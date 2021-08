Héctor Béjar ex canciller peruano: Derecha quiere impedir una política exterior soberana..

Excanciller de Perú: Quieren impedir una política exterior soberana



Lima, 17 ago (Prensa Latina) El excanciller peruano Héctor Béjar declaró hoy que la razón de fondo de su retiro del gobierno es el afán derechista de impedir que Perú tenga una política exterior soberana y expuso su esperanza de continuidad de esta.



Entrevistado por Prensa Latina tras confirmarse este martes su renuncia, aclaró que no dimitió sino que la misma le fue pedida. El desenlace fue precedido por una intensa campaña política y mediática derechista.



La campaña lo acusó de injuriar a la Marina en un viejo video de fines de 2020, en el que recordaba actos terroristas de hace casi medio siglo atribuidos a agentes de Inteligencia de la Marina.



Sin embargo, las bancadas derechistas del Parlamento se lanzaron en su contra casi desde su designación, hace menos de tres semanas, y preparaban la interpelación y muy posible censura (virtual destitución).



El ex guerrillero y prestigioso académico señaló que el motivo de fondo para la campaña en su contra es otro.



‘Hay un grupo en la Marina y en la ultraderecha peruana, que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana, ese es el verdadero motivo; yo represento para ellos ese peligro’, manifestó.



Añadió que espera que el gobierno del presidente Pedro Castillo mantenga la decisión de retornar a esa política exterior, que el Perú abandonó desde la época del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y ‘tener una política exterior autónoma, libre de las determinaciones de los poderes globales’.



Tras aclarar que no renunció -su dimisión le fue solicitada por el primer ministro, Guido Bellido-, aclaró que no se aferraba al cargo, sino que quería responder a los cuestionamientos en la interpelación, de cara al Congreso de mayoría derechista.



‘Yo esperaba hablar en la interpelación y tengo entendido que ellos (los congresistas) han pedido mi renuncia antes para evitar que yo hable ante el Congreso, ha sido una forma de censurarme’, aseveró.



Béjar dijo que su retiro era una de las alternativas, pues aceptó el cargo ‘sabiendo que estaba en una situación inestable en un país de política inestable y desde un comienzo sabía que todas las posibilidades estaban abiertas’.



Sobre los próximos pasos que pensaba dar como canciller, respondió: ‘Unirnos al Grupo de Contacto, con el fin de levantar las sanciones (de Estados Unidos) contra Venezuela y creo que eso ha sido parte también de la motivación central’ por la cual terminó su breve gestión como canciller.



Béjar descartó sentimientos de amargura o resentimiento por su retiro del Ejecutivo.



‘Creo que el profesor Castillo es una excelente persona, debo agradecerle haberme nombrado canciller y mi disposición, esta vez desde fuera del gobierno, será continuar cooperando a que el Perú tenga un gobierno que sea del pueblo y que responda verdaderamente a los intereses de la nación’.



Sobre los ataques derechistas recibidos en las últimas semanas, solo comentó que ‘viniendo de quienes viene y teniendo en cuenta el tipo de atques que me han lanzado, supongo que eso contribuye a mi prestigio’.



En torno a las acusaciones recibidas por el viejo video sobre los orígenes del terrorismo en el país, dijo que se ratifica absolutamente en afirmar que los primeros actos de terrorismo en Perú ‘fueron producidos por la Marina’ a mediados de los años 70 del siglo pasado, porque se trata de hechos históricos.



Diversos medios de prensa alternativos publicaron recuentos sobre atentados contra ministros, altos oficiales de la propia Marina, entre otros, incluyendo la casa del agregado militar cubano de la época y contra dos barcos pesqueros cubanos, uno de los cuales fue hundido en el vecino puerto del Callao.



Fuente: Prensa Latina

