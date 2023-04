Irlanda / Gran Bretaña – Los orígenes del Acuerdo de Viernes Santo y por qué no ha superado las divisiones sectarias

Comité por una Internacional de Trabajadores 7 de abril de 2023

Niall Mulholland

A pesar de la relativa paz desde la firma del Acuerdo de Viernes Santo, persisten las divisiones sectarias. Arriba, una «línea de paz» de 5,5 metros de altura (18 pies) a lo largo de Springmartin Road en Belfast, que divide a las comunidades predominantemente católicas y protestantes (Foto: Wikimedia Commons, 2009)

En el 25 aniversario de la firma del Acuerdo de Viernes Santo, Niall Mulholland explica los orígenes del “proceso de paz” y por qué no se han superado los problemas fundamentales que sustentan la división sectaria en Irlanda del Norte.

mundosocialista.net

Antes del 25.º aniversario del Acuerdo del Viernes Santo, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dieron a conocer el «Marco de Windsor». El acuerdo modifica el ‘protocolo de Irlanda del Norte’, que causó importantes problemas comerciales para Irlanda del Norte y el colapso, el año pasado, de la Asamblea Stormont de poder compartido después de que el Partido Unionista Democrático (DUP) abandonara el Ejecutivo.

Sin duda, con la vista puesta en el poderoso lobby irlandés-estadounidense en el Partido Demócrata, el presidente de EE. UU., Joe Biden, se apresuró a dar la bienvenida al Marco de Windsor. Biden dijo que estaba “orgulloso del papel que Estados Unidos ha desempeñado durante décadas para ayudar a lograr, preservar y fortalecer” el Acuerdo del Viernes Santo. Chris Coons, un senador demócrata y aliado cercano de Biden, presentó una legislación que, si es aprobada por ambas cámaras del Congreso y promulgada por Biden, le daría al presidente la autoridad para negociar un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido.

Un exuberante Sunak anunció que el Marco de Windsor “ofrece un comercio fluido en todo el Reino Unido, protege el lugar de Irlanda del Norte en nuestra unión y salvaguarda la soberanía del pueblo de Irlanda del Norte”.

Por el contrario, el hecho de que las instituciones de poder compartido apenas se hayan reunido durante la mitad del último cuarto de siglo y que se hayan tenido que improvisar varios ‘acuerdos’ y ‘marcos’ nuevos para mantener vivo el Acuerdo del Viernes Santo, solo subraya que la paz, la estabilidad y la prosperidad a largo plazo no han llegado a Irlanda del Norte. El Marco de Windsor es otro parche adhesivo que no puede actuar como una receta a largo plazo para remediar las divisiones sectarias en la sociedad y la cuestión nacional no resuelta en Irlanda.

La firma del Acuerdo de Belfast de 1998 (más conocido como el Acuerdo del Viernes Santo) marcó el fin formal de los ‘Problemas’: tres décadas de conflicto armado en el que participaron el Ejército Republicano Irlandés (IRA) (provisional) y paramilitares republicanos más pequeños, y los británicos. fuerzas estatales y paramilitares leales.

Las cifras de víctimas del conflicto fueron algo menos de 3.500 muertos y 48.000 heridos. En comparación con las guerras en otros lugares, puede que no parezcan cifras muy altas. Pero el equivalente en Gran Bretaña sería de 125.000 muertos y casi dos millones de heridos (la mitad del número de muertos británicos durante la Segunda Guerra Mundial). Con más del 70% de los muertos siendo civiles, casi ninguna comunidad de clase trabajadora en el norte quedó al margen del conflicto.

El prolongado «proceso de paz» hizo que todas las partes tuvieran que hacer compromisos significativos para llegar a un acuerdo en 1998. La liberación de prisioneros, el desmantelamiento de armas paramilitares y la «desmilitarización» británica fueron solo algunos de los temas polémicos que tardaron años en llevarse a cabo.

El Acuerdo del Viernes Santo también consagró el fin de la discriminación institucionalizada, un proceso que ya está en marcha en gran parte como resultado de la incesante oposición masiva de los católicos de clase trabajadora a un retorno a cualquier forma de desgobierno unionista.

Si bien ha habido una paz relativa durante 25 años, Irlanda del Norte sigue siendo una sociedad traumatizada por el conflicto de muchas maneras, y la división sectaria no se ha superado. Tiene la tasa de suicidios más alta del Reino Unido, y el legado de The Troubles a menudo se cita como un factor. Las cicatrices de una sociedad dividida aún son obvias, incluidas las «líneas de paz» de hierro corrugado que dividen muchas áreas católicas y protestantes en Belfast y en otros lugares.

Aunque fue el Sinn Fein el que cedió más terreno antes de la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998, para muchos observadores parece ser el principal beneficiario del proceso de paz, habiendo emergido como el partido más grande en el Norte y por delante en las urnas en el Sur.

Evolución Republicana

Dado que Sinn Fein y el IRA Provisional fueron elogiados por muchos en la izquierda internacionalmente como republicanos socialistas revolucionarios, y como parte de una serie de luchas de liberación nacional que incluyeron a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Congreso Nacional Africano (ANC), es Vale la pena repasar la trayectoria política del movimiento republicano.

El Ejército Republicano Irlandés Provisional fue el más grande de los paramilitares republicanos y responsable de casi la mitad de todas las muertes durante los disturbios. Martin McGuinness, un alto comandante del IRA, afirmó que al menos 10.000 personas pertenecieron a los Provo en algún momento del conflicto. Brendan O’Leary, un periodista especializado en los Provo, dijo que las afirmaciones de McGuinness probablemente eran precisas y «sugiere que una proporción extraordinariamente alta de hombres católicos de clase trabajadora de Irlanda del Norte que maduraron después de 1969 han pasado por las filas del IRA». Desde principios de la década de 1980, el ala política del IRA provisional, Sinn Fein, con la política de apoyo a la campaña armada -estrategia ‘el Armalite y las urnas’- ganó regularmente entre el 30% y el 40% del voto católico, principalmente de clase trabajadora. .

Este fue un cambio dramático en la fortuna del movimiento republicano desde apenas una década antes. El liderazgo del IRA abandonó su ineficaz «campaña fronteriza» en Irlanda a principios de la década de 1960, citando la falta de apoyo. La gran mayoría de la juventud católica los consideraba anticuados. La dirección republicana dio un giro a la izquierda e instruyó a sus bases a volcarse a la agitación en temas sociales y económicos, como la crisis inmobiliaria.

Aunque los republicanos participaron en la lucha masiva por los derechos civiles en el norte, el movimiento por los derechos civiles se inspiró en gran medida en los acontecimientos internacionales, incluida la lucha por los derechos civiles de los negros de EE. UU., el movimiento contra la guerra de Vietnam y los acontecimientos revolucionarios de mayo de 1968 en Francia.

Sin embargo, las corrientes marxista y socialista en el movimiento por los derechos civiles no fueron lo suficientemente fuertes como para detener la deriva hacia el conflicto sectario. Líderes nacionalistas como John Hume pudieron dominar la lucha por los derechos civiles, dándole un color ‘Verde’. Mientras tanto, archi-fanáticos, como Ian Paisley, jugaron con los temores protestantes de que los católicos ganarían derechos a “sus expensas”.

La situación se deterioró hasta convertirse en un grave conflicto sectario en Belfast y otras áreas. En agosto de 1969, el gobierno laborista de Westminster puso a las tropas británicas en las calles ante la amenaza de una guerra civil. Los partidarios de Militant (CIT) tanto en Irlanda como en Gran Bretaña se opusieron a la introducción de las tropas y advirtieron que se desplegaron principalmente para defender la propiedad privada y los intereses capitalistas. Militant advirtió que los soldados británicos pronto serían utilizados contra la minoría católica que lucha por sus derechos democráticos y sociales.

El hecho de que el IRA no defendiera las zonas católicas de Belfast contra los pogromos sectarios desencadenó una escisión a finales de 1969, entre los ‘Oficiales’ (que convocaron un alto el fuego unos años más tarde) y los ‘Provisionales’ (los ‘Provos’), que estaban más nacionalista y militarista. Cifras del gobierno sureño de Fianna Fail respaldaron a los Provisionales contra los Oficiales de «influencia marxista».

Un goteo de nuevos reclutas se unió al IRA, pero la feroz represión del ejército británico convirtió esto en un torrente. La pobreza, la discriminación y la represión estatal, incluido el internamiento sin juicio y la masacre del Domingo Sangriento de 14 manifestantes desarmados en Derry en 1972, llevaron a muchos jóvenes católicos a los brazos del IRA.

Terrorismo Individual

Durante este tiempo, hubo ilusiones generalizadas en las áreas de la clase trabajadora católica de que los provos podrían expulsar al imperialismo británico y unificar el país. Desde el principio, Militant se opuso a la lucha armada de los Provos. La campaña del IRA, que tuvo lugar en una sociedad mayoritariamente urbana, fue según la definición marxista “terrorismo individual”, es decir, acciones militares individuales y aisladas llevadas a cabo por pequeños grupos contra el Estado.

Este ejército secreto o élite, actuando “en nombre” de los oprimidos, nunca lograría derrotar el poderío del estado británico, acabar con la injusticia y la discriminación y derrocar al capitalismo. Más aún fue el caso de la campaña del IRA, ya que se basó en una minoría dentro de la población minoritaria católica, y su acción armada repelió a los protestantes, la mayoría en el norte. La tarea de acabar con el capitalismo y transformar la sociedad recae en la clase obrera, utilizando la lucha de masas, incluyendo manifestaciones, huelgas, desobediencia civil masiva, huelgas generales y, en última instancia, la insurrección.

Las acciones del IRA le dieron al estado británico la excusa para introducir legislación y métodos represivos. Esto se vio en 1974, cuando la campaña de bombardeos del IRA en Gran Bretaña culminó con bombas sin previo aviso en Birmingham, que mataron a 21 personas. La ira generalizada que siguió permitió que el gobierno laborista se apresurara a aprobar la represiva Ley de Prevención del Terrorismo.

El movimiento republicano también tuvo un análisis fundamentalmente erróneo. Su principal demanda era la retirada británica. Sin embargo, la clase dominante de Gran Bretaña siempre ha querido irse de Irlanda, pero la oposición protestante y la amenaza de una guerra civil bloquearon este camino.

El aumento inicial de la actividad del IRA a principios de la década de 1970, cuando los líderes predijeron una «victoria» inminente, dio paso a la retórica de «la guerra larga». Si bien el IRA no pudo derrotar el poderío del imperialismo británico, el estado no pudo derrotar totalmente al IRA. La pobreza, la injusticia y la represión estatal significaron que siempre había nuevos reclutas para los Provos.

El ascenso del Sinn Fein como fuerza electoral, con el que tropezaron durante las huelgas de hambre en la prisión de Maze en 1981, creó tensiones dentro del movimiento republicano. El liderazgo de Gerry Adams esperaba que Sinn Fein pudiera hacer un gran avance en el norte y el sur. Pero la campaña del IRA fue una barrera para el crecimiento de Sinn Fein, especialmente en el sur.

El cansancio generalizado por la guerra entre católicos y protestantes, la sensación de que “ninguno de los bandos” podía obtener una victoria absoluta y la oposición de la clase trabajadora a los asesinatos sectarios formaron el telón de fondo del final de la campaña de los Provos en la década de 1990.

Camino a la negociación

El camino de acomodación de la dirigencia republicana se venía gestando desde hacía algunos años. En el verano de 1988, Sinn Fein se sentó a conversar con el Partido Laborista Social y Democrático (SDLP), el partido nacionalista más grande del Norte en ese momento, para ver si «un consenso nacional y la unificación irlandesa», como dijo Gerry Adams. podría ser falsificado. En su libro de 1986, La política de la libertad irlandesa, Adams afirmó que las presiones de la competencia electoral habían “resaltado innecesariamente algunas de las diferencias de clase entre nosotros y el SDLP”. Adams desestimó “la visión ultraizquierdista, que contrapone republicanismo y socialismo y rompe la unidad del movimiento de independencia nacional al presentar demandas socialistas que no tienen posibilidad de alcanzarse hasta que se obtenga la independencia real”.

Adams y otros líderes de Sinn Fein estaban preocupados de que la afluencia de miembros de izquierda de grupos como Peoples Democracy después de las huelgas de hambre de 1981 estuviera alejando a los sectores más conservadores de la base republicana. Como síntoma de esta adaptación, un Sinn Fein Ard Fheis (conferencia) anuló su política de aborto a favor de la elección.

El liderazgo de Adams/McGuiness viajaría una gran distancia desde sus objetivos republicanos centrales. En un intercambio con el líder del SDLP, John Hume, a fines de la década de 1980, Adams enfatizó que Sinn Fein estaba “totalmente opuesto a una asamblea de Stormont para compartir el poder”. Sin embargo, el partido compartiría el poder con el Partido Unionista Democrático (DUP) de Ian Paisley en la década posterior a la firma del Acuerdo del Viernes Santo.

En respuesta a la demanda tradicional de Sinn Fein «¡Fuera los británicos!», John Hume comentó, no sin razón, que la retirada británica sin el consentimiento previo de los unionistas solo podría resultar en una carnicería: «Cada sección de la comunidad se apoderaría de su propio territorio y tendríamos un Chipre -Fórmula al estilo del Líbano para la división permanente y el derramamiento de sangre”.

Aunque las conversaciones Hume-Adams terminaron sin acuerdo, abrieron el camino para que los líderes del Sinn Fein restablecieran las comunicaciones secundarias con el gobierno británico que habían estado inactivas desde las huelgas de hambre. Para allanar el camino a las negociaciones, el entonces secretario de Irlanda del Norte, el diputado tory Peter Brooke, reconoció en una entrevista que el IRA no podía ser derrotado militarmente.

Una figura destacada de Sinn Fein, Jim Gibney, que actuó como un «intruso» para Gerry Adams, aconsejó que la retirada británica debe ser «precedida por un período sostenido de paz y surgirá de las negociaciones». Mitchell McLoughlin, del Sinn Fein, criticó la campaña del IRA, una vez impensable por una figura destacada del partido: “Una realidad objetiva que debe enfrentarse es que muchas actividades del IRA desde la perspectiva protestante del norte se perciben como sectarias”.

Los líderes de Sinn Fein tampoco fueron inmunes a los acontecimientos internacionales. El colapso de la URSS y otros regímenes estalinistas a fines de la década de 1980 vio a muchos movimientos de izquierda y antiimperialistas adaptarse al sistema capitalista. Y Adams y McGuiness consideraron que la entrada del ANC en un «acuerdo negociado» con el régimen del apartheid sudafricano era un camino a seguir.

En 1992, Sinn Fein respaldó un documento conocido como la ‘Iniciativa de paz irlandesa’ o el documento de Hume-Adams. Este documento declaraba el apoyo a la autodeterminación del pueblo irlandés “en su conjunto”, pero admitía que tendría que “ejercerse con el acuerdo y consentimiento del pueblo de Irlanda del Norte”. Esto marcó una desviación del republicanismo tradicional que consideraba a la oposición unionista como una táctica de veto utilizada por la clase dominante británica, un supuesto «farol» que tenía que ser superado. Tampoco hubo compromiso de retirada británica. El ejercicio de la libre determinación, decía el documento, “podría tomar la forma de estructuras independientes acordadas”.

Este revisionismo de las demandas y principios republicanos fundamentales por parte de la dirección del Sinn Fein allanó el camino para el Acuerdo del Viernes Santo. Las conversaciones entre el Sinn Fein y los gobiernos británico e irlandés, respaldadas por la administración de los EE. UU., finalmente llevaron al alto el fuego del IRA en 1994, seguido de altos el fuego paramilitares leales.

El anhelo por el fin del conflicto se expresó con fuerza y coherencia desde abajo. A medida que las organizaciones paramilitares avanzaban hacia ceses del fuego inestables y luego amenazaban con poner fin a sus ceses del fuego, muchos miles de trabajadores católicos y protestantes realizaron protestas, a menudo iniciadas por consejos comerciales y sindicatos, contra el regreso al conflicto sectario. Y la iniciativa del CIT, Jóvenes contra el sectarismo, reunió a miles de estudiantes de ambos lados de la división en el norte.

Después de más años de conversaciones tortuosas, el Acuerdo de Viernes Santo se hizo en 1998, que vio la creación de una Asamblea y un Ejecutivo de poder compartido con sede en los edificios de Stormont, la sede anterior del desgobierno unionista.

Muchos republicanos se opusieron al Acuerdo del Viernes Santo (un antiguo aliado cercano de Adams reformuló la GFA como si fuera «Got Fuck All») y hubo varios «disidentes».

Si bien el Acuerdo del Viernes Santo institucionalizó el sectarismo, incluso con la estipulación de que los miembros de la Asamblea Legislativa (MLA) declaran oficialmente que son ‘nacionalistas’ o ‘unionistas’ u ‘otros’, la paz relativa le daría, al menos, a la clase trabajadora mucho más mejor oportunidad para desarrollar la política de clase.

Hasta el momento, no ha surgido un nuevo partido de masas de la clase obrera, aunque el potencial está indicado por importantes brotes de primavera, como la elección del partidario de la Izquierda Militante, el concejal Donal O’Cafoigh en Enniskillen, Co Fermanagh, para el Cross Community Labor. Coalición, en 2019. El importante aumento de votos del Partido Alianza, un partido mayoritariamente de clase media que se presenta como progresista y no sectario, habla del anhelo de una alternativa radical a los ‘dinosaurios sectarios’ entre muchos jóvenes los votantes, en particular. Los derechos por los que se ha luchado durante mucho tiempo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho de la mujer a elegir, no fueron entregados por Stormont, sino finalmente por Westminster durante un período de colapso de la Asamblea.

Desde un principio, las instituciones creadas por convenio estuvieron asediadas por la inestabilidad y la crisis. En lugar de unir a las dos comunidades, el DUP y el Sinn Fein superaron al SDLP «moderado» y al Partido Unionista del Ulster.

En el cargo, Sinn Fein y el DUP han llevado a cabo políticas a favor del mercado, incluidos recortes y privatizaciones en educación y salud. Los escándalos y la sordidez, en particular la crisis de «efectivo por ceniza» del DUP, han rodeado al ejecutivo. Los problemas restantes del ‘legado’, como los derechos de las víctimas de Troubles y la legislación retrasada sobre los derechos del idioma irlandés, se utilizan como balones de fútbol sectarios.

Si bien Sinn Fein desde entonces ha hecho grandes avances en las elecciones en toda Irlanda, presentándose como el partido radical del nacionalismo en el norte y como un partido antisistema en el sur, hace mucho que desapareció cualquier apariencia de políticas socialistas radicales. Su plataforma de izquierda restante es «ambigua, subdesarrollada y, a veces, contradictoria», según Eoin O’Broin, un ideólogo de Sinn Fein. En otra señal del viaje hacia el ‘center ground’, en 2017, Mary Lou McDonald, una dublinesa de clase media que antes era miembro de Fianna Fail, y Michelle O’Neill, en el norte, asumieron el liderazgo de Sinn. feno. Aunque O’Neill proviene de una familia inmersa en la tradición republicana, ni ella ni McDonald estaban en las filas del IRA.

Muchos nacionalistas creen que el Brexit, que ha desestabilizado la situación más en el norte y reavivado el «problema fronterizo», le hace el juego al Sinn Fein. La realidad es mas complicada. La mayoría de los votantes de Irlanda del Norte votaron por quedarse en 2016, pero la mayoría de los protestantes votaron por irse. Todos los partidos principales se opusieron a una «frontera dura» con la República, que sigue siendo un estado miembro de la UE. Temían que esto conduciría a una dislocación económica y presentaría una poderosa arma de propaganda para los disidentes republicanos a medida que se restablecieran los controles aduaneros físicos en la línea de partición.

Pero una Asamblea restaurada se vino abajo el año pasado por la oposición del DUP al «protocolo de Irlanda del Norte» negociado con la UE por su antiguo aliado, Boris Johnson, mientras era primer ministro Tory. Esto vio una «frontera del Mar de Irlanda», por la cual los productos de Gran Bretaña estaban sujetos a controles aduaneros en los puertos de Larne y Belfast en la costa de Antrim, lo que convirtió a Irlanda del Norte en una «excepción» dentro del Reino Unido. Esto frustró y enfureció enormemente a muchos protestantes, quienes sintieron que el protocolo socavaba su lugar dentro del Reino Unido.

El protocolo también causó importantes problemas comerciales y mayores costos para las empresas. Para 2022, los controles de mercancías del Reino Unido en los puertos de Irlanda del Norte representaron el 20 % de todos los controles en las fronteras de la UE.

Marco de Windsor

El nuevo Marco de Windsor es un intento de suavizar los problemas con el protocolo y disipar las preocupaciones de los unionistas. Facilita el envío de mercancías, incluidos alimentos y medicinas, entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte a través de un «carril verde» con controles mínimos. Los bienes destinados a la República y, por lo tanto, al mercado único de la UE, estarían sujetos a controles más estrictos en un «carril rojo». El Marco de Windsor también le da a la Asamblea de Irlanda del Norte voz sobre cualquier nueva regla de la UE. En «circunstancias excepcionales», la Asamblea puede aplicar el «freno» de Stormont si 30 de los 90 miembros legislativos de al menos dos partidos votan para bloquear la adopción de las reglas actualizadas del mercado único de la UE, aunque la decisión final la tomará el gobierno de Westminster.

La mayoría de los principales partidos políticos de Irlanda del Norte han dado la bienvenida al Marco de Windsor como base para el regreso de la Asamblea. Sunak parece haber dividido con éxito el Grupo de Investigación Europeo sobre el Marco Tory pro-Brexit de línea dura. Como era de esperar, el DUP, hasta el momento, no ha respaldado el Marco y dice que está buscando claridad de Londres sobre una «gama de temas». El DUP puede empujar al gobierno Tory a exprimir más compromisos de la UE.

El líder del partido, Jeffrey Donaldson, está atrapado entre los intransigentes del DUP, que dicen que el acuerdo de Windsor no es lo suficientemente bueno, y los moderados del DUP, que lo ven como el mejor disponible. El parlamentario del DUP, Ian Paisley Jr., ha dicho que el Marco «no está a la altura». Sin embargo, el ex líder del partido y primer ministro, Peter Robinson, instó al DUP a “considerar si al rechazar el marco… colocamos al sindicalismo e Irlanda del Norte en un terreno más peligroso”.

El DUP anunció el 6 de marzo que había establecido un «panel consultivo», compuesto por ex líderes del partido y personas jurídicas y empresariales, para evaluar el régimen comercial renovado posterior al Brexit para fines de marzo. La dirección del partido dijo más tarde que no podía firmar el Marco de Windsor en su forma actual y exigió más concesiones de la UE. Aunque la declaración del DUP se hizo antes del 25 aniversario del Acuerdo del Viernes Santo, amenazando con estropear las celebraciones oficiales del aniversario, la Casa Blanca dijo que el presidente estadounidense Biden visitará Belfast de todos modos.

Según «un sindicalista bien informado», citado en el Financial Times, «todo esto se trata de volver [a Stormont] y no veo ningún escéptico incondicional». Sin embargo, por temor a que la Voz Unionista Tradicional (TUV), de línea más dura, pueda obtener ganancias electorales a expensas del DUP, Donaldson ha declarado que su partido no volverá a ingresar a las instituciones para compartir el poder hasta después de las elecciones al consejo del 18 de mayo. Y tal vez el DUP intente superar la «temporada de marchas» de verano, cuando aumentan las tensiones sectarias, antes de considerar regresar a la Asamblea, con o sin aceptar formalmente el Marco de Windsor.

Sunak afirma que los cambios eliminan «cualquier sentido de frontera en el mar de Irlanda». Para muchos miembros del DUP y el TUV, sin embargo, cualquier papel de la UE en Irlanda del Norte es una violación de la soberanía. Las normas de la UE seguirán aplicándose en algunas áreas de la economía y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue siendo el árbitro final de la legislación de la UE. Es posible que una oposición interna considerable del DUP pueda resultar en que el DUP se niegue a reincorporarse a la Asamblea, al menos a mediano plazo.

Al mismo tiempo, sigue aumentando la presión sobre el DUP y otros partidos, mientras los servicios públicos de Irlanda del Norte luchan bajo el peso de los recortes presupuestarios. Un déficit de 1.000 millones de libras esterlinas en la financiación de los servicios públicos ha dado lugar a una serie de huelgas salariales en el sector público. Los servicios también están colapsando, como se ha visto con los cierres de ingeniería de cirugía de emergencia en los hospitales Daisy Hill, South West Acute y Causeway. La presión sobre los políticos, y en particular sobre el DUP, no hará más que crecer.

En ausencia de un gobierno que funcione, existe la posibilidad de que los tories intervengan y asuman la responsabilidad de la gobernanza regional directamente en sus manos. La posibilidad de un gobierno directo también ve a los partidos nacionalistas pidiendo un grado de «autoridad conjunta» que involucre al gobierno de Dublín. Esto sería aún más problemático para los sindicalistas y solo desestabilizaría aún más las instituciones y el proceso de paz.

El DUP también estará bajo una fuerte presión de los intereses comerciales regionales, estadounidenses y del Reino Unido para aceptar el Marco. EE.UU. está preocupado por la estabilidad a largo plazo en la isla, en particular dado el estatus fiscal bajo favorable en el Sur, donde se encuentran las grandes corporaciones de EE.UU.

Hablando en una fábrica de Coca-Cola en Lisburn, Sunak habló de las ventajas económicas para Irlanda del Norte: «Si implementamos este marco, tendremos al ejecutivo nuevamente en funcionamiento, Irlanda del Norte está en una posición increíblemente especial, la posición única en todo el mundo en tener un acceso privilegiado no solo al mercado interno del Reino Unido, que es el quinto más grande del mundo, sino también al mercado único de la Unión Europea”.

Sin embargo, hasta la fecha, la «posición única» de Irlanda del Norte no se ha traducido en prosperidad. El producto interno bruto per cápita ocupa el décimo lugar entre las 12 regiones del Reino Unido. Los altos niveles de privación explican en parte por qué el gasto público per cápita es aproximadamente un 20 % más alto en Irlanda del Norte que en el Reino Unido en su conjunto, pero el gasto en transporte, ciencia y tecnología, considerados como impulsores clave de la productividad por los economistas, es el más bajo. El norte también es significativamente más pobre, con un ingreso per cápita alrededor de un 25% por debajo del total del Reino Unido.

Ninguna cantidad de elucubraciones eliminará el hecho de que Irlanda del Norte sigue siendo «excepcional» para el resto del Reino Unido, parte del mercado único de la UE, así como parte del Reino Unido, y esto será un problema para los unionistas. Además de la mezcla, se han producido cambios demográficos, y el último censo muestra que los católicos ahora son una estrecha mayoría en Irlanda del Norte. Así, se elimina uno de los pilares de la base misma del Estado, una mayoría protestante incorporada, dejando la inestabilidad subyacente y exponiendo la fragilidad del Acuerdo del Viernes Santo.

Buscando regresar a Stormont con el premio de Primer Ministro y con el objetivo de liderar un gobierno de coalición en Dublín después de las próximas elecciones, Sinn Fein hace campaña para una ‘encuesta fronteriza’: la disposición en el Acuerdo de Viernes Santo que si Irlanda del Norte invoca Secretario de Estado permite referéndums, norte y sur, sobre la reunificación irlandesa.

Los católicos del norte tienen derecho a decidir su futuro. Pero un simple recuento de personas no generará la Irlanda unida pacífica, estable y próspera que anhelan. Como indican las disputas interminables sobre el protocolo, la clase trabajadora protestante se resistirá fuertemente a cualquier sentido de disminuir aún más su identidad y cultura británicas, y de ser incorporada como una minoría a una Irlanda capitalista unida.

Sin duda, la clase trabajadora del norte se ha beneficiado de una paz relativa durante un cuarto de siglo, lo que ha sido un alivio al caos que afectó diariamente sus vidas durante tres décadas. Pero el paramilitarismo de bajo nivel, tanto republicano como leal, continúa en muchas áreas desfavorecidas, al igual que la represión estatal. El tiroteo reciente de un miembro del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, cerca de la ciudad de Omagh, que fue reivindicado por el Nuevo IRA, muestra que los grupos republicanos armados siguen siendo capaces de reclutar y montar operaciones a pesar del apoyo marginal y las frecuentes medidas enérgicas contra ellos por parte del estado.

Solo una lucha unida de la clase trabajadora puede mostrar una salida a la austeridad, la pobreza, la injusticia y las divisiones sectarias. En oposición a que la clase obrera volviera a caer en la violencia y el sectarismo, el Consejo de Comercio de Omagh realizó una manifestación de varios cientos de personas después del tiroteo.

El “poder compartido” genuino desde una perspectiva socialista implica que la clase trabajadora, católica y protestante, se una para acordar democráticamente nuevos arreglos. Una sociedad socialista, basada en las necesidades de las personas, vería el fin de toda coerción contra cualquiera de las comunidades y la superación de los miedos históricos y la desconfianza: un verdadero ‘poder compartido’ en una Irlanda socialista, vinculada a una federación socialista voluntaria e igualitaria de estas islas. y Europa

Las acciones de huelga en curso de varios sindicatos en el norte por los salarios son pasos importantes hacia la construcción de la unidad de los trabajadores, en la práctica. Y la victoria de la Lista de la Izquierda Amplia en el consejo general de NIPSA, el sindicato más grande del norte, junto con la elección, el año pasado, de la partidaria de la Izquierda Militante, Carmel Gates, para el cargo de secretaria general del sindicato, también es un reflejo del creciente estado de ánimo combativo de la clase obrera, del que los socialistas pueden obtener un gran estímulo.







Me gusta esto: Me gusta Cargando...