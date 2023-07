por Enrique Chinaski

El día viernes 14 de julio pasado, comenzó una huelga de los actores de Hollywood (SAG-AFTRA), podría parecer algo anecdótico para los trabajadores del mundo, y si lo miramos de manera superficial, como fue tratado por la prensa nacional y mundial, así es. La verdad es muy distinta, no podríamos estar más equivocados, esta lucha que hoy da el sindicato de actores junto a los guionistas de Hollywood, es en parte contra la Inteligencia Artificial (I.A.) y las nuevas tecnologías con que las grandes productoras quieren reemplazarlos escudándose en absurdas protecciones para los actores.

La presidenta del sindicato Fran Drescher, conocida por protagonizar la famosa sitcom The Nanny en los 90′, lo dijo, muy claro en su discurso: «Este es un momento histórico» además de agregar «Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos vamos a estar en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas». El sindicato de actores pide que se aseguren que el uso de su imagen y voz no sea usado mediante I.A. lo cual sería muy peligroso para su trabajo, todo hace presagiar que estas nuevas tecnologías va a hacer perder muchos trabajos en la industria del cine, no solo por los actores, sino también en todo lo que involucra la producción cinematográfica, maquilladores, camarógrafos, escenografía etc.

Pero como la presidenta del sindicato dijo, esto hoy es con los actores pero ya lo estamos viendo en muchos puestos de trabajo, sobre todo en el retail donde cada vez por ejemplo son más comunes las cajas de autoservicio, las compras por internet, y un larguísimo etc. Y sin organización esto solo irá a peor para la clase trabajadora, el empresariado y los partidos políticos vendidos a estos, nada van a hacer por nosotros, solo acentuar esta crisis que todos viviremos más temprano que tarde, de la cual este sistema no tiene cómo salir, solamente todo puede ir a peor.

Es por esto que se hace imperiosa la necesidad de la construcción de un partido de la clase trabajadora revolucionario que dé solución a estos problemas provocados por el capitalismo, el cual es incapaz de dar una real alternativa a para los más pobres de la sociedad, sola la superación de este sistema nos llevara a poder vivir en un mundo justo, con igualdad entre hombre y mujer, ecológico y donde las máquinas y las nuevas tecnologías sirvan para mejorar la vida de la humanidad y no solo mejorar las ganancias de un puñado de empresarios en desmedro de la mayoría de la población.

