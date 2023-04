Hugo Gutiérrez: “La declaración del PC no me representa”

Por 360 Noticias – Abril 6, 2023

Ante la decisión del Partido Comunista de no recurrir al Tribunal Constitucional para impedir la Ley “Nain Retamal“, el ex diputado y ex constitucional planteo su rechazo al cambio de opinión de la dirección del PC. Gutiérrez escribió en Twitter:

“Con mucho pesar lo debo decir, esta declaración del PC de Chile no me representa. La ley “Nain Retamal” será fuente permanente de violación a los DDHH y criminalización de la legitima protesta social ¡El populismo penal nunca es el camino para profundizar la democracia!”

