Irlanda del Sur: Leo Varadkar asume el cargo de líder del impopular gobierno de coalición

19 de diciembre de 2022 Ciarán McKenna, Militant Left (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Irlanda)

Imagen: Leo Varadkar y el presidente Trump en junio de 2019 (Foto: Wikimedia Commons)

El segundo mandato de Leo Varadkar como Taoiseach [primer ministro irlandés] comenzó el sábado 17 de diciembre. Según el acuerdo de gobierno de coalición alcanzado en 2020 entre Fine Gael, Fianna Fáil y los Verdes, Micheál Martin deja el cargo de Taoiseach y el puesto «rota» a Varadkar. Esta maniobra prolonga la vida útil de una política decrépita de la Guerra Civil por otros dos años *. Se trata en gran medida de un caso de ‘Mantener las apariencias’ en un momento en que se agudizan profundas crisis sociales, sobre todo en la vivienda.

El establecimiento político de Irlanda del Sur valora por encima de casi todo lo demás, excepto quizás sus carteras de propiedades, una dudosa reputación de «estabilidad política». Una “estabilidad” construida a lo largo de 100 años sobre las espaldas de una clase trabajadora que pagó por ella con salarios bajos, emigración masiva, encarcelamiento masivo, analfabetismo, austeridad y servicios públicos deficientes.

El ascenso del Sinn Fein en las encuestas muestra pocos signos de retroceso. Si bien no es imposible que la coalición actual pueda tener éxito en la formación del próximo gobierno con el apoyo de los Independientes, bloqueando así al Sinn Fein por cinco años más, el resultado más probable es, sin embargo, un gobierno dirigido por el Sinn Fein. Si eso sucede, existe una posibilidad muy clara de que Varadkar y Martin sean los últimos Taoisigh de Fine Gael o Fianna Fáil durante un tiempo muy considerable por venir.

La economía dual del sur: ganancias espectaculares en medio de la caída de los salarios

La prioridad clave de Varadkar durante los próximos dos años es mantener la «economía dual» del Sur en marcha. Una parte de esta economía, dominada por las actividades de las multinacionales que utilizan el Sur como paraíso fiscal, genera niveles de rentabilidad realmente alucinantes. Por ejemplo, a principios de diciembre, la emisora estatal RTE News informó que la recaudación del impuesto de sociedades de noviembre fue de 5.000 millones de euros. Con la tasa oficial del impuesto de sociedades del 12,5 %, esto significa que solo en noviembre de 2022 los beneficios rondaron los 40.000 millones de euros. Sin embargo, como todos sabemos, la tasa efectiva del impuesto de sociedades es casi la mitad de la tasa oficial del 6,6%. ¡Lo que significa que la verdadera tasa de ganancias para noviembre de 2022 fue de al menos la asombrosa cifra de 75 mil millones de euros!

Solo en noviembre de 2022 se generó suficiente dinero para cubrir los gastos de salud (22 000 millones de euros) y protección social (23 000 millones de euros) de 2023, y sobraron para construir 40 000 casas de autoridades locales (10 000 millones de euros). Y eso todavía deja 20 mil millones de euros para que los capitalistas mantengan al lobo alejado de la puerta. A Micheál Martin, Leo Varadkar y los medios de comunicación les gusta alardear de las enormes tasas de crecimiento económico en el Sur, pero se niegan a insistir demasiado en los espectaculares niveles de beneficios generados cada año.

Y eso probablemente sea sabio para ellos considerando la realidad de la otra parte de la economía dual del Sur: la economía doméstica. Aquí es donde la gran mayoría de nosotros, los trabajadores, nos ganamos la vida y tratamos de construir nuestras vidas. En esta economía, los salarios reales están cayendo constantemente en casi todos los sectores debido a los altos niveles de inflación que provocan una crisis del costo de vida. Una economía donde se paga un salario mínimo de pobreza a cientos de miles de trabajadores. Donde los niveles de privación están comenzando a aumentar nuevamente, incluso para muchos de los que trabajan. Donde los alquileres están fuera de control. Donde fondos buitres agresivos compran franjas enteras de viviendas privadas con la intención de obligar a los trabajadores a alquilar permanentemente en un país con algunos de los peores niveles de protección de inquilinos en el mundo desarrollado. Donde casi una de cada cinco personas está en lista de espera para recibir tratamiento en el sistema de salud pública, mientras que los hospitales privados con fines de lucro atienden exclusivamente a aquellos que pueden pagar.

Crisis de la democracia capitalista

La tarea de Varadkar es garantizar que estos arreglos continúen sin interrupciones y, como un político de derecha verdaderamente vicioso, hará precisamente eso. En verdad, poco le importa a la gran mayoría de los trabajadores que ocupan los altos cargos del Estado. En 1914, el gran marxista irlandés James Connolly escribió: “Sí, amigos, los gobiernos en la sociedad capitalista no son más que comités de ricos para manejar los asuntos de la clase capitalista”. Más de 100 años después, estas palabras siguen siendo válidas como la mejor descripción de los gobiernos bajo el capitalismo.

Si bien no nos hacemos ilusiones en el parlamento, los marxistas se postulan para cargos públicos para ayudar a difundir las ideas socialistas, y donde ganamos escaños, los usamos como plataforma para un programa de lucha para defender a los trabajadores y ayudar a movilizar a la clase trabajadora para luchar por un nueva sociedad socialista.

Los problemas que enfrenta la clase trabajadora en Irlanda son un poco diferentes de los que enfrenta la clase trabajadora en todo el mundo. La política parlamentaria ha demostrado una y otra vez que no está interesada ni es capaz de abordar estos problemas. Porque el hecho es que la «democracia» bajo el capitalismo siempre significa que la clase capitalista tiene un veto. Todo político capitalista entiende dónde reside el poder real bajo el capitalismo, y no está en el parlamento. Solo bajo un sistema socialista se puede lograr la verdadera democracia, cuando la clase obrera posee y controla los elementos clave de la economía. Debido a su negativa a abordar los enormes problemas económicos de las masas de la clase trabajadora, la democracia bajo el capitalismo se encuentra en una crisis potencialmente terminal. En la actualidad, esto beneficia a las fuerzas de extrema derecha, desde Italia hasta India, que no representan una amenaza para el poder capitalista.

Un futuro socialista

Leo Varadkar ha ocupado dos veces el cargo de Taoiseach sin mandato popular. Esto es en parte un reflejo de esa crisis más amplia de la democracia bajo el capitalismo. No hará nada para abordar las enormes crisis que enfrentan los trabajadores en el Sur. De hecho, en su segundo mandato como Taoiseach, continuará con las políticas que los han creado. Existe la sensación de que la gente probablemente esté preparada para soportar otros dos años de Varadkar sabiendo que es casi seguro que será reemplazado por Mary Lou McDonald del Sinn Fein, lo que marcará un cambio decisivo en la política sureña. Sin embargo, Sinn Fein se enfrentará a poderosas fuerzas económicas arraigadas que no tolerarán ningún cambio significativo que amenace sus ganancias.

Cualquier gobierno liderado por Sinn Fein que intente ir más allá de los límites políticos impuestos por el capitalismo se verá muy pronto sumido en una crisis. La fuga de capitales, las tasas de bonos más altas, el cierre de fábricas y el desempleo masivo, todas las tácticas que usa la clase capitalista para disciplinar a los gobiernos democráticos, pueden aplicarse, si es necesario. Después de casi 15 años de crisis económica para muchos, austeridad y crecimiento económico que produce pocas mejoras tangibles en la calidad de vida, la clase trabajadora del sur está lista para respaldar a Sinn Fein como la única fuente de esperanza. Es esta misma esperanza, bajo las condiciones del capitalismo, lo que demostrará ser el desafío más severo del Sinn Fein en el gobierno. Si un gobierno liderado por Sinn Fein no logra cumplir las esperanzas depositadas en él por la clase trabajadora, es probable que las consecuencias sean sísmicas.

Militant Left aboga por un futuro socialista basado en la propiedad y el control de la economía por parte de los trabajadores democráticos y un plan socialista para una sociedad ambientalmente sostenible. Solo este futuro socialista ofrece alguna esperanza real a los trabajadores de Irlanda del Norte y del Sur.

La Guerra Civil Irlandesa (28 de junio de 1922 – 24 de mayo de 1923) fue un conflicto que siguió a la Guerra de Independencia de Irlanda y acompañó el establecimiento del Estado Libre de Irlanda, una entidad independiente del Reino Unido pero dentro del Imperio Británico. Las fuerzas a favor del Tratado que establecieron el Estado Libre representaban a los terratenientes, el capital financiero y los capitalistas irlandeses. Las fuerzas contrarias al Tratado gozaron del apoyo de la gran masa de campesinos sin tierra y de trabajadores urbanos, pero no aliaron su oposición armada al Estado Libre con un programa claro de liberación económica y social. Fine Gael es el descendiente político de las fuerzas a favor del Estado Libre y Fianna Fáil tiene sus raíces en las fuerzas contrarias al Tratado.

