por Lucha Socialista, Israel / Palestina

«La verdad es una de las primeras víctimas de toda guerra»

Imagen: Fotógrafos de prensa en Gaza, septiembre de 2023 (Foto: Muhammad Zanon, ActiveStills)

Una entrevista con Ariel Gottlieb, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Periodistas, y miembro del Comité Unido de Periodistas de Ynet y del diario Yediot Aharonot

La coalición de derecha Netanyahu-Ben Gabir-Smotrich promovió la persecución política y el silenciamiento desde su primer día. Con el estallido de la guerra, la tendencia se intensificó con el gobierno ampliado: el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karai, formuló normas para el encarcelamiento de «ciudadanos que dañen la moral nacional». Al mismo tiempo, Karai, junto con el asesor jurídico del gobierno, promovió normas que permitieran el cierre de la emisora ​​Al-Jazeera en Israel. Esto es parte de un intento de limitar y censurar a los medios de comunicación que no se alinean con la línea de propaganda oficial sobre la guerra.

El respaldo que el gobierno da a elementos de extrema derecha, especialmente durante una guerra, se traduce en persecución pública y amenazas de daño contra voces críticas en relación con la guerra, incluidos periodistas palestinos, incluidas, entre otras cosas, amenazas de dañar a los independientes, como al periodista Israel Frei y su familia. Los sistemas periodísticos, los editores y los propietarios de los principales medios de comunicación, que a su vez hacen eco de la incitación nacionalista y el apoyo a la guerra, no son los destinatarios para proteger a los periodistas frente a las crecientes presiones políticas y amenazas a su trabajo. Además, en los últimos años la industria se ha caracterizado por una creciente inseguridad laboral -incluidos despidos en segundo plano en el grupo ‘Yediot’-, lo que en sí mismo aumenta la presión sobre los periodistas para que se autocensuren. Frente a todo esto, necesitamos organizaciones fuertes de mujeres y trabajadores en la industria.

Hablamos con Ariel Gottlieb, miembro del Comité Ejecutivo de la organización HaJoramim.Vot, miembro del Comité Unido de periodistas de Ynet y Yediot Aharonot, y miembro de Lucha Socialista, sobre los acontecimientos, el papel de los sindicatos en la industria ahora durante la crisis de guerra, y también, en segundo plano, sobre la lucha contra los despidos en el grupo Yediot (presenta una opinión personal).

En el contexto de la crisis de guerra, los periodistas suelen estar en primera línea; también sabemos de periodistas específicamente del sistema en el que usted trabaja que han sido asesinados.

Sí, hay un fotógrafo del sistema ynet, Roi Idan, que fue asesinado junto con su esposa en el Kibbutz Kfar Gaza el primer día de la guerra. Su pequeña hija figura como desaparecida. Otros periodistas se ponen en riesgo, especialmente en los primeros días, y otros simplemente trabajan las veinticuatro horas del día.

Otros cuatro periodistas murieron el primer día de la guerra en el ataque de Hamás al sur. Desde entonces, 21 periodistas han sido asesinados en Gaza, más que el número de periodistas asesinados en Gaza desde 2001. Otro fotoperiodista de Reuters murió en un bombardeo en el Líbano.

Más allá del peligro tangible para la vida y los daños físicos, ahora existe toda una atmósfera de caza de brujas nacionalista en los lugares de trabajo y las escuelas, dirigida en particular hacia los trabajadores o estudiantes árabe-palestinos. ¿Se siente esta persecución en la industria del periodismo?

Incluso si los periodistas no sufren daños físicos, sí hay disturbios y acoso. El gobierno ha creado deliberadamente un clima público que dificulta mucho que los periodistas hagan su trabajo y provoca una tendencia a controlar de cerca que los periodistas muestren y cubran sólo lo que se alinea con el «espíritu del comandante». Estas son cosas que también hemos visto en el pasado: tanto en rondas de guerra anteriores como durante el último año de protestas. Pero claro, ahora es mucho más fuerte.

Los más perjudicados por esto son los equipos de prensa extranjeros, principalmente periodistas de habla árabe de todo tipo de redes que todavía operan aquí. La organización de periodistas y periodistas envió una carta sobre este tema a la oficina de prensa gubernamental, encargada de escoltar a los periodistas extranjeros, exigiendo que se mantengan y protejan sus derechos.

Mientras tanto, las cosas llegaron a un punto crítico con los intentos del ministro de Comunicaciones, Karai, de cerrar la sucursal local de la red Al Jazeera.

Creo que además hay mucha influencia que es más indirecta: los periodistas se piensan dos veces lo que escriben, lo que dicen al aire, una especie de autocensura que viene de interiorizar la nueva situación. Me imagino que los periodistas palestinos en Israel lo sienten más, incluidos, por supuesto, los periodistas judíos que son más críticos con los intereses del gobierno israelí.

Para que los periodistas puedan cubrir la guerra de forma más fiable y sin autocensura, se necesita un fuerte trabajo organizado en la industria, en primer lugar para garantizar el sustento y los derechos de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y, en este contexto, también para proteger el espacio del trabajo periodístico más libre de las presiones del gobierno.

Tras las amenazas del gobierno, los activistas de extrema derecha también amenazan la libertad de prensa. Entre otras cosas, «La Familia» organizó la noche del 14 de octubre una «manifestación» con fuegos artificiales frente a la casa del periodista independiente Israel Frei. Se vio obligado a sacar a su esposa e hijos de la casa y vivir solo en un departamento escondido. La organización de periodistas y periodistas aún no ha hecho ninguna referencia a la persecución a Israel Fry u otros periodistas. ¿No es este un tema que la organización debería abordar?

Todavía no ha habido tal referencia, se está discutiendo en el comité ejecutivo de la organización de periodistas y yo ciertamente estuve entre los que apoyaron la publicación de tal mensaje junto con otros. La declaración de que Fry fue perseguido no puede bajo ninguna circunstancia asociarse con el apoyo a Hamás; fue una declaración humana básica de dolor por dañar a los niños de ambos lados.

Esta es una situación muy extrema, incluso por tal afirmación puedes ser amenazado y experimentar persecución hasta el punto de arriesgar tu vida. Definitivamente creo que también se necesita una declaración clara de la organización de periodistas sobre este caso, principalmente porque es un precedente peligroso: si no intentamos proteger a Fry ahora, más periodistas podrían enfrentar la amenaza de ataques físicos por derecho – activistas del ala en su hogar y su familia.

Si dicho anuncio oficial no se emite en nombre de la organización, como ha sucedido con otros temas políticos en torno a los cuales no hubo consenso, entonces podremos emitir una declaración que será firmada por algunos de los periodistas de la junta ejecutiva, así como por como otros periodistas ajenos a la junta directiva, para que al menos haya una declaración clara, aunque no sea bajo el sombrero oficial de la organización. Lo mismo se aplica a la condena de los bombardeos del gobierno israelí contra periodistas que fueron asesinados mientras cumplían con sus deberes en Gaza y el Líbano.

Además de las diversas amenazas durante la guerra, ¿la dirección de ‘Yediot’ continúa con el plan de consolidación del sistema, que incluye recortes de personal, a pesar de la guerra?

Los trabajadores están trabajando mucho más duro ahora de lo habitual, si son trabajadores que están en el campo o trabajando en las noticias o cubriendo a otros trabajadores que están desaparecidos, entonces todos están trabajando mucho más duro.

​