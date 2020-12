Hay que jugársela con todo a pesar de lo incierto que puede ser el futuro

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

30 NOVIEMBRE 2020

“…A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores a Cochabamba me voy, inti..”

Canta: Victor Jara

1.- En alguna ocasión he contado que entré en febrero de 1975 a trabajar en el bar del hotel Tupahue. En 5 años hice muchas cosas, fui copero, aseador, junior, cajero-adicionista y finalmente terminé como ayudante del tesorero del hotel. Pese a los miedos con los que cargaba por lo vivido en 1973, participé activamente en diversas iniciativas y me siento muy orgulloso de haber sido socio constituyente del primer sindicato de empleados del hotel. Con ocasión del plebiscito de 1980 me sorprendieron en una marcha por el No a la Constitución de Pinochet y pusieron termino a mi contrato. Luego del despido trabajé 8 meses en el restaurante Monjitas, donde intentamos levantar un sindicato pero nos fue mal.

Llegué a mediados del 81 a trabajar al Círculo Español como cajero en el bar y apoyé permanentemente a la directiva del sindicato, quienes fueron los que me incentivaron a conocer y apoyar el trabajo de la naciente CTGACH. Por esos años los contratos de plazo fijo duraban 2 años, de manera que al cumplir el año y 11 meses de contrato fui llamado por el administrador del Circulo, para notificarme de que no renovaria mi contrato. ¿La razón? Se había enterado que era candidato para la próxima elección sindical y no quería correr el riesgo de tener un activista en su establecimiento.

Desde allí la vi muy negra varios años, grandes carencias e incluso hambre, pese a lo cual me mantuve firme en mis convicciones. Solo la solidaridad y el apoyo de nobles compañeros, me permitió salir adelante y seguir luchando para sobrevivir, hasta que llegue en 1985 al Bowling de Apoquindo, nuevamente a trabajar de cajero. Meses después constituimos el sindicato y nos integramos a la Confederacion.



2.- Por que les cuento esto?, primero para dejar testimonio del tiempo que llevo metido en la lucha sindical, en segundo lugar para decir a quienes a veces se asustan por lo que puede pasar si se meten en las patas de los caballos, que hay que jugársela con todo a pesar de lo incierto que puede ser el futuro. Finalmente para invitar a los jóvenes que dan sus primeros pasos, a que se preparen para responder como corresponde al desafío que van a asumir, pues no hay nada mas grande que jugársela por los anhelos y esperanzas de la clase trabajadora, de la que somos parte.

3.- Estamos y estaremos al pie del cañon mientras nos den las fuerzas y los trabajadores nos crean. No importa si es en un cargo o apoyando al directorio de la organización, lo importante es estar siempre dispuesto a apoyar y guiar a los que quieren luchar por sus derechos.

Solo la lucha trae victoria.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

