

«La firma parece estar muy unida al aparato de política exterior de Estados Unidos y en los últimos años ha

representado a una serie de funcionarios latinoamericanos de derecha».

McEvoy señala además que, los documentos reseñados sugieren que el mismo Guaidó obtuvo medio

millón de dólares de dicho fondo.

Examinemos de dónde proviene este dinero, que ciertamente no tiene origen en la cartera privada del ex

diputado venezolano, y las conexiones que traza con operadores de la política exterior estadounidense y el

narcotráfico.

«El gobierno del presidente Nicolás Maduro había denunciado que, en abril de 2020, la Casa Blanca,

entonces liderada por el magnate Donald Trump, transfirieron 342 millones de dólares que formaban parte

de los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) a una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York.

En su momento esta acción fue calificada de «vulgar saqueo» de los recursos venezolanos por parte del

gobierno estadounidense en el exterior, aprovechando la hegemonía financiera que ostenta.

Tantos millones fueron dirigidos a la junta ad hoc del BCV que el clan Guaidó había impuesto como parte

del gobierno imaginario sostenido por el poder y la narrativa estadounidenses.

Según las cifras oficiales publicadas por la junta ad hoc de Guaidó, al menos 6 millones 552 mil 512 dólares

han sido usados para «servicios profesionales de abogados en atención de Activos en el exterior a ser

protegidos y trámites de licencias ante la OFAC». La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de

los Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales con base en la política

exterior de los EE. UU.

Esto solo quiere decir, como asimismo lo afirma el periodista de UK Declassified, que este grupo

antichavista de confección estadounidense gastó millones de dólares robados al Estado venezolano para,

así, financiar un mayor saqueo de los recursos de la República Bolivariana. Una especie de lavado de

dinero a través de la reglamentación sancionatoria de Washington».

Por otro lado, los documentos sugieren que Guaidó se ha embolsillado más de medio millón de dólares

desde marzo de 2021. La última entrega a la «Presidencia» se entregó el 19 de julio de 2021 y ascendió a

407 mil 702 dólares.

Así mismo, en el año 2022, el diputado y miembro de la comisión de asuntos internacionales de la

Asamblea Nacional venezolana, Saúl Ortega, en conversación con Sputnik, revelan algunas informaciones:

«El diputado afirmó, que Guaidó no ha estado solo en el robo de los recursos de Venezuela, pues dijo que

algunos gobiernos extranjeros lo han acompañado para quedarse con las riquezas de este país

sudamericano.

«El Gobierno de Colombia, el francés, italiano y español, muchos de estos gobiernos cayeron en la política

de querer repartirse a Venezuela como un botín», comentó.

Las acusaciones contra Guaidó y sus aliados van desde el robo de Citgo, la petroquímica colombo-

venezolana Monómeros, las 30 toneladas de oro que esta nación sudamericana tiene depositadas en el

Banco de Inglaterra y más de 7.000 millones de dólares del Estado que se encuentran en bancos

extranjeros, y que fueron bloqueados a través de sanciones.

El Ministerio Público venezolano abrió investigación contra Guaidó e incluyó más 25 de causas entre las

que destacan: secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales,

instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.

También es investigado por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con Gobierno

extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir».

Por otro lado, en el sitio del Centro Internacional de Inversión Productiva se reseña que, «diversos analistas

políticos y personalidades de la oposición venezolana (medios, periodistas, ONG) han denunciado la

corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado “Gobierno Interino”. Se señala

que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la

República, robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales a favor de la

organización criminal dirigida por Juan Guaidó.

Lo que eran rumores en voz baja se ventila ya a viva voz en las redes sociales: aparecen nombres de

políticos, ex diputados, empresarios, ONGs, medios y periodistas que viven de los recursos confiscados o

simplemente robados a Venezuela, en virtud del “reconocimiento político” que Estados Unidos y otros 15

países aún mantienen al ex diputado.

A las críticas que denuncian el festín de corrupción con los dineros públicos que maneja el “interinato” se

suman voces independientes. El empresario de la comunicación venezolano Esteban Trapiello a través de

su red social twitter publicó su propio listado de personalidades que mantienen la ficción del interinato por

las ingentes sumas de dinero que ello les reporta; denuncia la complicidad de principales dirigentes

políticos como: Carlos Vecchio, Leopoldo López, Juan Pablo Guanipa, Julio Borges, Luis Florido, Juan

Andrés Mejía, Freddy Guevara, entre otros».

«Juan Guaidó, al igual que su grupo de supuestas autoridades, ya son conocidos en el mundo por su papel

de robo y de despilfarro de los recursos de todos los venezolanos en el exterior. La ONG opositora

Transparencia Venezuela en un informe criticó los hechos y expuso: “Ni el portal de la Asamblea Nacional

ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión. No hay registro público de

contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las

presidenciales. Son deficientes respecto a ‘oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”.

Críticas similares hizo el periodista y analista electoral opositor, Eugenio Martínez, lo que le acarreó críticas

de parte de los seguidores virtuales de Guaidó».

Por su parte el medio venezolano de oposición Globovisión informa que, «El presidente Nicolás Maduro

aseveró durante su mensaje anual a la nación que «la farsa de gobierno paralelo» de Juan Guaidó surgió

para legitimar «el robo más grande en esta tierra desde la conquista española».

«El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro denunció este jueves que la oposición amparada por el

gobierno norteamericano habría robado a Venezuela 411 millones de dólares por día, durante los últimos

ocho años. «Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma milmillonaria».

En fin, según la periodista Narkys Blanco, «Nuevas pruebas sobre el robo de recursos del opositor Juan

Guaidó revelan que durante el interinato se gastó hasta $10 mil al día. Además, contaba con una nómina

de 20 mil personas, según información del politólogo, Luis Aguilar. Solo 1.090.252,53$ fueron invertidos en

«Gastos de Presidencia», lo que representa una cifra nunca antes vista en la historia de Latinoamérica.

«Según el informe se usaron 2.047.746,01 en el Consejo de Administración de Gastos. 161.750,00 en

Contraloría, 2.709.055,00 en la Asamblea Nacional y 851.099,96 en Cancillería.

También se reportan 4.348.430,00 fondos para la defensa de la democracia y otros 12.750.000,00 por la

misma razón, para un total de 190.533.022,88″.

Personalidades de la oposición venezolana han denunciado la corrupción y los malos manejos de los

recursos por parte del denominado Gobierno Interino de Juan Guaido.

«A principios de 2022, analistas aseguraban que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela,

se han enriquecido de los fondos de la República. La cifra incluye fondos robados, apropiados o

confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales.

A su vez, el partido político Avanzada Progresista denunció que el opositor venezolano, tenía un gasto

diario de $9000 como parte de las actividades de su pseudo gobierno». «Además, este primer informe

aseguraba que el monto destinado para los gastos de 6.000 militantes del G4 asciende a $1.500 cada uno».

Lo anterior, es solo la punta del iceberg, y un resumen apretado de los robos descarados por parte de Juan

Guaido y sus compinches. En este sentido, son significativas las ultimas noticias que develan lo anterior,

por ejemplo:

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump confesó durante un discurso que pronunció, este sábado

(10-6-2023), que durante su mandato pretendió apodarse del petróleo de Venezuela.

«Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella y habríamos

conseguido todo ese petróleo. Pero ahora se lo compramos a Venezuela, haciendo rico a un dictador»,

manifestó Trump desde el estado de Carolina del Norte, en EEUU.

El canciller de Venezuela, Iván Gil, criticó hoy la confesión del expresidente estadounidense Donald Trump

sobre su intención de apoderarse del petróleo de la nación suramericana.

«Trump confiesa que su intención era apoderarse (robarse) el petróleo venezolano», manifestó a través de

Twitter, donde respondió a un video relacionado con las declaraciones del exmandatario estadounidense.

«Todo el daño que los EE. UU. ha hecho a nuestro pueblo, con el apoyo de sus lacayos acá (Juan Guaido),

ha tenido un único objetivo: ¡robarnos nuestros recursos! No pudieron ni podrán. ¡Siempre venceremos!,

enfatizó».

Así mismo, el embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, consideró

que, con las revelaciones, «Trump les quita la máscara a 60 países satélites» y a quienes apoyaron al

opositor Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente interino de Venezuela.

«El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. ¡Qué vergüenza!», expresó en Twitter.

A su vez, «el expresidente de Ecuador Rafael Correa también se sumó a la crítica, en su cuenta Twitter

manifestó su parecer antes semejante confesión de Donald Trump,» ¡De no creer! No guardan ni las

formas. Trump confiesa que el objetivo de hacer colapsar a Venezuela era apoderarse de su petróleo?

Ojalá lo entiendan los tontos útiles. ¡Gloria al bravo pueblo!».

Recientemente, Guaidó no respondió de qué vive en Estados Unidos. Durante una entrevista televisada, el

político no pudo responder acerca de cómo cubre sus gastos de estadía mientras permanece en la nación

norteamericana. “Yo soy ingeniero. Tengo dos postgrados», fue la única réplica ofrecida por el exdiputado.

Ante la pregunta de cómo se mantiene en el extranjero; el periodista indicó: «no me creo que usted esté

haciendo de ingeniero estos días».

El presentador acotó que existen muchas interrogantes acerca de su financiamiento y le consultó si recibe

fondos de gobiernos u organizaciones en el extranjero, a lo que el político respondió que «recibir fondos es

ilegal», sin revelar mayor información sobre su financiamiento.

